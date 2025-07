Un libro recoge la trayectoria de José María Alcaraz, del restaurante Los Churrascos

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, presentó esta semana el libro 'José María de Los Churrascos: una vida a fuego lento', dedicado a la ... figura del reconocido chef y fundador del prestigioso restaurante de El Algar y que ha sido escrito por su hijo, Benito Alcaraz. El acto se celebró en el Teatro Circo Apolo de El Algar, tierra natal de José María, y contó con la presencia de familiares, amigos, vecinos y compañeros de profesión; así como ediles de la corporación municipal, exalcaldes y regidores de municipios de la comarca.

Durante su intervención, la alcaldesa de Cartagena destacó la trayectoria de José María como un referente de la cocina cartagenera, no solo por su excelencia culinaria, sino por su capacidad para convertir su restaurante en un hogar lleno de afecto, sabor y autenticidad. «José María ayudó a transformar y poner en valor la gastronomía cuando aún no estaba de moda», afirmó Arroyo. «Venir a Los Churrascos no es ir a un restaurante, es introducirte en un hogar; un lugar sagrado de sabores y afectos».

El libro, que recoge vivencias familiares y profesionales, también traza la historia de un territorio y de un sector que hoy forma parte del orgullo de Cartagena. Arroyo recordó que «Los Churrascos fue el primer restaurante en conseguir una Estrella Michelin y nos colocó en el mapa mundial de la gastronomía cuando no había GPS ni Google Maps». Añadió también que «sin buscar premios, José María consiguió lo más valioso: una clientela fiel que se siente escuchada y en casa».

Con casi 50 años de historia, Los Churrascos sigue siendo un símbolo de calidad, tradición y cercanía. «José María es pasión, constancia y ternura en la cocina, pero, sobre todo, es una buena persona», concluyó Arroyo.

José María Alcaraz, que consiguió la primera Estrella Michelin para el Campo de Cartagena en 1993, se mostró agradecido y emocionado en el acto de presentación del libro y preparó una michironada en la propia terraza del Teatro Circo Apolo para la ocasión.