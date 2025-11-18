Homenaje coral en Murcia al poeta Antonio Machado Cuenta con el apoyo de Fundación Cajamurcia y la sede regional de la Universidad Menéndez Pelayo, y está creado y dirigido por la periodista y gestora Lola Gracia

Una treintena de personas participarán en el homenaje al poeta Antonio Machado 'Ligero de equipaje', que se celebrará en el Aula de Cultura de Cajamurcia (Gran Vía, 23, entrada por calle Almudena, 2), este jueves, a las 19.00 horas. El evento es de entrada libre hasta completar aforo y se ruega máxima puntualidad, según informó la organizadora, Lola Gracia.

'Ligero de equipaje' cuenta con la participación del ganador de OT en 2020, Flavio, y los cantantes Oché Cortés, María Conesa ('La Voz') y Dora Helena. También intervendrán los actores Salvador Serrano, Javichou y Josefo; además de la bailarina Leonor Jiménez y el percusionista Álvaro Hernández. Cuenta con el apoyo de Fundación Cajamurcia y la sede regional de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y está creado y dirigido por la periodista y gestora cultural, Lola Gracia.

Se leerán algunos de los poemas conocidos del rapsoda español y los artistas interpretarán las versiones musicadas de algunos de ellos, como 'La Saeta' o 'Retrato', 'Las moscas', 'Parábola' o 'Españolito', creadas en su día por Joan Manuel Serrat; Asimismo, también sonarán las canciones 'Yo voy soñando caminos' e 'Inventario galante', musicados e interpretados en la década de los 80 por Alberto Cortez. Leonor Jiménez bailará por su parte los versos que cantara el flamenco Enrique Morente como 'Yo escucho los cantos'.

Los participantes de este homenaje conforman un grupo diverso y heterogéneo. Los lectores son (por orden alfabético) Txema Almela, Carmen Cantabella, Ana Cárceles, Alberto Caride, Isabelle García Molina, Purificación Gil, Lara Hernández, Marisa López Soria, Gonzalo Marco, Carmen Martínez Marín, Jesús Miguel Pacheco, Alfonso Pérez, Mamen Piqueras, Jawad Romaili, Consuelo Ruiz Montero, Teresa Vicente y Julián Vigara.

Este 2025 se cumple el 150 aniversario del nacimiento del gran poeta Antonio Machado, cuya vida y, sobre todo su muerte, estuvieron marcadas por el amargo exilio y la desdicha de la Guerra Civil española.

Con la llegada de la dictadura, Antonio Machado fue sometido a la terrible depuración y declarado «indeseable» por algunos de sus compañeros de aulas. No fue restituido en su cargo hasta el año 1981. Según la creadora del evento, «su poesía es zen, universal. Es popular, profunda y exquisita». Machado amaba con fervor España. Decía: «Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo». Gracia dice que «su ahínco en difundir la cultura a través de las Misiones Pedagógicas era genuino».

