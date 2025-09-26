Mircea Cãrtãrescu recibe hoy en Murcia el premio ExLibris Larousse será distinguida también en la gala por su labor editorial y la agencia literaria Carmen Balcells por fomentar la lectura

La octava edición de la Semana Internacional de las Letras 'ExLibris Murcia', que concluye el 28 de septiembre, otorga esta noche sus premios 2025 al escritor rumano Mircea Cãrtãrescu, a la editorial Larousse y a la agencia literaria Carmen Balcells. Los premios serán entregados en un acto que tendrá lugar hoy, conducido por Antonio Botías y Marta Robles, con actuaciones de AMAGO, El Otro Paraíso, Ada Ulises y la Cuadrilla de Torreagüera. Será a las 20:30 horas en el Auditorio de la Fundación Mediterráneo (frente Soportales).

Mircea Cãrtãrescu, poeta, narrador y ensayista, es considerado el más importante escritor rumano de la actualidad. Su trilogía 'Cegador' supuso su consagración literaria y le ha procurado premios como el Gregor von Rezzori y el Thomas Mann. Cabe mencionar su libro de cuentos 'Las Bellas Extranjeras', así como 'El ojo castaño de nuestro amor', volumen de relatos autobiográficos. 'Solenoide', de 2015, fue incluida en el listado de los mejores libros del año por la prensa cultural española e iberoamericana. En otoño de 2024 se publicó en España su novela 'Theodoros'. Sus textos han sido vertidos a más de una decena de idiomas. Es el autor rumano más apreciado en el extranjero y es candidato al Premio Nobel de Literatura. Su obra en España está publicada por Impedimenta, la editorial fundada por Enrique Redel y Pilar Adón.

Cartarescu participa a la 18 horas en la Biblioteca Regional en un encuentro abierto con Juanjo Lara.

El Premio Fomento a la Lectura ha sido otorgado a la Agencia Literaria Carmen Balcells, fundada hace más de sesenta años con el propósito de dignificar la profesión del escritor y defender sus derechos en todo el mundo. Recogerá el premio en Murcia su hijo Luis Miguel Palomares Balcells. La editorial Larousse, desde su fundación en 1852, ha sido un pilar esencial en la difusión del conocimiento y la cultura. La CEO del grupo Anaya, Marta Martínez, recogerá hoy el galardón a la labor editorial.

ExLibris, que organiza la asociación 'Hay un tigre detrás de ti' con el patrocinio de la Comunidad Autónoma, consta de más de 70 actos en 16 sedes, con más de 150 autores y personalidades de la cultura, conciertos, exposiciones, cine y otras actividades.

