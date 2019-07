Paula Miñana: «Si alguien te hace llorar, no hay amor» Paula Miñana posando con su libro 'Nosotros, en singular, se dice tú y yo'. / Alfonso DURÁN / agm Después de su éxito en internet, la autora murciana publica en Espasa la novela juvenil 'Nosotros, en singular, se dice tú y yo' GEMA MORENO MURCIA Miércoles, 3 julio 2019, 02:10

Desde que Paula Miñana publicó a principios de diciembre en formato digital su primer libro, la escritora y maestra murciana, se siente «abrumada» por el grato recibimiento que ha tenido la novela. «La autopubliqué en Amazon para mis amigos, para mis seguidores en las redes sociales, con los que mantengo una relación más directa y esto no me lo esperaba para nada», cuenta la autora de la novela a 'La Verdad'.

Miñana considera ídolos a los clásicos literatos Miguel Delibes y Ana María Matute. Y aunque no cree poder alcanzarlos nunca a nivel narrativo, a diferencia de ellos, ha podido contar con la fuerza de internet para hacer llegar de forma más sencilla su obra al público.

La novela ha conseguido hacerse un hueco en la industria literaria gracias al 'boca a boca' de sus lectores en las redes sociales. «Había incluso gente que compartía publicaciones con el libro y lo recomendaba. Hoy en día las redes sociales son un altavoz enorme», explica la autora.

Una de las causas que contribuyó a esta difusión masiva fue que se incluyera a la novela en el club de lectura de la conocida 'influencer' La Vecina Rubia. Aún así, Miñana no deja de considerar la experiencia como «agridulce», debido al trato que le dio la famosa 'instagramer' a la obra: «Parece que le fastidió un poco tener que comentar mi libro, porque no fue el que propuso ella en el club». La escritora califica incluso de «decepcionante» la atención de la que dotó al libro La Vecina Rubia, ya que «no quiso comentarlo».

Sin embargo, Miñana alega que no deja de ser una persona más. «No cambiaría nada de esta experiencia porque, al final, supuso un altavoz para que llegase a más gente y poderlo dar más a conocer». Tanto es así, que ya ha recibido felicitaciones por el relato de diversas personalidades del panorama nacional, la que más la sorprendió Cari Lapique. La mujer de Carlos Goyanes (ex marido de Marisol) le dio la enhorabuena a la escritora por haberle hecho pasar un buen rato a través del particular humor de la obra.

Maltrato

La novela narra la historia de superación de Ada, una joven que tras salir de su relación tóxica con Rafa, empieza una nueva vida de la mano de Gonzalo, un chico «comprensivo y amable». Es entonces cuando Ada comienza a percatarse de cómo su ex le había quitado toda la independencia que poseía y cómo ahora debe rehacerse a sí misma forjando desde cero su personalidad e individualidad, a pesar de tener novio. Este relato muestra así la reconstrucción de una mujer que se hallaba perdida y cómo gracias a sus seres queridos comienza de nuevo a tener libertad y poder decidir sobre sí misma. «Creo que lo que 'Nosotros, en singular, se dice tú y yo' tiene de especial es que cuenta situaciones muy cercanas a la mujeres, que todas hemos vivido de primera mano; todas conocemos a alguien a quien le ha pasado, sin embargo, no se habla tan a menudo de ellas por no haber violencia física». Se refiere al maltrato psicológico que en ocasiones se ejerce desde una de las partes de la pareja con el fin de someter a la otra a su voluntad.

En este caso, la protagonista, Ada, describe Miñana, era esclava de los impulsos de su novio Rafa. Un joven que reúne «todo lo malo que puede tener un hombre». Aunque según Miñana, a pesar de que sea un personaje de ficción, e incluso calificado por algunos lectores como «demasiado exagerado», no significa que no existan este tipo de personas. «Me ha sorprendido muchísimo la cantidad de mujeres que me han escrito para decirme la exactitud con la que estaba describiendo a su exnovio o situaciones por las que han pasado». Ella misma confiesa haber compuesto el carácter de este personaje a base de pinceladas de distintas personas que han pasado por su vida, aunque no haya habido alguien en especial que recoja todos estos rasgos.

La figura de Ada también ha surgido de esta manera, y es que Miñana cree que todos los personajes tienen parte de sus vivencias, e incluso de ella: «Al igual que Ada, yo también soy una persona positiva que intenta sobreponerse a lo malo de la vida y salir adelante. Es casi una hija para mí», asegura.

-¿Qué moraleja se puede extraer de la novela?

-Destacaría que no importa cuánto te puedas haber equivocado o lo que te haya pasado anteriormente en la vida. Hay que mirar de cara al futuro, salir hacia adelante. Pero, sobre todo, lo que quiero decir con este libro es que si alguien te hace sufrir, llorar, si te obliga a renunciar a cosas, si te cuesta trabajo; eso no es amor.

La escritora, graduada en Educación Primaria por la Universidad de Murcia (UMU) y especialista en Audición y Lenguaje, comenzó a escribir en un blog por afición. Sin embargo, tras el éxito de la novela, piensa compaginar su importante labor como maestra con proyectos literarios. Por el momento, en el terreno de la enseñanza continúa preparándose las oposiciones, después de haber obtenido en la primera fase la nota más alta de su tribunal en Educación Primaria, y en el campo de la literatura, pretende construir dos relatos más: uno como continuación del recientemente publicado, y un segundo con una trama y unos personajes totalmente diferentes. «Mucha gente me ha pedido mostrar cómo evolucionarían los personajes de esta novela, pero también me apetece sacar otra historia que tengo en camino y que no tiene nada que ver».

'Nosotros, en singular, se dice tú y yo' ya ha conseguido proclamarse como uno de los libros más vendidos en Amazon y desde finales de mayo también es posible adquirirlo en todas las librerías de la mano de la editorial Espasa.