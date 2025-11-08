La literatura como legado centra los nuevos 'Diálogos en Las Claras' Serán los días 10 y 11 de noviembre con Arturo Pérez-Reverte, J. J. Armas Marcelo, Sergio Vila-Sanjuán y María José Solano

LA VERDAD Murcia Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:38

El II ciclo 'Diálogos en Las Claras', organizado por la Fundación Cajamurcia y coordinado por María José Solano, cofundadora de Zenda, reunirá en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia a escritores, periodistas y críticos que debatirán sobre el arte de escribir, la construcción de una obra y la influencia de autores que han marcado la literatura y la lengua castellana. Bajo el marco 'La palabra y el legado', las sesiones se celebrarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre, a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y se podrán seguir en directo por el canal de YouTube de la Fundación Cajamurcia.

Con el título 'Mario Vargas Llosa: la vida, la obra, el legado', en la primera jornada del ciclo María José Solano conversará con el escritor y académico J. J. Armas Marcelo sobre la figura del autor peruano, su trayectoria literaria y humana, su papel en la literatura hispanoamericana y su relación con España. «Será un diálogo entre la crítica y la memoria: entre quien ha acompañado a Vargas Llosa en la lectura y quien lo ha conocido en la amistad», apunta la coordinadora.

En el segundo diálogo, 'La aventura de escribir: el oficio y la mirada', dos figuras de referencia en la literatura y el periodismo cultural, Arturo Pérez-Reverte y Sergio Vila-Sanjuán, hablarán sobre el oficio de escribir, el paso del tiempo, la lectura como destino y el lugar del escritor en la sociedad contemporánea. Los dos escritores compartirán anécdotas, reflexiones y perspectivas sobre cómo se construye una obra literaria y cómo se sostiene una voz en medio de la fugacidad del presente.

'Diálogos en Las Claras' es una iniciativa de la Fundación Cajamurcia que pretende promover el debate sobre asuntos de interés general y de actualidad a través de encuentros entre profesionales de reconocida trayectoria que dialoguen con criterio y desde la reflexión, el respeto y el conocimiento del tema a tratar.

En esta segunda edición las sesiones versan sobre 'La palabra y el legado', partiendo de la idea de que la literatura es conversación: entre quienes escriben y quienes leen, entre el pasado y el presente, entre la memoria y el futuro, tal y como lo entiende Solano.