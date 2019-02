Elísabet Benavent: «Mi máxima aspiración con mis novelas es entretener» La escritora valenciana Elísabet Benavent. / Suma DE LETRAS La autora de la saga de 'best sellers' 'Valeria' presenta este jueves en Murcia su libro 'Toda la verdad de mis mentiras', con el músico Shuarma ROSA MARTÍNEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 23:55

Elísabet Benavent (Valencia, 1984) estrenará este jueves el ciclo 'Libros en acústico' que unirá en Murcia música y literatura. Lo hará junto al cantante de Elefantes, Shuarma. Juntos estarán, a partir de las 19.00 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Puertas de Castilla. Las entradas, gratuitas con invitación, ya están agotadas. Elísabet Benavent debutó en el mercado literario en 2013, lo hizo de la mano del libro 'En los zapatos de Valeria', primera entrega de una saga que le ha llevado a vender más de un millón de ejemplares de toda su obra. Desde entonces, @betacoqueta, como es conocida en Twitter, ha dado salida a cerca de una veintena de historias. La última lleva por título 'Toda la verdad de mis mentiras' (SUMA, 2019), y narra el viaje en autocaravana de un grupo de amigos con motivo de la despedida de soltera de una de las protagonistas. Es esta entrega la que la autora presentará en Murcia junto a Shuarma. «Va a ser una tarde especial. Tengo muchas ganas», asegura Benavent.

-¿Sobre qué mienten sus personajes y por qué lo hacen?

-Algunos para ocultar sus errores y otros para no hacer daño a los demás, pero al final son todo mentiras: sobre el amor o sobre el amor que uno siente por los demás. A veces son mentiras piadosas y otras para salvarse.

-¿Es mejor una pequeña mentira a una verdad dolorosa?

-La verdad está, a veces, sobrevalorada. Hay que decirla cuando suma, no cuando resta, pero no solo la verdad, sino todas las cosas en general.

-¿En ese caso, usted prefiere que le mientan?

-No, yo prefiero la verdad [ríe]. Es un poco contradictorio, pero yo es que soy masoca. Supongo que es porque tengo una parte muy sor Angustias de la Cruz [protagonista de una serie de historietas de igual nombre] y prefiero la verdad para saber a qué atenerme. El ser humano tiene una parte valiente y otra cobarde, y muchas veces la parte cobarde se pone debajo del paraguas de la mentira para esconderse; es una debilidad del ser humano, que no es perfecto, pero yo creo que la mentira no siempre es condenable. A veces, los condicionantes importan.

Conviene saber Qué Presentación del libro 'Toda la verdad de mis mentiras', de Elísabet Benavent, con la actuación musical de Shuarma. Ciclo 'Libros en acústico'. Dónde y cuándo Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, el jueves, a las 19.00 horas. Invitaciones agotadas.

-¿De qué más habla este libro?

-De hacerse mayor, de que hay veces que, para conseguir lo que uno desea, el precio es muy alto, uno mismo, y entonces no merece la pena. Y habla de los diferentes tipos de amor, porque al final no deja de ser una historia de amor y de amistad. No siempre, pero las decepciones también ayudan a encuadrar quién es amigo de verdad y quién no lo es, porque, a veces, uno se da en exceso.

-¿Qué intenta?

-Que mis libros entretengan. Mi máxima aspiración y el motivo principal por el que escribo es entretener, que la persona que coja un libro mío se lo beba en un rato y se olvide durante ese tiempo de todo lo demás. El entretenimiento en literatura está un poco denostado, y creo que el ser humano también necesita olvidarse de sus problemas. Yo, si consigo robar una carcajada, que alguien subraye una frase o que pase un buen rato comentando el libro con una amiga, me doy por cumplidísima.

-¿Por qué cree que está denostado el entretenimiento en la literatura?

-Porque los géneros más enfocados al entretenimiento siempre han sido tildados de 'género chico' y más superficiales, pero creo que una cosa no es más que otra. Hay personas que, en cierto momento, buscarán una literatura, y otros buscarán otra.

Miedos

-¿Qué le impulsó a escribir?

-Escribo desde siempre. En mi grupo de amigas todas hacíamos pequeños capítulos de historias, pero yo fui la única que seguí porque me picó el gusanillo. Decía un profesor mío de la universidad que escribimos para autorreferenciarnos; no sé si será verdad, pero es cierto que en los libros reflejas cosas de ti mismo y de lo que te rodea, hasta de tus propios miedos.

La cita literaria y musical será la primera del ciclo 'Libros en acústico' en el Puertas de Castilla

-¿Cuáles?

-A dejar atrás cosas importantes, a quererse mal uno mismo, a querer mal a los demás, a malinterpretar lo que es el amor, a que te importe demasiado lo que opinen los demás de ti...

-¿Qué es gratificante?

-En cada libro hay un momento muy tuyo que es el punto y final; has sido capaz de acabar algo, y solo queda limarlo y hacerlo bonito. Ese es un momento en el que te sientes reconfortada por dentro, pero también cuando te encuentras con las lectoras y te cuentan qué ha significado para ellas la lectura de tu novela; cómo la han compartido con su madre o con su abuela, o su grupo de amigas.

-¿La novela romántica interesa más a mujeres que a hombres?

-En las redes sociales, las estadísticas sobre quién te sigue te pueden dar una visión general sobre esto, y lo cierto es que en porcentaje es un 95-5. Creo que el hombre aún tiene mucho prejuicio a la hora de enfrentarse a este tipo de novelas, que no creo que sean solo para mujeres. De hecho, no creo en la literatura femenina, creo en la literatura de entretenimiento, y en que cada uno se acerque a aquello que le apetece. Que le dé la vuelta al libro, lea la sipnosis, y si le interesa lo que cuenta o le genera curiosidad, que se acerque.

-¿Que Netflix se haya fijado en su saga sobre Valeria para convertirla en una serie [el estreno de este proyecto está previsto para 2020], qué supone para usted?

-Es un sueño. Todos los que escribimos alguna vez nos hemos imaginado qué pasaría si los personajes de nuestras historias se hicieran reales en una pantalla. Para mí esto es cumplir un sueño y casi lo vivo con la misma emoción que si fuera una lectora, porque lo que quiero es que me sorprendan. Quiero ver crecer la historia en el lenguaje audiovisual, que no es igual a la del papel. Participo en el proyecto como asesora artística, pero dejo trabajar a los profesionales; es bueno para la historia que se acerque a ella alguien que no ha estado tan metida dentro como yo, y, de este modo, la pueda hacer crecer.

-¿Qué espera de su visita a Murcia este jueves?

-Murcia para mí es plaza grande. La experiencia me ha dado ya muy buenas tardes allí, y espero encontrar caras conocidas. Además, va a ser un evento muy especial porque nos va a acompañar Shuarma, cantando en acústico canciones que aparecen en el libro. Va a ser una presentación con coloquio, y creo que de las firmas más mágicas de la gira. Cuando publiqué mi primer libro, las firmas eran como si llevaras a un niño pequeño a Eurodisney; para mí era todo maravilloso, y, la verdad, es que sigue siéndolo. El proceso es más o menos es el mismo con cada libro, pero siempre hay algo especial. Tengo muchas ganas de ir a Murcia y disfrutar del cariño que siempre me brinda la gente de allí.