«La izquierda debería aprender del feminismo»

Pilar Aguilar Carrasco, autora de 'Feminismo o barbarie'. Pilar Aguilar Carrasco - Ensayista y crítica cinematográfica

«Me parece inconcebible que los hombres escondan la cabeza debajo del ala ante ciertas agresiones contra las mujeres», dice Pilar Aguilar Carrasco (Siles, Jaén, 1946), ensayista, crítica de cine, socióloga por la Universidad René Descartes de París y una de las voces más respetadas del feminismo. Lo de París no fue un capricho. En 1972, a los pocos meses de salir de prisión en libertad condicional por su lucha antifranquista, sus camaradas del Partido de los Trabajadores (PT) le dieron a elegir: clandestinidad o exilio. Hoy, a las 20.00 horas, en la Cafetería Ítaca de Murcia, presentará su libro 'Feminismo o barbarie' (La Moderna) en un acto compartido con representantes del Colectivo +Mujeres por la Igualdad en la Cultura. Mañana, dentro del ciclo 'Cartagena piensa', protagonizará otro acto -20.00 horas- en la Biblioteca Josefina Soria. Tiene el don de hacerle la vida más agradable a quienes le rodean.

-¿Quiso olvidarse de su experiencia en la cárcel?

-No. Me detuvieron, me torturaron más o menos en comisaría, estuve en la cárcel...; fue muy doloroso, pero tenía la satisfacción de estar defendiendo lo que yo creía que había que defender.

-¿Más o menos...?

-Eran muy machistas y eso, tengo que reconocerlo, me favoreció [sonríe incluso cuando habla de temas durísimos]. A los hombres los torturaban más. Al que entonces era mi novio, por ejemplo, le destrozaron la cara. Yo vi cómo lo llevaban arrastrando porque ya no se tenía en pie. A nosotras nos retorcían un pezón hasta que veíamos las estrellas, por ejemplo. Nuestra indefensión era absoluta.

-¿De qué no se arrepiente?

-Mi compromiso es con el feminismo, sobre todo. Y no me arrepiento de todo lo que llevo luchado. Estamos en un momento interesante, tras haber conseguido las feministas, aunque nos queda mucho camino por recorrer, avances considerables.

-¿Qué es necesario que entendamos todos?

-Por ejemplo, que la igualdad no es solo algo que atañe a las mujeres; a ver: el feminismo hace más inteligente y mejora a toda la Humanidad. No se puede mantener a media Humanidad en situación de subordinación sin que eso también suponga un coste para la otra mitad, que aparentemente gana; pero no: están mermados y embrutecidos como consecuencia de ese abuso.

-¿Optimista?

-Claro que sí. Hace pocos años, y aunque parezca increíble, del tema de la violencia contra las mujeres ni siquiera se hablaba. Es cierto que siguen los asesinatos, pero es que cambiar la sociedad es un proceso más lento de lo que sería deseable; pero que se hable de ello, que se considere un problema muy grave, es sin duda un avance. O en cuanto al tema de las agresiones sexuales, que también siguen: hay un movimiento de rechazo muy fuerte, y no solo por parte de las mujeres sino también de muchos hombres. Las mujeres, ahora mismo, tenemos mucha más libertad en todos los terrenos, algo que nos está costando sacrificios y lágrimas; pero yo, que tengo ya una cierta edad, le digo que miro hacia atrás y veo que hemos logrado extraordinarios avances. Hay que seguir, pero no podemos negar que las luchas nos han sido rentables. Se lo digo yo, que nací en el franquismo, que para las mujeres era como nacer en la Edad Media.

-¿A qué no está dispuesta?

-A dejar de soñar con una sociedad más equilibrada y menos depredadora, y no digo ya solo con respecto a las mujeres, sino en general, también con el planeta. Una sociedad más justa. Sigo creyendo que el ser humano merece mucho la pena, pese a todo.

-Y esa idea de que las feministas atacan a todos los hombres...

-...no es cierto. Yo puedo decirle a un señor, si de verdad se lo merece y sin cortarme un pelo: 'Tú eres un machista asqueroso'. Pero eso no quiere decir que, cuando yo critico las estructuras sociales e ideológicas, me esté metiendo con todos los hombres; conozco también a algunos hombres estupendos.

Rol asimilado

-¡Vaya, a 'algunos'...!

-[Risas] A ver, es que también las mujeres tenemos en cierta manera asimilado el machismo, de lo contrario éste no funcionaría. En cierto modo, emocionalmente a las mujeres nos cuesta salirnos del rol que tenemos asimilado.

-¿Qué propone?

-Hay que tener una actitud abierta. Lo que a mí me parece inconcebible es que los hombres escondan la cabeza debajo del ala ante las agresiones contra las mujeres. Sí, ya sabemos que tú no eres un violador, pero es que no basta con que tú no lo seas, tienes que manifestarte y, por ejemplo, cuando se pongan brutos en la barra del bar, decirles: '¡Oye, os estáis pasando siete pueblos...!'. Hay muchos hombres a los que les sigue costando mucho romper una lanza a favor de las mujeres y enfrentarse a otros hombres. Y esto sería importantísimo que lo hicieran.

-Usted vive en Francia. ¿Cómo está allí el movimiento feminista?

-Creo que, ahora mismo, el movimiento feminista está mucho más fuerte y vivo en España que en Francia. El movimiento feminista francés mira intensamente a las españolas para ver lo que hacemos. En cuanto a fortaleza del movimiento feminista, estamos a la cabeza de Europa. Pienso que la izquierda tendría que aprender del feminismo, en el sentido de que todas las mujeres que lo descubren se convierten en militantes activas. Los grupos políticos están un poco encerrados en sí mismos. Se ha perdido la conciencia de lo que es militar, de su importancia, de que hay que tener una actitud activa y combativa en el día a día. Hay que dar la batalla ideológica todos los días y en todos los sitios. Las ideas que de verdad merecen la pena requieren ser muy bien explicadas, mientras que las simplezas y la demagogia ya sabemos que se difunden como la pólvora. Conclusión: quienes queremos cambiar el mundo tenemos que trabajar mucho para combatir tanto cutrerío mental, de lo contrario nos comerán quienes se conforman con decirle a la gente: 'Tus enemigos son los inmigrantes', por ejemplo. ¡Ah, sí, pues ya está, a por ellos! Frente a eso, se requiere un esfuerzo mayor de pensamiento, de reflexión, de análisis..., y ese trabajo lo tiene que hacer la gente, la sociedad civil, organizada o no en partidos. Y falta eso, que la sociedad civil haga como las feministas, ponerse plam plam plam plam plam. ¿No sé si me explico?

-Perfectamente. ¿Lo mejor del camino que está siendo?

-Haberme encontrado, y seguir haciéndolo, con una gente estupenda de la que he aprendido mucho. Los humanos son los que más disgustos me dan, pero también son la fuente de mayor placer. Es una maravilla esa posibilidad de compartir, de unir fuerzas, de perseguir juntos un ideal y de poder vivir intensamente todos los momentos. Yo, por ejemplo, hoy [el día de la entrevista] he comido unas lentejas divinas, que no he hecho yo [risas]. Y ha sido maravilloso. Yo siempre propongo no quedarte nunca parada y que, si te es posible, le des carpetazo a lo que no te aporta nada. En la vida siempre hay que explorarlo todo, y todo el rato.