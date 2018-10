155 libros para entender Cataluña Manifestación en Barcelona en apoyo de los políticos presos el pasado 2 de mayo. / AFP Decenas de obras publicadas en el último año tratan de arrojar luz sobre el proceso independentista ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 29 octubre 2018, 01:39

El 'procés' sí tiene quien le escriba. De hecho, la situación en Cataluña se ha convertido en un género que ha llenado las librerías de títulos (quizá ya sean más de 155) que buscan arrojar luz sobre un hecho trascendental e inédito. En este año transcurrido desde la fallida declaración unilateral de independencia, periodistas, politólogos, historiadores, políticos y novelistas ofrecen sus puntos de vista en esta explosión editorial ligada a la actualidad.

Una de las últimas obras en aparecer ha sido 'Informe sobre Cataluña. Una historia de rebeldía (777-2017)', (Taurus), de José Enrique Ruiz-Domènec, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que trata de desentrañar las mentiras del independentismo respecto al pasado. «Discutamos sobre una cronología real, un marco interpretativo real, acontecimientos reales... Establezcamos una verdad», reclama Ruiz-Domènec, que lamenta que desde la historia no se haya plantado cara al secesionismo, antes de denunciar la «falta de altura intelectual de algunos historiadores catalanes», que «por ejemplo, han confundido la Corona de Aragón con Cataluña». «El 'procés' no tiene cabida en el siglo XXI. Nuestro destino es Europa y las fronteras son un obstáculo. Y no concibo una Cataluña fuera de Europa», sostiene Ruiz-Doménech. Tan reciente como su obra es 'Catalanes&Escoceses. Unión y discordia' (Taurus), del historiador británico John H. Elliot, que analiza las similitudes y las diferencias entre estos dos nacionalismos.

'Anatomía del procés' (Debate) se ha acercado a los acontecimientos de Cataluña desde una visión transversal. Autores como Manuel Arias Maldonado, Lluís Basset, Astrid Barrio y Pau-Marí Klose firman un libro que cuenta con un prólogo de Manuel Valls y un epílogo de Josep Borrell. Otra de las obras que ha contado con mayor repercusión ha sido 'El golpe posmoderno. 15 lecciones para el futuro de la democracia', publicada también en Debate, en la que Daniel Gascón defiende que el 'procés' es en realidad un enfrentamiento entre un proyecto de democracia liberal, el español, frente a otro iliberal y plebiscitario.

El escritor y filólogo Jordi Amat ha publicado dos libros sobre la temática catalana. 'Largo proceso, amargo sueño' (Tusquets) es la crónica de la historia de la intelectualidad catalana y 'La conjura de los irresponsables' (Anagrama) pone el foco en los años de pujolismo para explicar una transformación de la sociedad, desde el catalanismo hasta el independentismo, que concluyó en los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017. Algo similar, mirar hacia el pujolismo, hace el siempre polémico Arcadi Espada en 'Contra Catalunya', que ha sido reeditado este año por Ariel.

Los políticos que han protagonizado, desde un bando u otro, el 'procés' han comenzado a contar sus experiencias. El libro que más polvareda levantó fue el de Santi Vila, el exconsejero de Puigdemont que dimitió horas antes de la declaración unilateral de independencia. Su título, 'De héroes y traidores' (Península), muestra la paradoja que Vila vivió, como única voz discordante, dentro de aquel Govern. 'Empantanados' (Península), del exdiputado de En Comu-Podem Joan Coscubiela, describe la situación catalana como un callejón sin salida.

Los periodistas, que han vivido el 'procés' como una de las grandes noticias del año, han dejado su huella también en los libros. 'En el huracán catalán' (Planeta), la corresponsal de Le Monde en España, Sandrine Morel, denunció que la Generalitat había ofrecido dinero a su periódico a cambio de hablar bien del 'procés'. Lola García, subdirectora de 'La Vanguardia', trata de relatar los hechos con objetividad en 'El naufragio' (Península). Guillem Martínez recopiló sus crónicas sobre el desafío independentista en '57 días en Piolín. Procesando el procés, el caso, la cosa, la trila' (Lengua de trapo).

La voz de los intelectuales en el proceso catalán se ha oído, y se ha leído. 'Qué está pasando en Cataluña' (Seix Barral) fue la aproximación del premio Cervantes Eduardo Mendoza: explica el éxito del independentismo por haber sabido atraer a los jóvenes desencantados por la crisis. El filósofo Fernando Savater sostiene en 'Contra el separatismo' (Ariel) que el secesionismo es un ataque al Estado de Derecho.

Pero además, muchos historiadores han aprovechado la situación en Cataluña para ampliar la perspectiva y tratar el asunto como una crisis del conjunto de España. El más reciente ha sido 'Suspiros de España', en el que Xosé M. Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago, analiza el nacionalismo español desde 1808 hasta la actualidad. «El independentismo catalán ha sabido captar muchos tipos de malestar hacia una utopía útil», asevera Núñez. «Pero el secesionismo ha tocado una tecla muy sensible en España, la integridad territorial. Muchos españoles viven con verdadera angustia la posibilidad de que su nación de referencia se rompa y reacciona. Los nacionalismos español y periférico se han retroalimentado a lo largo de la historia: a principios del siglo XX, durante la II República, en la Transición, con el plan Ibarretxe y ahora con el desafío secesionista». «España no es un estado centralista como Francia, pero tampoco es el Imperio Austro-Húngaro», dice el profesor gallego.

Finalmente, en 'La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana' (Catarata), el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca también apunta a un auge del nacionalismo español tras el desafío en Cataluña.