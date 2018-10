Martínez Valero: «La Murcia del 27 se conserva de una manera borrosa» Jorge Guillén, en 1926, en la terraza de su piso en Murcia. / J. GUERRERO El poeta y profesor de Lengua y Literatura hace hoy de guía excepcional en un paseo literario por la ciudad de Jorge Guillén MANUEL MADRID Miércoles, 17 octubre 2018, 01:30

Ducho en la obra de Jorge Guillén y Miguel Espinosa y experimentado explorador de ciudades literarias, el poeta y profesor de Lengua y Literatura José Luis Martínez Valero (Águilas, 1941), ejercerá hoy de guía excepcional en un paseo por la Murcia de la Generación del 27. Será con motivo de los segundos Encuentros con la Literatura Poeta(s)Hoy, organizado por la profesora de la Facultad de Letras de la UMU Carmen Pujante. La convocatoria, abierta al público, es a las 19 horas. Partirá del Aula de Cultura de Cajamurcia, y concluirá una hora y media más tarde en el Claustro de la Merced.

Murcia apenas resuena en el concierto mundial por notables acontecimientos, pero por el 27 coinciden aquí «unos hombres y mujeres dispuestos a ser ellos mismos, a leer y escribir unos, a pintar, esculpir, o hacer música otros, y todos como amigos a trabajar juntos, porque juntos somos más». ¿Cómo era Murcia en esos años?, se pregunta Martínez Valero. El Arco de la Aurora, por ejemplo, daba a la huerta. Torre de Romo es «mitad calle, mitad huerta». Todavía no existe la Gran Vía. En la plaza de Santo Domingo desemboca la calle Merced. En Merced 22 vivió Juan Guerrero Ruiz, donde tenía domiciliado 'Verso y Prosa', revista literaria subtitulada 'Boletín de la joven literatura', de la que se publicaron doce números entre 1927-1928 con textos y colaboraciones gráficas de nombres hoy míticos, de Gaya a Picasso, de Alberti a Bergamín, de Prados a Cossío. En Merced 26 estaba la morada de Raimundo de los Reyes, que llevaba la Colección Sudeste. Junto con el Suplemento Literario de 'La Verdad' son las tres publicaciones editadas en Murcia relacionadas con la Generación del 27. Describe una ciudad de calles estrechas, de casas con palomares, de olor a pan de hornos, de hombres y mujeres con sombreros, donde hay tartanas y molinos en funcionamiento, una ciudad con un puente nuevo y un puente viejo por donde circula el tranvía, donde hay cafés, hoteles y tertulias, 'bleciquetas'. Todavía queda armonía urbana; y la vega parece el elíseo.

Cerca del Casino de Pedro Cerdán estaba Carlos Ruiz Funes, sombrerero de la calle Montijo y coleccionista de amigos poetas. «En el Casino se jugaría a las cartas y al billar, pero habría gente que escribía cartas. Tenemos constancia de que algunas de Jorge Guillén salen del Casino», apunta Martínez Valero. La historia del colegio Cierva Peñafiel, junto a la iglesia de Santo Domingo, «arranca de la renovación de las enseñanzas, cuando se pasa de las unitarias a las graduadas. No le falta nada para ser francesa». En Murcia se hicieron otras tres escuelas graduadas más: El Carmen, San Antolín y Obispo Frutos. «Los edificios son tan excelentes que la del Carmen se convierte en sede de la Universidad de Murcia. El curso 1915/1916 empieza, de hecho, siendo ya universidad».

Hasta 1926 no llegaría Jorge Guillén a Murcia como profesor de la UMU, tras obtener la cátedra por oposición. Martínez Valero aprecia la figura de Juan Guerrero Ruiz como «uno de los primeros lectores» en España, «fundamental en la lírica del 20. Su vínculo con Juan Ramón Jiménez [Nobel de Literatura en 1956 y una figura de gran influencia para los poetas del 27] da lugar a una relación con Murcia que se va a cristalizar en los pintores. Bonafé es el primero en conocerlo, y va a retratar a Juan Ramón, a Zenobia y a la madre de Zenobia. Garay también es otro de los amigos, y así tendríamos, por supuesto, a Gaya, que le haría el ramo de perejil, emblema de Juan Ramón». Notas sueltas, según Martínez Valero, para contextualizar una época.

«La ciudad conserva la historia de una forma borrosa -incide Martínez Valero, autor de 'Puerto de sombra', 'La isla' y 'La puerta falsa'-. Es el resultado de todos los que han vivido en ella, pero es que no se ve esa historia. La ciudad es invisible, la gente que pasa no toma conciencia de ella, no se ve hasta que no levantas la cabeza. Eso ocurre en Trapería, donde te limitas al Casino y poco más. La gente ya no sabe casi lo que es». Por esta razón estas visitas, incide el especialista en rutas literarias, tienen la función de «acercar y aproximar a la gente, sacar a los estudiantes del aula y estimularlos un poco».

«Felicidad atmosférica»

Martínez Valero cita un lugar «fundamental»: el Arco de la Aurora, en la calle donde vivía José Ballester. Jorge Guillén le dedica unos versos, «aunque ese poema, es curioso, no lo hace cuando está en Murcia, sino estando en el año 42 o 43, en Estados Unidos, en el exilio. Guillén tenía aquí a sus amigos, entre los que se comprende Juan Guerrero, y los pintores como Cristóbal Hall y Gaya». Guillén -joven catedrático nacido en Valladolid en 1893- dedica al río Segura el poema 'Las afueras'. Murcia tiene para Guillén luz y «felicidad atmosférica», como dice en una carta a García Lorca. Murcia le gusta. «Ciudad clara de colores calientes, de piedras tostadas, color cacahuete tostado. Y notas deliciosas de luz». Encantos visibles. «Palmeras, magnolios, grandes árboles, jardinillos. Hay un Malecón estupendo, y el campo inmediato, y los montes grises y abruptos muy cerca...». Guillén alquiló a José Viudes un piso por 30 duros en la calle Barítono Marcos Redondo, en el restaurado palacio del Marqués de Ordoño. «La universidad estaba en El Carmen, y él debía ir por la calle San Nicolás en esos años, por la cuesta de la Magdalena no le apetecería ir porque era una zona miserable». La casa Díaz Cassou, la de los Nueve Pisos, la Casa Cerdá de Santo Domingo, todas del arquitecto José Antonio Rodríguez, ya estaban en pie.

«La estructura de esa Murcia del 27 está porque se conserva mucho de esa época, incluido el edificio donde daba clases en las Graduadas de El Carmen y el colegio mayor. Es en la primera planta a la derecha, y lo sabemos por uno de los alumnos, Isidoro Martín». Guillén regresó a Murcia en 1951, para un reencuentro con amigos supervivientes, entre ellos su compañero de cátedra, Ángel Valbuena, profesor de Martínez Valero, un cicerone especial.