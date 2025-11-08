La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ambiente en la Feria del Libro de Molina, en el Paseo Rosales. AYTO. MOLINA

Molina de Segura lanza la primera edición de su Feria del Libro con «autores del Meteorito»

LA VERDAD

Molina

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:37

Molina de Segura celebra este fin de semana la primera edición de su Feria del Libro, organizada por la asociación Palin, una muestra de cómo ha consolidado el municipio su importancia en el campo de la literatura, según el alcalde, José Ángel Alfonso. La inauguración fue este viernes, y se podrá disfrutar este sábado y este domingo en el Paseo de Rosales.

El Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España, el ciclo de conferencias 'Escritores en su tinta', y los programas Molina de Lectura y Semana de la Biblioteca son algunos exponentes de la apuesta de Molina por las letras. Además, estarán presentes algunos de los llamados 'Autores del Meteorito' como Antonio J. Ruiz Munuera, Pablo González de Aguilar, José Antonio Jiménez-Barbero, Paco López Mengual, Jerónimo Tristante y Manuel Moyano, entre otros. Este sábado es la presentación de 'La novia de la paz' de Rosario Raro, último Premio Azorín.

