Mabel Lozano, en una anterior visita a la redacción de LA VERDAD, en 2024. Javier Carrión / AGM
Documentalista

Mabel Lozano: «Los proxenetas ahora captan a los jóvenes a través de las redes sociales»

Presenta esta tarde en Las Claras la novela 'Ava', que continúa la historia del cortometraje documental homónimo con el que ganó un Goya

Natalia Benito

Natalia Benito

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

«Una mujer con una discapacidad es una mujer todavía más vulnerable. Las mujeres migrantes vienen de entornos de mucha violencia y en la prostitución ... siempre ha habido mujeres con alguna discapacidad no diagnosticada». Es la realidad que relata la documentalista y escitora Mabel Lozano, que lleva dos décadas luchando contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la violencia de género y la defensa de los derechos humanos y que en 2024 ganó su segundo Goya a Mejor Cortometraje Documental por 'Ava'. En esta cinta narrraba la historia real de una menor con discapacidad intelectual que fue captada para ser explotada sexualmente. Esta tarde, a las 18.00 horas en el Centro Cultural Las Claras de Fundación Cajamurcia, la autora presenta la versión literaria de 'Ava', una novela inspirada en la misma historia en la que la autora retrata a «un nuevo perfil de proxeneta: un explotador muy alejado del estereotipo clásico que se infiltra en la vida de las chicas cargado de falso cariño y promesas de futuro para utilizarlas sin compasión en un mercado insaciable». Durante el encuentro, con entrada libre, se proyectará también el cortometraje homónimo.

