En el centenario de 'El gran Gatsby'

El verano nunca fue esa época jovial y luminosa de los cuadros de Sorolla y los anuncios de cerveza. Incluso los veranos de la niñez ... venían atravesados de melancolía. Tan era así que, en esos días lánguidos de finales de agosto, uno se sentía secretamente culpable por no sufrir una especial congoja ante la vuelta inminente al colegio. En los meses oscuros del invierno habíamos anhelado las tardes largas, el sol, las vacaciones, pero se nos había dado en exceso: las tardes eran demasiado largas, el sol mordía rabioso, las vacaciones se habían convertido en tedio. El verano era la hipérbole de la diversión y, claro, hasta el caviar cansa si uno lo cena todos los días.

'El gran Gatsby', la novela de F. Scott Fitzgerald', que este 2025 ha cumplido cien años, supo captar la cara oculta del verano. Es, en realidad, una novela sobre la cara oculta de muchas cosas: de los felices años veinte norteamericanos, de la vida ociosa de los ricos, de las fiestas en mansiones con vistas al mar. Porque aquella alegría desatada en los años veinte celebraba el final de la Primera Guerra, la mayor carnicería humana que la humanidad había conocido hasta entonces. Porque los ricos también sufren de desamores crónicos. Que se lo digan a Shakira. Porque las fiestas de la alta sociedad acaban por aburrir tanto como cualquier botellón adolescente. No hay rico a quien tras pasar un verano de fiesta en fiesta no se le ponga cara de Jep Gambardella.

Fitzgerald podía haber ubicado su historia en el Nueva York invernal, el romanticismo de la gran ciudad gélida, la soledad concurrida, el retiro bullicioso. Los abrigos ostentosos, las chimeneas crepitantes, la nieve. Ese rollo. Era lo lógico. Al fin y al cabo, el tema principal de la historia es un desamor. Pero Fitzgerald la ubicó en verano, en el verano húmedo y sofocante de Long Island. Es posible que haya más infelicidad en el verano de Long Island, de los cayos de Florida, de las playas de California que en las calles resbaladizas por el hielo de Boston en marzo.

'El gran Gatsby' es la novela antiverano, donde los cócteles en mansiones con vistas al Atlántico caen como un tiro en el estómago y dan resaca. Pero es Jordan, una mujer cínica y sardónica, la única que se atreve a decirlo: «La vida vuelve a comenzar con el frescor del otoño».