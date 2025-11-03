La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El escritor norteamericano Scott Fitzgerald (1896-1940). Nickolas Muray
Dede la biblioteca regional

En el centenario de 'El gran Gatsby'

Juan José Lara

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:42

El verano nunca fue esa época jovial y luminosa de los cuadros de Sorolla y los anuncios de cerveza. Incluso los veranos de la niñez ... venían atravesados de melancolía. Tan era así que, en esos días lánguidos de finales de agosto, uno se sentía secretamente culpable por no sufrir una especial congoja ante la vuelta inminente al colegio. En los meses oscuros del invierno habíamos anhelado las tardes largas, el sol, las vacaciones, pero se nos había dado en exceso: las tardes eran demasiado largas, el sol mordía rabioso, las vacaciones se habían convertido en tedio. El verano era la hipérbole de la diversión y, claro, hasta el caviar cansa si uno lo cena todos los días.

