Obdulio López: «Todas las editoriales ya conocen lo que organizamos en Cartagena» Obdulio López, en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena. / josé maría rodríguez / AGM La Semana de Novela Histórica cumple 20 ediciones con el apoyo de público y autores MANUEL MADRID Jueves, 10 octubre 2019, 00:49

La Semana de la Novela Histórica de Cartagena, que se celebra cada primera quincena de octubre, cumple 20 ediciones con una nómina de escritores invitados que incluye a María Dueñas, tejedora de tramas con lectores en todos los continentes, Cristina López Barrio -finalista del premio Planeta en 2017 con 'Niebla en Tánger'- y Jorge Molist, ganador del Premio de Novela Fernando Lara con 'Canción de sangre y oro', presentada ayer en la Fundación Museo Teatro Romano. El escritor Obdulio López, presidente de la Asociación de la Novela Histórica de Cartagena, cuenta a 'La Verdad' que no ha sido nada fácil sostener este acontecimiento literario a lo largo de sus veinte ediciones, en las que, curiosamente, no ha participado aún Arturo Pérez-Reverte, «pese a que le hemos invitado, y no desistimos en el empeño de traerlo».

«Estamos muy contentos con el apoyo que estamos teniendo a los autores de esta edición, y también con la acogida de las conferencias de la semana pasada», agradece Obdulio. «Solemos traer a escritores que hayan publicado novela histórica y que hayan tenido impacto entre los lectores». En estas veinte ediciones, la organización recuerda que han pasado más de 200 autores por Cartagena, nacionales y extranjeros, entre los que destacan Dominique de Villepin, que en 2008 presentó su novela 'Los cien días', que relata los últimos días de Napoleón. También pasó la nieta del último emperador de Austria, Catalina de Habsburgo Lorena, archiduquesa de Austria, que en 2009 promocionó su libro 'La maldición de Sissi'. Y otros autores de éxito como Santiago Posteguillo, César Vidal, Antonio Martínez Henares, Reyes Monforte, Carmen Posadas, Valerio Massimo Manfredi, Emilio Lara, etc. «A los autores -indica Obdulio- les enseñamos la ciudad, vienen deseosos de hacer turismo histórico y gastronómico. Esta Semana de Novela Histórica los recibe a todos con entusiasmo. Sin ir más lejos, Javier Pellicer, que ha presentado 'Leones de Aníbal', conocía perfectamente la vida de Cartagena y estaba al tanto de los últimos hallazgos arqueológicos, un tipo encantador».

Ayanta Barilli y Rafaela Cano cierran mañana las jornadas, en las que hoy intervienen Teo Palacios y Lucía Santamaría Nájara

Obdulio López es autor de novelas históricas como 'El enviado del rey', publicada por Grijalbo en 2008, de la que se vendieron 30.000 ejemplares, incluida una edición de bolsillo, «y está completamente agotada». Otra de sus obras, 'Livia, la joven vestal' (Tombooktu Romance), cuenta la historia de Livia y Floronia, dos vestales que se aman en la Roma de Augusto y son separadas en un juicio injusto. «Y ahora me he desviado, he escrito dos novelas negras para las que busco editorial, y con eso estoy, he cambiado el palo». Su libro 'Operación Semillas de Oro. Salvar al IV Reich' fue retirada de Amazon «porque lleva en la portada dos esvásticas, y Alemania la prohibió, y no es una novela de exaltación de Hitler, ni mucho menos, sino una obra basada en la Segunda Guerra Mundial y en Murcia, pues aparecen conexiones. De modo que me la tienen que hacer en EE UU porque me resisto a cambiar la portada, donde aparece Hitler con un brazalete de esvásticas y un tren que es parte fundamental en la novela».

Fin de fiesta

El viernes será el fin de fiesta en la Semana de Novela Histórica de Cartagena, en una jornada en la que intervendrán Rafaela Cano, que hablará de 'La senda del Rey', y la finalista del premio Planeta 2018, Ayanta Barilli, que presentará su obra 'Un mar violeta oscuro'. Hoy, los invitados son Lucía Santamaría Nájara, que dialogará sobre su novela 'La justicia de Cambises', y Teo Palacios, autor de 'Cenizas y muerte'. Todos los actos son a las 20 horas en el Teatro Romano. «Para mí -compendia Obdulio- la novela histórica lo representa todo. Sería incapaz de leer otro tipo de novela o poesía. Siempre me he dejado llevar por novelas apoyadas en un hecho o en un personaje real o de ficción. Y para Cartagena es un repunte importante, todos ya saben, a nivel de editoriales, lo que hacemos en Cartagena». Las jornadas cuentan con apoyo de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Cartagena. El premio de esta edición ha sido para Francisco Narla por 'Laín. El bastardo', un viaje titánico por los Pirineos, Italia y Palestina de la mano del hijo ilegítimo de don Rodrigo Seijas, señor de San Paio.