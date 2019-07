Lecturas para un nuevo verano

Los buenos libros están esperando impacientes a sus lectores. Hasta que no se abran y se lean, o se miren, no son nada, objetos silenciosos, inertes. Desde estas páginas les ofrecemos unos libros fantásticos para acertar con las últimas publicaciones del 2019 y disfrutar leyendo este verano.

Ilustrado por Emily Hughes, traducido por Estrella B. del Castillo y editado por Libros del Zorro Rojo, podría ser un manual de instrucciones. Pero no lo es, aunque a lo largo de sus páginas podamos encontrar sugerencias, pistas, utensilios, tablones, cuerdas, martillos, consejos… ¿Quién no ha soñado con construir una casa entre las ramas de un árbol, un refugio, un sitio tuyo, especial, único? Lo malo no es tener cerca un árbol, no. Es no saber soñar, no tener ilusiones, no imaginar… Cómo hacer una casa en un árbol, de Carter Higgins