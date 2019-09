Juan Álvarez presenta hoy su catálogo de verano 'Gañanes y diosas' murcianos Escualido's man y Paquico, dos de los gañanes del libro. / JUAN ÁLVAREZ Hoy, a las 20 horas, la librería Colette de Murcia abrirá su pasarela a los «jocosos» retratos PEPA GARCÍA Jueves, 12 septiembre 2019, 02:49

Un anodino agosto en la ciudad de Murcia da para mucho a un ser creativo, para quien el humor y la ironía son inherentes, como es el dibujante Juan Álvarez. Fruto de sus cafés mañaneros en la terraza de un bar es 'Gañanes y diosas. Summer 2019'. Un catálogo de personajes, hombres y mujeres, eminentemente murcianos; un compendio a tinta en blanco y negro, en el que disecciona modelos autóctonos -«algo distorsionados, caricaturizados, que también es hermoso», reconoce el autor- en los que resulta difícil no reconocer a familiares, amigos, conocidos o, incluso, a uno mismo; «un divertimento de verano» de quien no deja de ser « un 'voyeur' inconsciente hasta que no te pones a trabajar», tras el «'shock' que me supuso verlos como en la butaca de un cine o un teatro». Así va narrando Juan Álvarez el proceso creativo de este libro, que nace de la sugerencia de un amigo de recopilar los personajes que fue publicando en agosto en su perfil de Facebook.

«Esto en invierno no se puede hacer. El verano nos delata a todos» y Álvarez reflexiona sobre ello y lo acompaña de comentarios jocosos que sirven para establecer una tipología, ideal «para divertirte y que quede constancia del gañanismo estival murciano, que traspasa fronteras», dice refiriéndose a la universalidad de los modelos masculinos, «y de las diosas, por supuesto», que desfilan por sus páginas.

-Sin ninguna duda, a las mujeres las deja mejor paradas que a los hombres, porque también hay 'gañanas'.

-A mí no me interesan. Aun así, objetivamente hay muchos más gañanes que 'gañanas'.

Hoy, a las 20 horas, en la librería Colette Letras y Tragos de Murcia presenta el libro autoeditado: «una tirada doméstica», impresa en Tipografía San Francisco, que quedará en 'petit comité', sobre todo para amigos y gente que vaya a la presentación -a quienes dedicará con gañanes y diosas personalizados cada libro-, ya que solo ha impreso 160 ejemplares «para que quede algo tangible».

«Cómo es posible que se haya perdido el sentido del ridículo así, con la tradición que había en España de que nos diera vergüenza hasta enseñar los dedos de los pies. ¡Cuánto mal ha hecho la democracia!», bromea.