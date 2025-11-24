La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Cercas. EFE

Javier Cercas charla sobre sus novelas favoritas este martes en 'El canon de la BRMU'

Murcia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:03

El escritor Javier Cercas es el próximo invitado en el ciclo 'El canon de la BRMU' y este martes por la tarde, a partir de las 19.30 horas, charlará sobre sus novelas favoritas en la Biblioteca Regional. En el encuentro estará acompañado por el escritor Miguel Ángel Hernández. Para esta cita, el escritor ha elegido los títulos 'Ficciones', de Jorge Luis Borges; 'El Quijote', de Miguel de Cervantes; 'El proceso', de Frank Kafka; y 'Madame Bovary', de Gustave Flaubert.

La narrativa de Cercas se caracteriza por hacer uso de la novela testimonio en la que se entremezclan hechos verídicos y ficticios, sin quedar claros los límites de unos y otros. Con 'Soldados de Salamina', aclamada internacionalmente como una de las grandes novelas de los últimos tiempos, obtuvo multitud de premios. Autor de otros títulos como 'Anatomía de un instante', 'El loco de Dios en el fin del mundo' y 'El impostor', en 2024 fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua Española ocupando la silla 'R'.

