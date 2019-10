María Elvira Roca invita en 'Fracasología' a «desimpresionarnos» sobre lo español María Elvira Roca Barea. / ESPASA La ganadora del premio Espasa aborda en este ensayo la relación entre el país y sus élites y dice que la idea de hispanidad está todavía por construir MANUEL MADRID Viernes, 18 octubre 2019, 02:50

'Fracasología. España y sus élites; de los afrancesados a nuestros días', obra ganadora del Premio Espasa 2019, no es una pieza separada en la trayectoria de María Elvira Roca Barea (El Borge, Málaga, 1966), ya que cuando empezó a escribir 'Imperiofobia y leyenda negra' (2016) se dio cuenta de que la forma en que se había asumido en España el argumentario de la leyenda negra no podía ser tratada en un capítulo brevemente. «Necesitaba una explicación independiente, y aparte, ser explicado por extenso».

El resultado es este ensayo de casi 530 páginas -de las que unas 50 son bibliografía e índice onomástico- que tiene por objetivo facilitar la comprensión de la relación «contradictoria y esquizofrénica, cuando no antipatriótica» que han tenido buena parte de las élites con España. «No entro en eso tan habitual de quién tiene la culpa de esto o lo otro, y de quién es el malo de la película, porque es un planteamiento perfectamente inútil, pero hay que intentar comprender las cosas como son, y eso he procurado», cuenta Roca Barea a 'La Verdad'.

«La subordinación cultural ha llevado a aceptar como historia oficial de España aquella que fue escrita por quienes lucharon contra su hegemonía en los siglos pasados», escribe la autora. «Efectivamente -explica en una entrevista- hay unos motivos históricos por los cuales se produjo esa especie de desvinculación, no tanto afectiva, sino de respeto intelectual o de respeto histórico de una parte de las élites españolas. Hablo de una parte de las élites. Este grupo ha existido, arranca de muy atrás y es un fenómeno que no hemos tenido la curiosidad de investigar. Esa subordinación cultural no se hubiera dado sin la participación de las élites políticas y culturales, que son las que conforman o sintetizan los fenómenos de opinión pública en cualquier país».

«Hay que intentar no dramatizar, el asunto [las tensiones territoriales] tiene su gravedad pero vamos a intentar no rasgarnos las vestiduras. Eso de que 'esto no pasa más que en España' no es cierto»

'Fracasología' apenas lleva unos días en las librerías, y la malagueña ya suspira con «sobrevivir a la promoción». La palabra que da título al libro es creación del historiador Manuel Lucena Girado, «fértil como pocos a la hora de sintetizar conceptos», remarca María Elvira Roca. ¿Por qué se asumieron y se afianzaron con el tiempo los tópicos de la hispanofobia? A esto trata de dar una explicación la filóloga clásica e hispánica y doctora en Literatura Medieval. «Este es el país por el que navego por la vida, que a mí no me ha tratado muy mal, que me dio una educación pública muy buena, que me permitió estudiar con becas y que me puso vacunas. En fin, tengo un sentimiento de gratitud hacia mi país, y, como decía Kennedy, piensa lo que tú puedes hacer por tu país en lugar de lo que tu país puede hacer por ti».

Las tensiones territoriales no son exclusivas de España, recuerda, «pues Reino Unido está como unidad territorial muy cuestionada y en peligro, no solo por el asunto de Escocia sino por el de Irlanda, donde se ha vivido una guerra durante décadas, y eso no nos hace pensar que ha sido un espanto o un horror. Haríamos bien en desimpresionarnos, intentar no dramatizar, el asunto tiene su gravedad pero vamos a intentar no rasgarnos las vestiduras. Eso de que 'esto no pasa más que en España' es uno de los primeros engendros de lo que yo intento estudiar en 'Fracasología', porque no es cierto, y eso le quita ese componente trágico y fatalista y dramático, que no contribuye en absoluto a mejorar ni a encontrar soluciones. Al revés. Ni España ha estado siempre con problemas territoriales, que los tiene ahora y los tienen otros países. Ni está habiendo análisis en profundidad sobre las razones por las cuales las naciones-estado, yo le llamo la crisis del estado menguante, están siendo cuestionadas, ni cuáles son las razones que alientan estos movimientos populistas que le echan un pulso al Estado que es a fin de cuentas el que garantiza la ley. Y eso es un gran problema de Europa hoy. Sobre nosotros, sobre España sí hay cientos, pero en clave europea ahí ya no. Y esto tendría que tener muy preocupada a la inteligencia europea».

La obra se divide en tres partes: el siglo de las luces y las sombras, donde analiza la hispanofobia francesa y la cultura y la literatura en el siglo XVIII; de la guerra de la independencia al 98, con el fin del imperio español, el colonialismo decimonónico y sus élites, y los siglos XX y XXI, con la «problematización» de España, el nacionalismo y la balcanización y el genocidio californiano, entre otros frentes. «Yo no sentía ninguna curiosidad por la historia de España en el instituto», confirma, «a mí me interesa el mundo antiguo y clásico, Roma y Grecia han sido mi hábitat mucho tiempo, pero me intereso a raíz de la historia de los imperios, que me ocupó un tiempo de mi vida». La autora reivindica la figura del jurista Rafael Altamira, injustamente olvidado, «un pionero en deshacer los prejuicios que alimentaban la leyenda hispanófoba». De hecho, Altamira es el primero que define el término hispanofobia y explica su uso como herramienta de dominio política y de confrontación. «Es un pionero en la idea de hispanidad y en reivindicar la necesidad de recuperar vínculos con los países de habla española al otro lado del mar, que eran inexistentes prácticamente, a principios del siglo XX. Es una figura reconciliadora con España y su historia, e Hispanoamérica».

Ideologías balcanizantes

La ensayista detecta «poquísimos» ejemplos en este momento de personas que defiendan la hispanidad, «que se ha ido convirtiendo en una especie de cosa obsoleta o antigua, como si fuera de derechas o medio facha, y se le trata de dar un tinte peyorativo como a todo lo que tiene que ver con España. Uno de los grandísimos problemas que tiene todo lo que afecta a la comunidad hispana es la increíble cantidad de ideologías balcanizantes que la atraviesan de un lado para otro, y todo lo que la combate termina siendo calificado de forma negativa. ¿Quién se atreve a hablar alto y claro en este momento en defensa de la idea de hispanidad? Para mí eso sigue siendo un proyecto sin construir».