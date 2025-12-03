Mabel Lozano: «Los proxenetas ahora captan a los jóvenes a través de las redes sociales»

«Una mujer con una discapacidad es una mujer todavía más vulnerable. Las mujeres migrantes vienen de entornos de mucha violencia y en la prostitución ... siempre ha habido mujeres con alguna discapacidad no diagnosticada». Es la realidad que relata la documentalista y escitora Mabel Lozano, que lleva dos décadas luchando contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia de género y la defensa de los derechos humanos y que en 2024 ganó su segundo Goya a Mejor Cortometraje Documental por 'Ava'. En esta cinta narrraba la historia real de una menor con discapacidad intelectual que fue captada para ser explotada sexualmente. Esta tarde, a las 18.00 horas en el Centro Cultural Las Claras de Fundación Cajamurcia, la autora presenta la versión literaria de 'Ava', una novela inspirada en la misma historia en la que la autora retrata a «un nuevo perfil de proxeneta: un explotador muy alejado del estereotipo clásico que se infiltra en la vida de las chicas cargado de falso cariño y promesas de futuro para utilizarlas sin compasión en un mercado insaciable». Durante el encuentro, con entrada libre, se proyectará también el cortometraje homónimo.

–¿Por qué decide escribir esta novela después del cortometraje homónimo?

–Tanto en el corto como en la novela trato la misma historia. El corto, con el que gané el Goya el año pasado, son 18 minutos y dejaba muchísimos interrogantes: cómo captaron a Ava, cómo se escapó, qué ha sido de ella ahora... La historia es tan apasionante tanto en las sombras como en la luz: porque la historia tiene mucho amor, como el amor de una madre, el amor de las personas que permanecen a su lado sin juzgar, sin pedir nada a cambio, pero también tiene mucha oscuridad. Hablamos del proxenetismo 2.0, de la cibertrata, de la explotación en el ámbito digital y de la captación de esta niña, con 17 años. Es una historia dura, pero muy tierna también.

–¿Cree que presentando la historia como una novela de ficción basada en hechos reales puede llegar a más personas?

–La idea es llegar a los jóvenes. Yo llevo dos décadas detrás de la cámara, soy guionista, directora, productora y además escribo. Creo que con la ficción quizá es más fácil llegar a los más jóvenes y también se trata de crear un pensamiento crítico. A los jóvenes les captan a través de las redes sociales. Ahora los proxenetas ya no necesitan mandar un captador ojeador a los países de origen, con TikTok, con Instagram, están captando a chicas. Chicas que están normalizando y están blanqueando la creación de contenido digital, que en muchos casos es contenido sexual. Chicas que no saben que eso les puede hacer muchísimo daño en el futuro.

–¿Onlyfans se ve como una fórmula sencilla para ganar dinero?

–Sí, algo sencillo, pero al final lo sencillo te puede destrozar la vida, porque lo que a los 20 años te parece un juego, a los 40 tienes vídeos que van a permanecer en la web. Estamos viendo que la captación para el ámbito digital es la prostitución 2.0, pura y dura. Te dicen que es tu cuerpo, es tu libertad, es tu derecho, que vas a ganar mucho dinero, que no necesitas herramientas, es decir, no necesitas tres máster y dos grados. La captación es la misma de siempre. Lo que ocurre es que no es lo mismo decir prostituta que creadora de contenido digital. En realidad se trata de un contenido sexual y quienes lo están creando mayoritariamente son las mujeres, mientras que los que lo están consumiendo son los hombres.

Educación y legislación

–¿Cuál es, para usted, la solución para acabar con todos los tipos de prostitución?

–Creo que hay muchas soluciones que pasan por la educación, por contarle a los chavales una realidad que desconocen. Ellos son nativos digitales y están viendo pornografía. El siguiente paso, ¿cuál es? practicarlo a través de la prostitución. La pornografía es un incentivador de la prostitución. Vemos un repunte de la prostitución por parte de los chavales. Entonces necesitamos educación y, desde luego, leyes. La prostitución no es un delito en ninguna parte del territorio español. Y ¿cuál es la cara de la prostitución en España? No son periodistas, ni directoras de cine, ni ingenieras; son mujeres migrantes, sin papeles, con hijos menores a su cargo. Ninguna mujer nace para ser puta, de verdad. Eso de las estudiantes que ganan mucho dinero y se compran bolsos de Chanel, pues a lo mejor las hay. Yo no he hablado con ninguna pero eso es algo muy pequeñito en relación con la prostitución 'mainstream'. En cualquier caso, necesitamos leyes que vistan de derechos a las más desnudas de derechos.

–¿Por qué se mira hacia otro lado cuando se piden leyes?

–No hay voluntad política, porque han gobernado los dos grandes partidos en solitario, PP y PSOE, y no han hecho nada ninguno de los dos. No sé si es porque se pondrían en contra a muchos hombres, porque al final en el ámbito de la prostitución hablamos de mujeres que no votan, que son migrantes. No tiene ningún sentido que en el siglo XXI en nuestro país, que es un país garantista y donde los derechos civiles son muy importantes, haya mujeres dentro de pisos siendo explotadas sexualmente que no pueden salir de ellos, que viven en cautiverio.