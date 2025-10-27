Juan Antonio López Delgado: «A Rosales y a Ros de Olano llevo toda la vida dedicándoles mi tiempo, ilusiones y salud»

Juan Antonio López Delgado (Murcia, 1950), académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid y de la Real Academia Alfonso X el ... Sabio de Murcia, recuerda, a propósito de su entrevista con LA VERDAD, el viaje a París en el que la compra de «un ejemplar de la edición parisina de 1890 de 'Dafnis y Cloe', de Longo» lo dejó dos días sin comer. «Tenía la hermosa particularidad de llevar composiciones de Raphaël Collin y aguafuertes de Champollion», rememora. Autor de obras como 'Vida de Floridablanca', la única biografía completa sobre el conde murciano, y editor de 'Un raro e inédito espistolario. Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez' (Renacimiento, 2024), López Delgado suma a sus más de cuarenta obras un nuevo título: 'Al margen de los libros viejos', bajo la editorial La Fea Burguesía. Con su irremplazable estilo, que define como «el modo de navegar de un bergantín del XIX: todas las velas desplegadas al viento de las más oportunas y significativas palabras y de la sintaxis más ingeniosa y elegante», el académico murciano recopila las notas al margen que ha ido tomando en sus lecturas de toda una vida ofrecida a las letras para «herir sensibilidades muertas, abrir portillos de ideación y hacer expeditos caminos mentales vulgarizados».

–¿Qué propone en 'Al margen de los libros viejos'?

–No propongo o me propongo nada específicamente. Los asuntos se enredan en él como las cerezas; son como flecos de lucubraciones de más alta compacidad y estructura. Hablo con entera libertad de lo que me place y de lo que no me place.

–Escribe que este libro está compuesto de apuntes propios sobre sus lecturas. ¿Cómo ha reunido esas notas?

–Mis 'marginalia' no existen como pretexto para enhebrar desde ellas cuentecillos, historietas y fabulaciones. Tienden, por el contrario, a señalar facetas esenciales de pensamiento, destino o carácter. El escoliasta emocionado que siempre he sido repartía, desde chiquillo, sus horas y sus notas en márgenes de libros de Historia, de Filosofía, de Religión, de Literatura... Esta última, como toda especie de conocimiento, se da en relación con nuestras representaciones. El mundo es mi representación, decía Schopenhauer. Las densas notas de los márgenes se desenvolvían luego en libretas que rezumaban todo el proceso completo de mi pensar y de mi sentir sobre alguna luz que me deslumbró o alguna sombra que me mortificaba.

–¿Qué lugar ocupa este libro entre el resto de sus títulos?

–Es un libro más de aquellos 45. Ni mejor ni peor. Antes me los editaba yo; ahora me los sacan a luz otros. Esto ya supone una permisividad, una tolerancia valiente en mí. No quería que nadie pusiera las manos en algo tan mío, porque ni siquiera apenas estaban en librerías. Eran para un círculo selecto de amigos y para bibliófilos, escasos ejemplares que me complacía en ir depositando en las manos que yo creía habían de agasajarlos espiritualmente.

–'Al margen de los libros viejos' está repleta de menciones a epistolarios, diarios y biografías. ¿Por qué le interesan estos géneros?

–Es una falacia lo de que hayamos renunciado tradicionalmente en España a esos géneros o modalidades. En segundo lugar, unas 'Memorias', por ejemplo, como las del pintor Martín Rico son necesariamente válidas para contextualizar personas y avatares de la España decimonónica. El mismo 'Epistolario' de Eduardo Rosales, que yo organicé, estudié, anoté y edité al cabo es referencia inexcusable hoy así a los más conspicuos estudiosos del Arte como a los sencillos estudiantes que quieran notar en aquél, cuál diría Walter Benjamin, un carácter y un destino.

–Y recupera un carnaval de autores y personajes, sobre todo, de los siglos XVIII y XIX, ¿a quién deberíamos recordar hoy?

–Apuntar a alguno especialmente sería sinónimo de desatención u ocultamiento de los otros. No se lo pongamos tan fácilmente restrictivo todo al cómodo lector.

–Pero, tendrá debilidad por algún autor...

–Al fin me siento vencido por usted y su contumacia. A Eduardo Rosales y a Antonio Ros de Olano llevo prácticamente toda mi vida dedicándoles mi tiempo, mis ilusiones, mi salud.

Buen gusto

–¿Cree que esta es la obra de un bibliófilo?

–La he escrito, desde luego, yo, pero no me considero bibliófilo sino pequeño bibliófilo. Se necesitan cualidades muy excelsas para pertenecer a ese refinado tipo intelectual que se realiza en el bibliófilo. Por eso lo fueron Gayangos, Adolfo de Castro, Bartolomé José Gallardo o Antonio Pérez Gómez. La bibliofilia es disposición apasionada hacia el libro así en su envoltura externa como, sobre todo, en su contenido. Por eso me río a las veces en el mío de quienes citan bibliografía sin haber visto aquellas referencias ni por el forro. Además, el bibliófilo ha de tener un buen gusto acendrado, una capacidad fuera de lo normal para embriagarse en las esencias de lo que estudia y, por si todo esto fuera poco, un inagotable peculio con que satisfacer también necesidades intelectuales y para adquisición de piezas raras que se querrían honradamente poseer. Yo me enamoré, literalmente, en 'Il Polifilo', de Milán (de entre otras preciosidades que me enseñaron, como un ejemplar de la edición veneciana de 1531 de la 'Cárcel de amor', de Diego de San Pedro, o de la pamplonesa, de 1617, de las 'Novelas ejemplares' de Cervantes), de un diploma dieciochesco de nobleza iluminado por Manuel Salvador Carmona pero que valía casi seis millones de liras.

–En este volumen defiende su pasión por los libros frente a autores como Baroja, que la banalizan.

–Yo admiré al Baroja de 'Vidas sombrías', 'Camino de perfección' o 'El árbol de la Ciencia', incluso al memorialista de 'Desde la última vuelta del camino'. Pero, como tantos otros escritores, Baroja tuvo que confeccionar libros de 'pane lucrando'. Este es el caso, por ejemplo, de 'Intermedios', nefasto de estilo y denso en chabacanerías. Fustigo ese libro sin piedad, como otros suyos de la misma baja estofa. Una de las muchas 'boutades' en él, aseverando sin ambages que tanto Gallardo como Cánovas del Castillo eran bibliopiratas: «Uno y otro –dice– se quedaban con lo que veían». Tuve que escribir un libro entero para rebatir tal apostasía: 'Don Antonio Cánovas del Castillo: realidad y leyenda de un gran bibliófilo'.