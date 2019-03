Mercedes Monmany: «Me inquieta que la gente vaya a las urnas mal informada y deficientemente orientada» Mercedes Monmany, Premio Internacional de Ensayo 'Caballero Bonald' 2018. / Adrián Vázquez Autora del premiado ensayo 'Ya sabes que volveré. Tres grandes escritoras en Auschwitz', participa en Murcia en 'Voces de la literatura hoy' ANTONIO ARCO Jueves, 28 marzo 2019, 02:44

Lassie ladra en varias ocasiones durante la entrevista. Anda con sus juegos y con sus quehaceres perrunos de primera hora de la mañana, mientras su dueña habla por teléfono con 'La Verdad' con motivo de su participación -esta tarde, a las 19.30 horas en Murcia- en el ciclo 'Voces de la literatura de hoy', que coordina su buen amigo José María Pozuelo Yvancos. Lassie es macho; es un buen perro abandonado que adoptaron de mutuo acuerdo Mercedes Monmany y su hija. Mercedes Monmany (Barcelona, 1957) es escritora, traductora, editora y crítica literaria de 'ABC', y en 2018 ganó el Premio Internacional de Ensayo 'Caballero Bonald' por su luminosa obra, tan necesaria para que no nos adormezca el olvido, 'Ya sabes que volveré. Tres grandes escritoras en Auschwitz: Irène Némirovsky, Gertrud Kolmar y Etty Hillesum'. Al perro le puso Lassi llevada por el recuerdo de las películas que veía de pequeña, y que protagonizaba una preciosa perra del mismo nombre. «Luego me enteré de que Lassi era chica, pero bueno, no creo que vaya a sufrir por eso una crisis de identidad sexual», dice entre risas. A Murcia, «una ciudad que me encanta y en la que mis amigos me hacen sentir como en casa», llega hoy con su mejor sonrisa.

-Me dijo el poeta Caballero Bonald: «No estoy en paz, siempre tengo como una especie de desasosiego». ¿Le ocurre lo mismo?

-¿Cómo estar en paz? Los que tenemos una sensibilidad, no exclusivamente literaria, intelectual, cultural, sino una sensibilidad social y política, estamos muy preocupados. Yo viajo mucho por toda Europa, de Este a Oeste, tengo muchos amigos en cada uno de los países y escucho a muchas personas que están preocupadas. Las democracias no están tan seguras, tan asentadas, como creíamos. Últimamente, por ejemplo, con ayuda de las redes, que son incontrolables, se producen muchas intoxicaciones informativas, se multiplican las mentiras extendidas y las llamadas 'fake news'. Y todo ello a una gran velocidad. Dentro de nada tendremos, no solo en España sino también en Europa, una gran cantidad de elecciones, y a mí, como ciudadana responsable, me inquieta que la gente vaya a las urnas mal informada y deficientemente orientada. El rumor ambiental es atosigante, con declaraciones que cada día nos llaman la atención y que nos recuerdan a los tuits con los que desde primera hora de la mañana nos sorprendía un [Trump] recién llegado a la Casa Blanca; tuits denigrando a sus opositores y a la gente que no lo había votado. Ese desprecio por la gente que no es exactamente como tú, que no piensa lo mismo, que es distinto -yo soy catalana y sé de lo que hablo-, es inadmisible.

«Los otros puede que sean distintos a nosotros, pero eso no significa que sean nuestros enemigos»

-Pese a todo, ¿qué?

-Pese a todo, pensar que todo tiene solución en esta vida y actuar en consecuencia. Nos tenemos que implicar todos, porque no son momentos fáciles. En la última década han pasado muchas cosas: crisis económicas muy violentas, aparición de populismos con un lenguaje muy agresivo, la irrupción de las ya citadas redes y mentiras falsas... Es un panorama del que no te puedes despegar, no puedes meterte en una urna y volver a despertarte dentro de cien años a ver si todo ha pasado ya. Hay que estar en el día a día.

-¿Usted tiene ganas de batallar?

-En mi familia hemos sido todos siempre muy lectores de periódicos, por ejemplo, porque hemos estado, y estamos, muy implicados en el mundo que nos rodea. No solo no debemos dejar de intentar analizar la realidad que nos toca vivir y de ser lo más ecuánimes posible, sino que también tenemos la responsabilidad de educar a las sucesivas generaciones en la tolerancia y en valores que nos unan. Los otros puede que sean distintos a nosotros, pero eso no significa que sean nuestros enemigos.

«En los llamados países del bienestar se ha descuidado el aspecto espiritual del ser humano»

-¿Qué opina del fenómeno de la fragmentación, tanto de la izquierda como de la derecha?

-En nuestro país es la novedad, porque hace unos años estábamos acostumbrados a una alternancia. Ha llegado el momento, no nos engañemos, de las coaliciones. Lo que uno tiene que pensar es a qué partido quiere votar y con qué futurible imaginaria coalición se va a sentir más representado. Eso no es nada nuevo en Alemania, Austria, los países nórdicos...; lo que pasa es que aquí estamos espantados porque habíamos vivido en una especie de reino fantasioso imaginario en el cual se podía ser feliz solo con dos partidos. Ahora se va a votar en clave de coalición.

-¿En qué nos hemos equivocado en Occidente?

-Pues, por ejemplo, en habernos preocupado solo, en las últimas décadas, por lo material, lo económico, la ganancia inmediata y la tecnología como un arma que nos salvará de todos los males y que nos conducirá a los mundos prometidos de la felicidad. En los llamados países del bienestar se ha descuidado el aspecto espiritual del ser humano, y no me estoy refiriendo solo a lo espiritual vinculado a la religión. Y si de esto se olvidan los padres, ese olvido se lo transmiten a los hijos; a ello se añade que, en las escuelas, asignaturas que hacían pensar, como Filosofía, Ética, etcétera, también están en regresión. Estamos creando autómatas, que puede que sean especialistas en robótica y en inteligencia artificial, pero que estarán muy lejos del humanismo predicado por los que han sido mis maestros: Emilio Lledó, Umberto Eco, Claudio Magris...; ellos lo venían advirtiendo hace tiempo: no se puede estar pegado únicamente, de forma obsesiva y anulatoria de todo lo demás, a lo material.

«'Podemos sufrir pero no debemos sucumbir', escribió Etty Hillesum. Y yo estoy de acuerdo»

-¿Qué es una gran suerte?

-Sin duda, tener amigos. El terreno de la amistad te proporciona muchas satisfacciones: siempre llegan amigos inesperados, conoces a gente fantástica. La especie humana siempre nos da muy buenas sorpresas, por lo menos a los que somos optimistas. Yo soy una optimista incorregible que mantiene la esperanza de que siempre hay vida más allá de todo; vida, ilusión, sorpresas... Creo que eso es lo que hay que transmitirle a los jóvenes, entusiasmo y la idea de que las cosas se pueden cambiar. Yo no tengo una familia numerosa, solo tengo una hija, pero tengo contacto con jóvenes, con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, y me gusta animarles a pensar que todo se puede mejorar. Una de las cosas que más valoro de las protagonistas de 'Mañaná volveré' es la impagable lección de resistencia que nos legaron. No hay que dejarse abatir, por muy duro que sea lo que está ocurriendo. Si los verdugos que las asesinaron hubiesen conseguido que arrojasen la toalla, su triunfo habría sido doble. «Podemos sufrir pero no debemos sucumbir», escribió Etty Hillesum. Y yo estoy de acuerdo.