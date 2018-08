Muere el escritor británico y premio Nobel de Literatura V. S. Naipaul Vidiadhar Surajprasad Naipaul. / Chris Helgren (Reuters) El autor de 'Una casa para Mr. Biswas', 'Un recodo en el río' ha fallecido a los 85 años COLPISA / AFP Domingo, 12 agosto 2018, 01:34

El escritor británico y premio Nobel de Literatura V. S. Naipaul ha fallecido a los 85 años, según han anunciado sus familiares. Publicó más de una treintena de textos durante cinco décadas y destacó con novelas como 'Una casa para Mr. Biswas', 'Un recodo en el río', 'El enigma de la llegada' o 'En un estado libre'.

«Fue un gigante en todo lo que logró y murió rodeado de aquellos a los que amaba, habiendo vivido una vida llena de una creatividad maravillosa y esfuerzo», aseguró su esposa en un comunicado.

Nació en Trinidad y Tobago (Chaguanas, 17 de agosto de 1932) en el seno de una familia india. Gracias a la influencia de su padre, desde muy temprana edad conoció las obras de William Shakespeare y Charles Dickens y estudió Literatura Inglesa en Oxford desde los 18 años, donde pulió su inglés. Sin embargo, su juventud no fue fácil y años después reconoció haber pensado en el suicidio debido a una depresión. «Cuando aprendí a escribir me convertí en mi propio maestro, me hice fuerte y es lo que me da fuerza cada día», explicó en una entrevista concendida a Reuters.

Muchos de sus textos estudian los traumas de los cambios poscoloniales. Su primera obra fue publicada en 1951 con el título 'The Mystic Masseur'. Fue 'Una casa para Mr. Biswas' -publicada una década después y escrita en tres años- la que le llevó a ser un autor reconocido. La obra se basaba en su padre, Seepersad, quien fue reportero en Trinidad, y trata sobre la ardua tarea de los migrantes indios en el Caribe para integrarse en la sociedad y conservar sus raíces al mismo tiempo.

Ganó el Booker Prize británico en 1971 y recibió la distinción del Premio Nobel de Literatura en 2001. La Academia Sueca afirmó que había sido galardonado por «haber mezclado narración perspectiva y observación incorruptible en sus obras, que nos condenan a ver la presencia de la historia olvidada». «De hecho, V. S. Naipaul se siente cómodo solamente en su interior, en el seno de su expresión inimitable», aseguró la Academia.

Durante toda su carrera, se expresó con franqueza y sin rodeos y llegó a comparar al ex primer ministro británico Tony Blair con un pirata al frente de una revolución socialista. Habló mal de las mujeres novelistas, describió los países poscoloniales como «sociedades a medio hacer» y afirmó que el islam esclaviza e intenta acabar con otras culturas.