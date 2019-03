Manuel Vilas: «Estamos huérfanos de humanidad» El escritor Manuel Vilas, autor de 'Ordesa', durante una visita a Santander para participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). / María Gil El autor de 'Ordesa' abre hoy en Murcia el ciclo 'Voces de la literatura de hoy' ANTONIO ARCO Miércoles, 27 marzo 2019, 12:45

«El capitalismo odia a los muertos, porque los muertos no consumen nada», dice Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962), autor de 'Ordesa' (Alfaguara). Aclamado con toda la razón de su parte por esta novela, hoy abre en Murcia -Aula de Cultura de Cajamurcia, a las 19.30 horas- el ciclo 'Voces de la literatura de hoy', que coordina José María Pozuelo Yvancos. Vilas habla con 'La Verdad' desde Barcelona.

TOME NOTA Quién: Manuel Vilas. Dónde: Aula de Cultura de Cajamurcia, en Murcia. Cuándo: Hoy, a las 19.30 horas.

-¿Para cuándo una próxima novela de Manuel Vilas?

-Estamos en ello, pero todavía tardaré. ¡Coño, cuesta! Pero creo que en febrero o marzo del año que viene estará.

-¿Y sobre qué va a girar?

-Seguiré hablando de la memoria, del pasado y de cosas que se me quedaron en el tintero. Será una 'Ordesa 2', así de claro. En realidad, me sigue interesando mucho hablar de cómo el pasado determina el presente. Narrar hechos que ocurrieron en el pasado y que se mezclan con el presente.

-¿Hay un Manuel Vilas antes de 'Ordesa' y otro Manuel Vilas tras ella y su gran éxito?

-Sí que lo hay, porque yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, de los lectores de la novela. Debería pagarles a los lectores por las cosas que me han dicho sobre 'Ordesa'. Me han suministrado un arsenal de emociones y de visiones del libro, en torno a los sentimientos humanos, que agradezco muchísimo. Si yo he humanizado al lector, al contarme su experiencia el lector me ha humanizado a mí. Creo que lo que nos pasa en este 2019 es que necesitamos todos humanizarnos otra vez. Nadamos en la abundancia material con respecto a un montón de cosas, pero estamos huérfanos de humanidad. 'Ordesa', de alguna manera, ha servido para recordar que el padre y la madre siguen siendo importantes, que los hijos siguen siendo importantes...; oiga, intentemos volver a ser lo que éramos: seres humanos.

-¿De qué experiencia con algún lector de 'Ordesa' no se olvida?

-La más impactante tuvo lugar en la Feria del Libro de Madrid. Vino un hombre de unos cuarenta y tantos años a que le firmara el libro y se echó a llorar, muy nervioso, muy alterado; no paraba de llorar y no conseguía hablar. La librera que estaba conmigo en la caseta de firmas se dio cuenta de la situación, y de que yo también estaba a punto de echarme a llorar, puede que por solidaridad, se lo llevó y le dejó una libreta para que escribiese en una hoja la dedicatoria que quería que yo le pusiera. Y escribió: «Para Amparo, para que le coja el teléfono a su madre». El problema es que este hombre tenía una hermana que no se hablaba con su madre, y eso le provocaba un dolor infernal, porque su hermana del alma y su madre del alma no se hablaban. Milagrosamente, el libro sirvió para que la madre y la hija volvieran a hablarse. A mí, eso me pareció una maravilla, ¡ya me he ganado el cielo, vamos! Me llenó de felicidad y volví a pensar que las Humanidades claro que sirven, que son útiles, porque estamos en una época en la que se dice que no sirven para nada. Pues, por lo menos, gracias a un libro yo he conseguido que una madre y una hija se vuelvan a hablar.

-«Hermana de su alma», «madre de su alma», dice usted.

-Es que tendríamos que olvidarnos, muchas veces, de lo que nos dicen que es importante, y tener muy claro que lo verdaderamente importante son nuestro padre y nuestra madre, empezando por ahí.

-¿Qué le preocupa especialmente del momento presente?

-En mi opinión, hay un olvido, por parte de la política española en activo, de los intereses reales de las clases medias españolas. La gente normal de la calle, de la que formamos parte millones de personas, lo que queremos es seguir adelante de una manera digna, noble y legítima. Mientras, en el actual panorama político lo que prima es la discusión, el enfrentamiento y la ausencia de buenas noticias.

Sociedad más libre

-¿Qué buenas noticias serían deseables?

-Por ejemplo, que son muchos más los buenos trabajos que consigue la gente, que la sociedad es más libre, que hay mejores hospitales y universidades; que, ¡yo qué sé!, alguna universidad española sale en el ranking de las cien mejores del mundo...; en fin, lo que se entiende por progreso: que los salarios españoles ya son como los alemanes, noticias así. Pero no, a lo que aquí asistimos es a constantes debates ideológicos, pero sin que se avance en el progreso de nuestra sociedad.

-Usted está ahora en Barcelona, ¿cuál sería para Cataluña la buena noticia?

-La buena noticia sería que se ha recobrado un poco el sentido común. Ayer [el pasado lunes], durante un acto literario al que acudió mucha gente, y en un momento determinado en el que, tras hablar de la España de los años 60, quería seguidamente hablar de la España actual, yo mismo me planteé si decir o no España, si mejor decir el Estado español, o qué decir. Debemos dejar ya de lado todos estos sentimientos enfurecidos, que vienen de las banderas y de las actitudes identitarias y supremacistas, y volver al mundo de la razón, que es el mundo del progreso. Tenemos que enarbolar las banderas de la razón y el progreso. Ahora bien, yo creo que aquí [en Cataluña] ha habido una conculcación grave de la Ley; creo que, evidentemente lo que pasó en Cataluña el 6 y el 7 de septiembre [de 2017] fue un puñetazo a la democracia, y un puñetazo a los acuerdos que habíamos conseguido entre todos. Si yo fuese separatista y secesionista, me sentiría extraordinariamente decepcionado por mis líderes, porque ni siquiera ellos sabían cuál era el objetivo final. El único camino viable, en estos momentos, es un regreso a una senda de diálogo y racionalizar la situación. Lo primero de todo, volver a la Constitución y, dentro de ella, ver qué se puede hacer para sanear la vida pública catalana.

-¿Cree que todos los partidos políticos desean que así sea?

-Desde luego, es evidente que lo que les conviene al nacionalismo españolista, por llamarlo así, y al secesionismo catalán es tener enemigos claros, porque cuando esos enemigos claros desaparecen no saben qué discurso político adoptar. En ese sentido, una de las cosas que hizo bien [el presidente Pedro] Sánchez fue desentumecer el problema. Él le dijo a [el presidente de la Generalitat 'Quim'] Torra: 'Venga, hablemos, dígame usted'. Pero cuando se les plantea eso de 'negociemos', no tienen nada que decir porque sus discursos solo se sostienen en el frentismo. Y lo cierto, creo yo, es que la mayoría de los españoles estamos atónitos porque somos gente razonable, con sentido común. Cuarenta años de democracia lo que han hecho ha sido dar lugar a una sociedad razonable, tolerante, con ganas de progresar y de resolver todos los problemas con el diálogo y con la política, cuya misión es, no lo olvidemos, resolver los problemas de la gente. Ahora bien, hay algo muy peligroso en la política española: la demonización del contrario y eso tan español que consiste en convertir la política en teología, algo que ya ocurrió en el 36. Es muy peligroso hablar de buenos y malos.

-¿Qué nos recomienda de sus últimas lecturas?

-Una excelente novela, 'Lluvia fina', de Luis Landero, y un ensayo muy interesante y divertido, 'Sapiens. De animales a dioses', del israelí Yuval Harari.