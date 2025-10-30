José Fuentes Blanc: «'Príncipe Quípar' es un canto a la buena amistad y a la buena justicia»

En una de las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional se puede admirar una diadema de oro que fue hallada en el Estrecho de las Cuevas ... cerca de la pedanía caravaqueña de La Encarnación. Esta singular pieza llama la atención por estar realizada en oro. Es una joya que algunos expertos han catalogado como única, ya que no era habitual que en la cultura argárica se utilizase este metal para elaborar estos objetos que representaban prestigio y diferenciación social; en esta cultura se empleaba habitualmente la plata para fabricar alhajas, adornos y abalorios como los que aparecen en numerosas tumbas femeninas.

José (Fuentes) Blanc presenta este jueves, en el Museo de la Ciudad de Murcia, a la siete de la tarde, su novela 'Príncipe Quípar, el último ibero de Karabaj'. En la presentación le acompañarán, además del editor Francisco Marín (Gollarín), el arqueólogo Francisco Brotons y la escritora Montserrat Abumalham. Blanc ya lo presentó en Caravaca y en las ferias del libro de Murcia y Cartagena.

La mencionada diadema, datada entre el 1500 y el 2000 a.C., es una pieza más de las que se han encontrado en los yacimientos arqueológicos de una amplia comarca que fueron escenarios de la época ibero-romana y que permanecen como testigos de aquellos años de esplendor. En este contexto geográfico, y teniendo como centro neurálgico el entorno del Estrecho de las Cuevas, se desarrolla esta novela en la que los personajes recrean la difícil convivencia entre los iberos que habitan estas tierras y los romanos, que llegaron para conquistar ciudades como Lacedemón y Asso donde imponer una nueva cultura y forma de vida.

–¿Cómo surge esta novela?

–En realidad, el tiempo real de escribir la novela ha sido una dedicación normal, pero todo empezó a pergeñarse hace diez años, en mis paseos de montaña por el valle del río Quípar y el Estrecho de las Cuevas, ese lugar insólito y mágico en las tierras altas de la región de Murcia, donde se han concatenado pueblos y civilizaciones desde la prehistoria hasta nuestros días. Paseaba un día y otro y me imaginaba en la Cueva Negra a Malku, la mujer que sabe cosas; a Toya, la niña curiosa y valiente que se enfrenta a las legiones de Roma; a Takis, el que se detiene cuando menos se espera, preso de su rabia hacia el poder invasor, o a la reina Tasia, ciñendo sobre su frente la diadema de oro de los ancestros. Veía pulular a estos personajes por los aledaños del río Quípar y me propuse documentarme a fondo sobre aquella época de iberos y romanos en nuestro territorio para montar una trama creíble, que fuera fiel a los descubrimientos arqueológicos. Esto último es lo que ha llevado más tiempo, junto al necesario trabajo de corrección y edición. En rigor es un drama que sitúo en el paso de la cultura ibera a la imposición romana, al comienzo de nuestra era.

–¿Quién es el Príncipe Quípar?

–Príncipe Quípar es la denominación que reciben los iberos de la estirpe real que descienden del caudillo Barcio, que no aceptó en su día las imposiciones de Roma y se enfrentó a las legiones senatoriales, pero en la novela solo reciben este apelativo aquellos con sangre real que nacen con una señal determinada, de connotaciones sagradas. Cuando Takis, un descendiente real, no nace con dicha señal, se ve abocado a contradicciones y recelos que marcan el devenir de todo un pueblo.

–¿Quiénes son los protagonistas?

–A diferencia de otras novelas históricas, 'Príncipe Quípar' no refleja las hazañas o fracasos de mandatarios concretos que hubieran tenido un papel preponderante, sino que desmadeja una trama entre personajes, digámoslo así, que están en segundo o tercer plano. Esto me ha permitido reflejar los entresijos de la vida cotidiana de aquellos tiempos entre personas cuyos actos relacionados con las pasiones humanas son identificables entre los que vivimos en la sociedad actual. La soberbia, el abuso de poder, la amistad, la humildad, la justicia, el miedo, el amor o la supervivencia nutren las escenas de la novela. Los verdaderos protagonistas son personas del día a día, como cualquiera de nosotros. Hay en la obra una presencia importante de las mujeres, con personajes potentes que son determinantes de la historia. También se observa entre sus páginas una atención especial a las personas con alguna discapacidad, hecho que sorprenderá al lector.

–¿Cuáles son los escenarios?

–La trama se mueve en los principales sitios históricos de la antigüedad de la comarca denominada El Noroeste, en las tierras altas de la región de Murcia, pero con la imaginación puede trasladarse a otros lugares donde haya habido pasado ibero-romano. El epicentro donde los personajes pululan es el sitio histórico del Estrecho de las Cuevas, en La Encarnación, de Caravaca de la Cruz, con la Cueva Negra, el poblado argárico de La Placica, el poblado ibero de Lacedemón y la ciudad ibero-romana de Asso. Pero también se mueven los hilos de la urdimbre por el Cigarralejo de Mula, la Villa de Los Cantos de Bullas, las minas romanas de hierro de Gilico de Calasparra, la ciudad ibero-romana de Begastri de Cehegín y el poblado antiguo de Molinicos en la Traviesa de Moratalla.

–¿Hay algún mensaje en la recreación de esta época?

–Es una novela que ficciona un momento histórico determinado y no es una propuesta premeditada sobre nada. Pero es verdad, como se reseña en la solapa del libro, que el desarrollo de la trama lleva a deducir y a aleccionar sobre el hecho de que lo que es pequeño y en apariencia débil, puede convertirse pronto en grande y fuerte. Es también un canto a la buena amistad y a la buena justicia.

–En la recopilación de la documentación, ¿hubo algún dato, algún pasaje, algún acontecimiento... que le llamase la atención?

–Bueno, hay cierta controversia acerca de la conexión real del personaje histórico Lucio Emilio Recto con la Caravaca de aquel tiempo, pero yo he aprovechado la leyenda que aparece en la lápida de mármol blanco ubicada en el dintel del actual museo arqueológico de La Soledad, en Caravaca de la Cruz, donde aparece este mandatario romano de la tribu Quirina como patrono de Asso y edil de varias poblaciones. En esta lápida está descrita, a golpe de cincel y martellina, una acción determinada de dicho personaje que afectó a los antiguos pobladores de nuestra tierra. Aprovecho las conclusiones de cronistas caravaqueños de siglos anteriores para desarrollar una ficción plena de intriga.

–¿La novela se podría utilizar como motivación para el estudio de la historia de Caravaca?

–Pues sigue sorprendiendo la acogida de la novela entre el profesorado de muchos de los centros educativos de la comarca. La valoran como indispensable para que el alumnado conozca los hallazgos arqueológicos respecto a la historia antigua de su espacio vital a través de una novela atractiva también para los jóvenes. En algún ayuntamiento de la comarca del Noroeste, sus regidores están valorando tomar el libro 'Príncipe Quípar, el último ibero de Karabaj' como objeto de obsequio y promoción, pues en la novela existe una potente presencia comarcal, aunque, sin duda, el ser el Estrecho de las Cuevas el epicentro de la trama, hace que Caravaca de la Cruz sea quien más pueda beneficiarse de esto, pero eso no depende de mí.

Lectores con ganas de más

–¿Qué ecos ha recibido?

–En Caravaca de la Cruz tuvo una acogida excepcional, consiguiendo récord de ventas en una presentación en la Casa de la Cultura. Sobre todo en las diferentes ferias del libro a las que he acudido, he comprobado que sorprende que se trate la época ibero-romana en una novela y, además, que esté documentada en nuestro territorio. Los que la han leído me dicen que se quedan con ganas de más, que es muy fluida para la lectura, y destacan que se refleja en el libro el rosario de anhelos, aspiraciones, pasiones y frustraciones que forman parte del ser humano, lo mismo antes que ahora, que en esto poco han cambiado las cosas en el transcurso de los siglos. En general quedan agradecidos del tratamiento de los sitios históricos, perfectamente reconocibles en la novela, y especialmente de la manera en que se ha introducido la diadema de oro en la trama, ese objeto hallado en el Estrecho de las Cuevas, tan valorado por los estudiosos de todo el mundo y que se encuentra custodiada y expuesta de manera principal en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.