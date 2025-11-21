La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jacobo Bergareche, autor junto a Mariano Sigman de 'Amistad. Un ensayo compartido', en Madrid. José Ramón Ladra / COLPISA
Jacobo Bergareche: «Lo más difícil a la hora de escribir es tener una buena historia que contar»

El autor de 'Los días perdidos' y presidente del jurado del Premio Generación Estrella, que se entrega este viernes, considera que «cada vez se escriben chorradas más grandes»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:31

Siempre supo Jacobo Bergareche (Londres, 1976) que quería ser escritor. De pequeño no dejaba una sola página libre en sus diarios, repletos de las vivencias ... y tribulaciones propias de un chiquillo. Después, en la adolescencia, domaba el talento incipiente «con muchas cartas de amor». Y con solo 15 años ingresó en una escuela de escritura donde empezó a construir una carrera brillante con la ayuda de autores de renombre de la talla de Juan José Millás, entre otros. También agradece tener un padre como Santiago Bergareche, que fue presidente de Vocento y consejero de LA VERDAD durante varios años y que le permitió «tener en casa 13 periódicos para desayunar», en los que leía a algunas de las mejores plumas de este país en los últimos años, de Manuel Vicent a Manuel Vázquez Montalbán.

