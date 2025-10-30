La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Fuentes Blanc, autor de 'Príncipe Quípar, el último ibero de Karabaj', publicado por editorial Gollarín. JFR
Escritor

José Fuentes Blanc: «'Príncipe Quípar' es un canto a la buena amistad y a la buena justicia»

La última novela del autor caravaqueño recrea el esplendor de la época iberorromana en los asentamientos más importantes de la comarca del Noroeste

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:31

En una de las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional se puede admirar una diadema de oro que fue hallada en el Estrecho de las Cuevas ... cerca de la pedanía caravaqueña de La Encarnación. Esta singular pieza llama la atención por estar realizada en oro. Es una joya que algunos expertos han catalogado como única, ya que no era habitual que en la cultura argárica se utilizase este metal para elaborar estos objetos que representaban prestigio y diferenciación social; en esta cultura se empleaba habitualmente la plata para fabricar alhajas, adornos y abalorios como los que aparecen en numerosas tumbas femeninas.

