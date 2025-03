Novela gráfica, poesía y teatro seducen a los jóvenes lectores

Natalia Benito Jueves, 27 de marzo 2025, 00:34 Comenta Compartir

Tras la cita con los lectores que tuvieron ayer los candidatos al premio Hache, hoy llega el turno de los finalistas al premio Mandarache. Isaac Sánchez, Paloma Chen y Lucía Carballal serán los protagonistas del encuentro con los lectores en la sala Isidoro Máiquez del Auditorio El Batel, a las 9.30 horas. Una novela gráfica, un poemario y una obra de teatro compiten en esta ocasión por el premio.

De nuevo este encuentro se retransmitirá en directo a través de la cuenta de Youtube del Ayuntamiento de Cartagena, facilitando que un mayor número de personas pueda seguir las conversaciones y debates desde cualquier lugar. De este modo, el alumnado de Colombia y Chile, participante en los Premios Mandarache a través de la línea internacional del proyecto Orillas Mandarache, podrá visualizar el acto de forma telemática, salvando la diferencia horaria de ambos países con respecto a España.

Tras las conversaciones de los autores con el público y jurado, jóvenes de entre 15 y 30 años, el auditorio El Batel se transformará en una gran feria juvenil y del libro, llena de actividades y dinámicas en torno a la literatura y celebrará los veinte años de este certamen dedicado al fomento de la lectura. Un concurso impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena con el apoyo de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura del Ministerio de Cultura.

Además, mañana, los finalistas del Premio Mandarache mantendrán encuentros con los estudiantes de diferentes centros educativos.

Isaac Sánchez (Badalona, Barcelona, 1981) se define en redes sociales como dibujante y 'streamer'. El autor de 'Baños Pleamar' fue uno de los primeros 'youtubers' españoles, conocido virtualmente por el nombre de Leulogio -y creador del famoso vídeo 'La batamanta'-. Autor de varios cómics, a finales de 2020 publicó 'El don', premiado como Mejor Cómic por el por el Gremio de Librerías de Madrid en 2021.

Su novela gráfica 'Baños Pleamar' es una propuesta introspectiva e intimista en la que el lector se verá transportado a una época que ya no existe, a un pasado creado a través de la exactitud de los recuerdos de un niño y las historias contadas boca-oreja. La historia transcurre en Badalona, en los años 90. Ante la contaminación de sus playas floreció un singular tipo de negocio llamado 'Baños' que aunaba a pie de costa restaurante y piscina. Espacios pantagruélicos que dotaron de vida a unas afueras antaño desamparadas. Esta es la crónica de uno de esos insólitos recintos.

La alicantina Paloma Chen (1997) firma con 'Invocación a las mayorías silenciosas' (Letraversal) un poemario que es un reflejo de lo complicado que es vivir en el borde, donde tradicionalmente no ha tenido cabida el arte y la cultura más allá de la etiqueta de lo alternativo. «La cotidianeidad de Chen, que va desde el restaurante de Utiel hasta un jardín de Suzhou, revela partes de sí misma, evocando diferentes fragmentos de su vida y presentando la complejidad de mantener el equilibrio entre todas las piezas: la poeta, la periodista, la de la cola del aeropuerto, la que no entiende, la que añora, la que traduce a sus padres», dice en el prólogo Glady de la Cruz Juria.

La autora ha estudiado Periodismo y Construcción y Representación de Identidades Culturales y ha investigado sobre la diáspora china en España en el reportaje 'Crecer en 'un chino''. Ha colaborado con medios como 'El Salto', 'El País' y 'La Marea'. Además, es la ganadora del Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica 2020.

Crisis y lucha interna

Si el año pasado la obra de teatro 'Música para Hitler', de Yolanda García y Juan Carlos Rubio, se llevó el premio Mandarache, en esta ocasión de nuevo este género puede llevarse el galardón gracias a la propuesta de Lucía Carballal (Madrid, 1984) 'Los pálidos' (La Uña Rota Ediciones), una obra que retrata una crisis y una lucha interna. La historia se desenvuelve en el ambiente de una sala de guion, el epicentro donde se moldean historias y se confrontan criterios y egos.

Un equipo de guionistas, coordinado por el veterano Jacobo, trata de levantar una exitosa serie cuyo último capítulo, sin embargo, ha resultado un fiasco: millones de seguidores volcaron su decepción y furia al punto de generar una controversia mayúscula. Jacobo propone a María, una joven activista de clase baja, que se una al equipo. La obra ya se ha podido disfrutar en un montaje del Centro Dramático Nacional dirigido por la propia autora.

Lucia Carballal es autora de una decena de textos teatrales, entre los que destacan las cinco ficciones de 'Las últimas'.

Paloma Chen 'Invocación a las mayorías silenciosas' «Siempre me ha fascinado el poder de las palabras»

1 ¿Cuándo comenzó su relación con la lectura?

Desde que soy muy pequeña, la lectura es para mí una forma de refugio, de entretenimiento y de aprendizaje. Siempre me ha fascinado el poder que tienen las palabras de crear mundos paralelos en los que imaginar mejores futuros y presentes para todas. Mi amor por la lectura empezó con los libros obligatorios de la escuela y después ha despegado de mil formas distintas.

2 ¿De qué manera se verá reflejado el lector en la obra?

Quizá se puede ver reflejado en las luces y las sombras, en lo agrio y lo dulce de la vida que he tratado de condensar en la obra. 'Invocación a las mayorías silenciosas' es un poemario escrito en un lenguaje fragmentado y, a día de hoy, todas estamos fragmentadas, fracturadas por una sociedad que nos fuerza a contradecirnos constantemente y a no poder alinear nunca necesidades y deseos, cuerpo y mente, ideales y realidad. Además, si el lector conoce de cerca o experimenta en su propio cuerpo la migración y la racialización, se sentirá aún más identificado, aunque probablemente, todo el que ha sufrido o sufre alguna clase de desplazamiento podrá sentir cierta familiaridad con mis palabras.

3 ¿Cuáles son las claves para conseguir enganchar a los jóvenes lectores?

Hay muchas claves que podrían enganchar o fascinar a un lector joven, y hay tantas como lectores. Se me ocurre que es importante no ser moralista y no dar recetas, pero sí dar pistas, despertar el asombro.

Isaac Sánchez 'Baños Pleamar' «Quise llevar al lector a mi hogar»

1 ¿Cuándo comenzó su relación con la lectura?

No sabría ubicar una fecha concreta, recuerdo crecer siempre con algo que leer en la mano, es indisoluble a cualquier otra memoria. Como dato curioso, sí que me dicen que aprendí a leer precozmente y con cómics de Mortadelo y Filemón, con lo cual de muy pequeño iba por ahí usando el peculiar lenguaje de Ibáñez.

2 ¿De qué manera se verá reflejado el lector en la obra?

Cuando uno habla de las cosas que tiene cerca, cuando se implica con aquello que realmente le importa, es muy probable que el lector refleje sensaciones o dispare vivencias en las que pueda sentirse identificado. No existe una receta, a mi entender. En mi caso quise llevar al lector a un lugar mágico en el que nunca hubiera estado, mi hogar, mi lugar especial. Todos tenemos un lugar especial que es más que tierra y cemento.

3 ¿Cuáles son las claves para conseguir enganchar a los jóvenes lectores?

Soy de la opinión de que las buenas historias apelan a cualquier edad. La pasión es contagiosa, especialmente entre la gente joven. El ímpetu de la juventud es arrollador, basta con dotarlo de un combustible a la altura.

Lucía Carballal 'Los Pálidos' «Los personajes de 'Los pálidos' están repletos de contradicciones»

1 ¿Cuándo comenzó su relación con la lectura?

En el colegio, con las lecturas obligatorias. Tuve muy buenas profesoras que supieron elegir libros atractivos para cada edad. Gracias a ellos empecé a disfrutar de la lectura.

2 ¿De qué manera se verá reflejado el lector en la obra?

Los personajes de 'Los pálidos' están repletos de contradicciones, existe una fractura considerable entre sus ideas y sus acciones. Creo que todos podemos reconocernos en eso. También, quizá, en la necesidad que todos tenemos de encontrar nuestro lugar en el grupo.

3 ¿Cuáles son las claves para conseguir enganchar a los jóvenes lectores?

Imagino que la reflexión es la misma con cualquier lector, de cualquier edad: teniendo enorme respeto a su inteligencia y también al tiempo que este está dedicando a leerte.

