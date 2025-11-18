El esfuerzo por poner en valor la realidad educativa siempre es loable. Es lo que hace el profesor Javier Ballesta Pagán en su libro titulado ' ... Una mirada a la educación', recientemente publicado. Se trata de una obra con una clara vocación divulgativa, dirigida a un público no especializado, en el que se nos invita a reflexionar sobre las distintas maneras en que percibimos al mundo educativo y cómo éste nos influye. La importancia y trascendencia de la educación es algo que socialmente se acepta como concepto, pero que la realidad vivida como padres, estudiantes o docentes no lo confirma (falta de reconocimiento social, violencia en las aulas, infraestructuras deficientes, etc.).

El libro del profesor Ballesta nos invita, con un lenguaje asequible y ameno –pegado a la realidad–, a recapacitar sobre situaciones del día a día en las que la educación es protagonista. El texto está organizado por secciones o temáticas, que recogen una selección de artículos publicados en el diario LA VERDAD, en los últimos años. Precisamente, la estructura temática de la obra dota los textos originales de un nuevo sentido y una coherencia argumental, aportando de esta manera un nivel de significación mayor y una unidad al trabajo periodístico del autor.

La obra viene prologada por una presentación del profesor Juan Manuel Escudero Muñoz (Universidad de Murcia) que, con un talante reivindicativo, repasa algunas cuestiones sobre la realidad educativa en España, la mayoría de las cuales son objeto de atención por parte del profesor Ballesta en el contenido que nos propone en su libro.

Frente a visiones utópicas sobre la educación y su potencial para cambiar la realidad, el profesor Ballesta nos propone un punto de vista más «a nivel de calle» sobre lo que puede y no puede hacerse desde el mundo educativo

La propuesta está constituida por seis apartados o capítulos, cuyas denominaciones van abriendo el análisis y las reflexiones que el autor nos plantea. Sus títulos son lo suficientemente significativos como para invitar a leer los correspondientes contenidos: realidades y desafíos; el debate educativo; los docentes son imprescindibles; la pandemia nos cambió la vida; el descontento universitario; a pie de calle.

Frente a visiones utópicas sobre la educación y su potencial para cambiar la realidad, el profesor Ballesta nos propone un punto de vista más «a nivel de calle» sobre lo que puede y no puede hacerse desde el mundo educativo. Sus potencialidades son muchas, pero también sus limitaciones. Se abordan cuestiones especialmente relevantes como la formación inicial del profesorado, los errores de las administraciones educativas (algunos flagrantes), las consecuencias de la pandemia en los centros educativos, la precarización de la universidad o el declive de los valores.

En definitiva, hablamos de una obra que refleja el punto de vista personal, y, por tanto, con su carga de subjetividad, de un autor cuyo perfil profesional (maestro, pedagogo, profesor universitario) le permite hablar con argumentos fundados sobre el mundo educativo, aportando una visión global, poco habitual en la literatura pedagógica. Su valentía al posicionarse en cuestiones problemáticas en el mundo educativo debe ser reconocida. Un libro, sin duda, recomendable, que aporta argumentos para poder hablar sobre la educación con fundamento de causa.