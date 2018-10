Jane Corry transforma sus «miedos» en una novela de éxito La escritora londinense Jane Corry, en 'La Verdad'. / martínez bueso La escritora inglesa promociona en Murcia 'La mujer de mi marido', obra con la que ha atrapado a miles de lectores en Reino Unido ROSA MARTÍNEZ Martes, 30 octubre 2018, 03:20

Jane Corry (Londres, 1955), autora de 'La mujer de mi marido', el 'best-seller' inglés que Espasa ha lanzado al mercado este último trimestre del año, decidió aparcar la literatura romántica que hasta entonces había cultivado para apostar por un relato de corte psicológico y de misterio después de trabajar durante tres años en una prisión inglesa. Impartía clases de escritura a reclusos, dice, que habían cometido «crímenes horribles». Aceptó el empleo tras quedarse en paro, pero nunca del todo convencida de querer hacerlo. «Me daba miedo», confiesa la escritora y periodista londinense, colaboradora durante años en varios medios británicos.

'La mujer de mi marido' es fruto de su experiencia en la prisión: «Me llamaba la atención ver a mujeres jóvenes, abogadas, tratar con aquellos hombres. En muchas ocasiones me pregunté qué ocurriría si alguna de ellas llegaba a sentirse atraída por alguno de los reclusos», relata Corry, quien la semana pasada aprovechó una visita personal a Murcia para promocionar su libro.

Aquella cuestión fue la que desencadenó las primeras líneas de su historia, protagonizada por una mujer dispuesta a arriesgar su vida por un hombre acusado de asesinato al que defiende ante la justicia. «Tuve que enfrentarme a mis miedos», señala Corry al recordar cómo armó el argumento de su libro, «pero tenía claro que estaba escribiendo lo que siempre había querido».

«Imaginaba a gente muy dura y analfabeta, pero muchos [reclusos] son muy educados»

Siempre había querido publicar una novela, reconoce, pero «no una como esta». «Desde pequeña he escrito historias y poemas cortos; es como si formaran parte de mí», señala. El título que publica Espasa no habría sido posible, sostiene la autora, «si no hubiera trabajo en la cárcel, si no me hubiera casado dos veces, o si no hubiera tenido la oportunidad de explorar la vida», apunta. «Lo que pretendía era contar una historia que representa un mundo en el que mucha gente no ha entrado; hablar de gente que se encuentra en mundos extraordinarios por culpa de las circunstancias que les rodean», defiende.

Valentía

«Una de las cosas que aprendí durante mi experiencia en la cárcel es que los reclusos no son como te los esperas. Imaginaba a gente muy dura y analfabeta, con poca educación, pero muchos son muy educados, han recibido formación e incluso han tenido trabajos muy buenos. Eso me sorprendió. También, darme cuenta de que era mucho más fuerte de lo que pensaba, y de que afronté la situación con coraje y valentía a pesar de que no estaba pasando por un buen momento en mi vida personal».

Traducida a varios idiomas y en las librerías de doce países -en Reino Unido ha vendido más de 100.000 ejemplares-, la obra de Jane Corry atrae al lector, dice la autora, porque genera «curiosidad». «A la gente que le gustan las adivinanzas y los puzles, les atrapa ir descubriendo cómo se resuelven los misterios del libro», apunta la escritora, en cuyo currículo literario figuran también los títulos de novela policiaca 'Bloods sister', 'The killing type' y 'The dead ex', su última obra.

'La mujer de mi marido' lleva poco más de un mes y medio en el mercado español: «Me encantaría que los lectores se entretuvieran con la historia y que disfrutasen de la lectura». «Que les muestre -añade Corry, quien acaba de vender los derechos audiovisuales del libro a una productora de televisión- que hay otros mundos y que el amor siempre puede ganar».