El club de lectura de LA VERDAD ya ha terminado con su primer libro, 'Almendra', de Won-Pyung Sohn, que narra la historia de un niño que nace sin la capacidad de sentir ninguna emoción: ni miedo, dolor, ira; pero tampoco ilusión, alegría o amor. De la mano de su madre y su abuela, tendrá que aprender a convivir dentro de una sociedad que ni le entiende ni le acepta.

Un libro refleja el aislamiento del diferente frente a la masa, especialmente en los centros educativos, del que destacamos la capacidad de la autora para transmitir las 'no-emociones' del protagonista a lo largo de su evolución.

Cuidado si no has leído todavía 'Almendra', este podcast contiene spoilers.

La nota final de 'Almendra' es de 6,75.