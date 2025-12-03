'Este es el núcleo', de Leonardo Cano, elegido Libro del Año de la Región

La Fundación Amigos de la Lectura, promotora del Premio Libro del Año de la Región de Murcia, bajo el patrocinio de la Consejería de Turismo, ... Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma, junto a la Universidad de Murcia, la Fundación Cajamurcia y CaixaBank, revela este miércoles el fallo del galardón, correspondiente a las obras editadas en 2024.

El premio, dotado con 4.000 euros y que ya cumple 27 ediciones este 2025, ha ido a parar a 'Este es el núcleo', del escritor Leonardo Cano (Murcia, 1977). Publicada por Galaxia Gutenberg y reconocida previamente con el prestigioso Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro, la obra se erige como «una novela imprescindible para reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro en un mundo marcado por la inteligencia artificial», explica la organización, que hoy dará a conocer los detalles del galardón en una rueda de prensa en el patio del campus de La Merced de la UMU. En su libro, «Cano aborda cuestiones universales –la naturaleza del amor, la búsqueda de sentido o la fragilidad de la experiencia humana– a través de un relato emocionante, lleno de suspense y profundamente cautivador», continúan las mismas fuentes.

El jurado destaca igualmente la «alta calidad de las obras finalistas» sobre más de 300 obras revisadas en esta edición. Esos libros señalados por el jurado junto a la obra ganadora son 'La madre de nadie', de Carmen María López; 'Almenara', de Miguel Ángel Ruiz; 'Ropasuelta', de Santos Martínez; y 'La nueva subjetividad', de Alfonso García Villalba. Se trata, a juicio del jurado, de «géneros y temáticas diversas que confirman el excelente momento creativo que vive la literatura murciana y su capacidad para dialogar de «tú a tú con las mejores propuestas del panorama literario español».

Entre los finalistas se encuentran 'La madre de nadie', de Carmen María López, y 'Almenara', de Miguel Ángel Ruiz

El jurado del premio ha estado conformado por académicos, escritores y personas relevantes del mundo de la cultura, algunos de ellos ganadores del galardón en ediciones anteriores. Por ejemplo Miguel Ángel Hernandéz, catedrático de Historia del Arte en la UMU, autor de novelas como 'Anoxia' y 'El dolor de los demás', reconocidas ambas con el mismo premio que ahora recibe 'Este es el núcleo'. También han formado parte del jurado Carmen Pujante, decana de la Facultad de Letras de la UMU y catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UMU; Antonio Candeloro, doctor en Literaturas Extranjeras Modernas y profesor de Literatura, Cine y Audiovisuales en la UCAM; Marisa López Soria, con más de 50 libros publicados en diferentes géneros; Inmaculada Pelegrín, autora de los libros de poesía 'Trapos sucios', 'Óxido', 'Universo improbable', o 'La teoría de las cosas' (Premio Jaén de Poesía 2022), que recientemente ha ganado el Premio Lumen de Novela 2025 con su primera novela, 'Fosca'; Basilio Pujante, doctor en Literatura por la UMU y profesor de Lengua y Literatura; Diego Sánchez Aguilar, doctor en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura, que ha recibido varios premios por su poesía y también por su narrativa; y Francisco Vicente, profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la UMU.

«Solo hay que ver los premiados de cada año; es uno de los galardones más importantes de España», asegura Cano

Leonardo Cano ha puesto de acuerdo con su libro a un prestigioso jurado, lo que para el autor de 'Este es el núcleo' es «un honor, un sueño y una suerte», admite. Al hablar de los premiados con anterioridad con este galardón, Cano se ajusta la chaqueta, se afloja los botones de la camisa y carraspea. No es cuestión baladí sentarse en la misma mesa que autores como Miguel Ángel Hernández, José Daniel Espejo, Purificación Gil y Manuel Moyano, por mencionar solo algunos. «Siempre es un premio disputadísimo. Solo hay que ver los finalistas y premiados de cada año. Y luego está el tópico, que es lo difícil que es ser profeta en tu tierra, y con esa competencia que hace que este premio sea de los más importantes a nivel literario que hay en España».

Inteligencia artificial

Cano, que empezó a escribir el libro hace ocho años, tuvo que lidiar en aquellos inicios con la construcción de lo que ahora es la escuela de escritura creativa Club Renacimiento. Y también con el miedo, en su caso, a que le «cancelaran». Porque «ese futuro que se trata en la novela, que bebe del presente y el pasado, es un futuro en el que los privilegios los tienen las mujeres. Y era algo que a la gente le resultaba polémico. Aunque yo solo intentaba examinar la sociedad actual. Explorar lo que puede suceder en un futuro muy influido por la inteligencia artificial y con las dificultades para alcanzar el amor. Ya hay estudios que dicen que los chicos y las chicas cada vez tienen menos sexo, que la gente se encierra con la tecnología, con las pantallas... Cada vez tenemos menos relación entre nosotros y es todo más difícil. Esto es algo que analiza la novela y creo que al final ha sido muy bien recibida».

«Intento examinar la sociedad actual, explorar lo que puede suceder en un futuro influenciado por la inteligencia artificial»

–Lo mejor que le ha dado el libro, ¿qué ha sido?

–Sin duda, el reconocimiento del público, de los lectores. Los premios ya son parte de ese reconocimiento. Pero luego están las experiencias personales del público, cómo ha influido el libro en los lectores. En este sentido, una chica me dijo en una presentación que leer mi libro había conseguido que repensara, y poder cambiar la relación que tenía con su padre. En otra ocasión, los hijos de una mujer que había fallecido me dijeron que su madre, después de leer el libro y de saber que iba a morir, se le ocurrió dejarles una carta a cada uno de ellos.

Otro regalo vino después en forma de título de canción en el nuevo disco de sus «queridos» Viva Suecia. Porque 'Fuimos felices aquí' es una de las frases que aparece en el tramo final de 'Este es el núcleo'. Y hasta aquí el espóiler.

La entrega del galardón tendrá lugar el 18 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Salón de actos de la Biblioteca Regional, con entrada libre hasta completar aforo.