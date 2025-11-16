Pedro Medina presenta en el Reina Sofía la segunda parte de sus 'Islarios' La cita será este martes, a las 19.00 horas en La Central, la librería especializada en arte y humanidades del museo madrileño

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, presenta el libro 'Islarios de contemporaneidad II. El proyecto del mundo' de Pedro Medina en La Central del Museo Reina Sofía. Será este martes cuando la librería especializada en el arte y las humanidades del Museo Nacional Centro de Arte acoja el evento en el que Medina presenta sus nuevos islarios de contemporaneidad –género híbrido que ofrecía múltiples perspectivas sobre cada argumento– junto a Miguel Cereceda, Luis Francisco Pérez y Carlos Jiménez.

La nueva publicación del Cendeac recoge la nueva entrega de la investigación de Medina que nace de una vocación transdisciplinar y fue concebida para aventurarse en la complejidad cambiante de la contemporaneidad.

Así, los islarios proponían por un lado un discurso articulado sobre el eje de la continuidad y la claridad, y, por otro, desplegaban metáforas heterogéneas a partir de obras de arte o exposiciones, componiendo un universo insular que exigía una exploración atenta.

Miguel Cereceda, Luis Francisco Pérez y Carlos Jiménez acompañarán al comisario de arte, crítico y docente de Bellas Artes

Esta forma responde a un análisis que no echa raíces en posicionamientos fijos, sino que surca la corriente de saberes diversos: de la filosofía de la historia a la sociología, de la ontología a la política, de la estética a la ética.

La presentación de la publicación, con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a las 19.00 horas. Para más información se puede consultar el apartado de 'Agenda' de La Central del Museo Reina Sofía (lacentral.com).

Más de 40 exposiciones

Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia (1996) y Doctor en Ciencias de la Cultura por la Scuola Internazionale di Alti Studi de Módena (2001). Ha sido investigador en IUAV (2002-2003) y en el Centro de Estudios del MNCARS (2022-2024), director del Área de Cultura del IED Madrid (2006-2013) y director de la Editorial IED (2013-2019). En los últimos años ha sido docente en las facultades de Bellas Artes de Génova y Brescia, el IED Torino, el Politecnico di Torino (CIM4.O Academy), el máster de PhotoEspaña y UNIR. Comisario y crítico, ha trabajado en más de 40 exposiciones, como 'El hilo de Ariadna' (Madrid, 2012-2013, con F. Jarauta y J. Maseda), 'Ciutat de vacances' (Venecia, Barcelona, Palma y Alicante, 2017-2018, con N. Aramburu) o 'Tierra en blanco', retrospectiva de Rosell Meseguer (Verónicas, 2024).