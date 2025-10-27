La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Antonio López Delgado, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. M. Bueso
Académico correspondiente de la Real Academia de Historia

Juan Antonio López Delgado: «A Rosales y a Ros de Olano llevo toda la vida dedicándoles mi tiempo, ilusiones y salud»

El historiador y bibliófilo murciano reúne las notas divagatorias de sus lecturas en su último libro, 'Al margen de los libros viejos', publicado por La Fea Burguesía

Alberto Alcázar

Murcia

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:58

Juan Antonio López Delgado (Murcia, 1950), académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid y de la Real Academia Alfonso X el ... Sabio de Murcia, recuerda, a propósito de su entrevista con LA VERDAD, el viaje a París en el que la compra de «un ejemplar de la edición parisina de 1890 de 'Dafnis y Cloe', de Longo» lo dejó dos días sin comer. «Tenía la hermosa particularidad de llevar composiciones de Raphaël Collin y aguafuertes de Champollion», rememora. Autor de obras como 'Vida de Floridablanca', la única biografía completa sobre el conde murciano, y editor de 'Un raro e inédito espistolario. Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez' (Renacimiento, 2024), López Delgado suma a sus más de cuarenta obras un nuevo título: 'Al margen de los libros viejos', bajo la editorial La Fea Burguesía. Con su irremplazable estilo, que define como «el modo de navegar de un bergantín del XIX: todas las velas desplegadas al viento de las más oportunas y significativas palabras y de la sintaxis más ingeniosa y elegante», el académico murciano recopila las notas al margen que ha ido tomando en sus lecturas de toda una vida ofrecida a las letras para «herir sensibilidades muertas, abrir portillos de ideación y hacer expeditos caminos mentales vulgarizados».

