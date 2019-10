José Antonio Martínez Muñoz: «Nunca voy a ser más grande que el zapato de Dante, pero ese tiene que ser mi referente» José Antonio Martínez Muñoz, ayer, en Murcia. / NACHO GARCÍA / agm La editorial Chamán recopila los 40 años de poesía del periodista y poeta en un volumen que presenta hoy en Colette y mañana en La Montaña Mágica MANUEL MADRID Jueves, 17 octubre 2019, 02:13

¡Hay barra libre, señores y señoras! A José Antonio Martínez Muñoz (Murcia, 1959) le ha caído la lotería. Pedro Gascón y Anaís Toboso, editores de Chamán Ediciones, le llamaron un día interesados en publicar un libro. No un libro cualquiera, sino un volumen con toda su obra publicada. Su legado. Eso es 'Hasta que nada quede (Poesía reunida 1978-2019)', que hoy presenta en Murcia (Librería Colette, Letras y Tragos, 19.30 h) y mañana en Cartagena (La Montaña Mágica, 20 h). Ojos de gallo y alma de blues, Martínez Muñoz, poeta de altura, conduce en Onda Regional desde hace 20 años el programa de poesía 'Las personas del verbo', «mi mayor invento en esta vida», además de una hija de 29 años a la que habrá susurrado «para volver a darte la vida que me queda me basta preguntar quién sería yo si no te hubiera conocido» (Luis Rosales, 'Diario de una resurrección'). 'El Chota', como le conoce la tribu periodística, dedica este tratado totémico, con versos amasados a lo largo de cuatro décadas, «a Félix Grande, maestro; Ana María Moix, benefactora; Miguel Martínez-Lage, cómplice, y, muy especialmente, Enrique Martínez Muñoz, mi hermano y primer lector». No nació para el silencio. Con una pinta artesanal de barril de por medio, las palabras fluyen como la tinta china.

-Llegó a pensar que ya no se acordaba nadie de usted, tras un largo silencio editorial de catorce años.

-Pues sí, publiqué en 2005 'El viento de la Gehena', con Bartleby, que era coedición con la Editora Regional, y mantengo amistad con Pepo Paz, el editor. El programa de radio me abrió las puertas, es la verdad, y no esperaba que en Chamán me publicaran un libro así, estoy que doy saltos con una pata. Encima, la experiencia podía haber salido mal, pero por ahora va todo perfecto.

-Ha rastreado, como dice, «por el marasmo ocasionado por mi dejadez y numerosos cambios de ordenador, casa y circunstancias», ¿qué sensación le produce asomarse a toda su obra completa reunida?

-Da un poco de vértigo. Hay ahí 40 años de poesía. Acabo de cumplir 60, compadre. Empecé a escribir antes, pero la papelera está para algo... Y, de hecho, aquí [708 páginas, con amplia introducción de León Molina] no está todo seleccionado, hay cosas que se han quedado fuera porque no estoy convencido. El segundo tomo saldrá dentro de un año, con textos inéditos, y estoy escribiendo un libro ahora que estará o no incluido dependiendo del grosor y del aliento que alcance el propio proyecto. Aún tengo un año para decidirlo. Y como mucho tendrá 600 páginas, ya está bien.

-Una vida entera observando este mundo, ¿a qué conclusión llega?

-No hace tantos años, gente de pensamiento se preocupaba por el medio ambiente, como si lo que hubiese que proteger fuera el medio ambiente, ¡y ahora hemos visto la realidad! ¡Los que estamos en peligro somos nosotros! Por supuesto que el medio ambiente también. La avutarda se va a hacer puñetas, pero a nosotros como especie, como civilización occidental... a esto le quedan cuatro afeitados, si no son tres. Cuando yo decía que somos una afección en la piel de la madre tierra, una afección leve, eso no se entendía. Y ahora los viernes, afortunadamente, los chavales de todo el mundo salen, pero no salen para darme la razón, porque nadie me conoce, sino porque le han visto los cuernos al toro, y los cuernos pintan feos.

-Si dejara de escribir mañana mismo, ¿ya lo habría dicho todo?

-No es que lo haya dicho todo, sino que tengo la sensación de deber cumplido, porque mi parte de compromiso político la ejerzo como ciudadano, y como poeta mi compromiso es con el arte, y no puedo olvidar que mi madre no pudo estudiar porque no había dinero, y le sobraba inteligencia, y fueron a ver a mi abuelo, que era mancebo de botica, de los de mortero, para que no la sacasen de la escuela, que no era gratuita, y mi madre se formó a sí misma. Yo empecé a leer porque en mi casa había lecturas. Mis hermanos y yo sí hemos hecho carrera. La responsabilidad que uno siente con respecto a esa generación y a la clase trabajadora, es un compromiso de asumir riesgo y de hacerlo lo mejor posible, no hacer una poesía panfletaria, que también la he hecho, y algo hay por ahí también, pero el compromiso es el otro. Al final del segundo tomo hay un poema en el que pido perdón por no haber escrito mejor y, sobre todo, por no haber escrito menos. Pero salvo esa salvedad [pega un trago largo].

Otros mundos

-¿Solo escribe poesía?

-No me siento capaz de crear personajes, porque poéticamente pertenezco a varias generaciones en las que lo que está en tela de juicio es el yo. 'Je est un autre', yo es otro, que decía Rimbaud. En cualquier caso, sí hay un campo de ficción en lo que hago. Y en la narración. Sí que hay un afán de penetrar las comarcas vecinas de otros géneros. 'La lluvia en el cristal' es un libro que se publicó en el décimo aniversario de la radio, y ahí hay textos cerca del aforismo, otros cerca del poema en prosa, otros del microcuento, otros son una brevísima pieza teatral... Hay otros mundos y están en este.

-Su pasión por la poesía es desaforada, aquí deja constancia de su idolatría por Beckett, Leopoldo María Panero, César Vallejo, Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound, Margalit Matitiahu, Safo, Umbral, etc.

-En 'El viento de la Gehena', que es un descenso a los infiernos, y lo que hago es que igual que Ulises invoca a Tiresias, y Tiresias aparece en el cuarto canto, el más breve, de 'La tierra baldía' de T. S. Eliot, que es una de mis relecturas obligatorias, ahí lo que pretendo es que hablen los muertos, y hago una imitación deliberada del estilo de cada uno. Por ejemplo, el de Ungaretti lo escribo en italiano, porque ya estoy empapado en su lectura, Ungaretti me parece un monstruo. Yo he aprendido sobre todo de Pound la relación de diálogo con la tradición, de contraposición y respeto, aunque sé que nunca seré más grande, no ya de Dante, sino del zapato de Dante, pero mi referente tiene que ser Dante. Soy la tercera generación epigonal de Luis Cernuda, en todo caso Luis Cernuda. Pero de Eliot he aprendido la sincronicidad de los planos poéticos, de Pound el talante, la rebeldía en William Carlos Williams, la hondura en Paul Celan, ¡y todos los Pessoas del mundo! ¡Pessoa es un milagro! En el segundo tomo que está por venir hay poemas en los que yo traduzco, parafraseo, me apropio indebidamente, sin ningún respeto, al estilo Pound, poemas que he ido leyendo y me han impresionado, y ahí se me ve la tramoya. Se ve que lo que no es tradición es plagio. Entendiendo por tradición todo el siglo XX, porque de las vanguardias ya hace cien años, y me interesan mucho. Yo puedo decir que he leído a Marinetti, ¡y hoy es que la gente no lee a Marinetti! O a Beckett, y el concepto del imaginismo angloamericano me interesa muchísimo, y con esos mimbres va saliendo el cesto este [su libro].

-¿Qué cree que la gente espera que hoy en día pueda decir un poeta?

-Nada. La poesía carece de interés y se está banalizando, creo que los poetas de la generación del 80 tenían su parte de razón cuando decían que había que salir a buscar al público. Pero algunos decíamos que no había que correr mucho para pillar al público porque el público estaba muy lejos y te podías dejar la poesía detrás. A los mejores de esa generación les pasó muy poco. A los que no lo eran tanto se les cayó la poesía por el camino. El fenómeno que yo llamo 'marwanadas' y cosas así. ¿La solución cuál ha sido: sustituir al lector por el 'follower'? Puede tener interés editorial, pero no tiene nada que ver con la poesía, la prueba está en que la mayoría de adolescentes, casi siempre chicas, no dan el salto a leer poesía buena. Se ha desnaturalizado. ¿Le llamamos poesía? Vale. ¿La ponemos en la misma estantería porque son libros y se parecen? También. Pero es distinto tomarse una cerveza o un jarabe, o beberse una sopa, aunque entre todo por la boca. No es igual. Siempre han sido malos tiempos para la lírica, cuando ni se le ha hecho puñetero caso, ni se le espera.

[«Cuando murió, descubrieron que el poeta tenía corazón de ave», dice Martínez Muñoz, «un poeta armado» para León Molina, «dispuesto a morirse las veces que sea necesario, y a llorarse para levantarse de nuevo». Un libro, sin duda, infrecuente].