La habilidad de Ildefonso Falcones En su última novela, 'En el amor y en la guerra', publicada por Grijalbo, las aventuras del noble caballero catalán Arnau Estanyol ahora se desarrollarán en Italia, en el Reino de Nápoles, donde será nombrado duque de Lagonegro

Carla Perugini Catedrática de Literatura española Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

«Y en ese momento, con las espaldas de sus tres hijos alejándose por encima del gentío, Arnau encontró sentido a toda su vida... en el amor y en la guerra». Con estas palabras, después de 739 páginas (a las que siguen una decena más de notas, mapas y agradecimientos del autor), Ildefonso Falcones da por terminado 'En el amor y en la guerra' (Grijalbo, 2025), el último volumen de la saga empezada con 'La catedral del mar' (2006), «fenómeno mundial sin precedentes», como recita la solapa de la cubierta, a la que siguió, en 2016, «la esperadísima continuación» de 'Los herederos de la tierra'.

Cruzado el mar Mediterráneo, las aventuras del noble caballero catalán Arnau Estanyol ahora se desarrollarán en Italia, más específicamente en el Reino de Nápoles, conquistado en la mitad del siglo XV por Alfonso V de Aragón, luego Alfonso I el Magnánimo. Dividida en cinco partes, desde 'Lealtad e inocencia' hasta 'Venganza y perdón', la trama sigue las fortunas, las caídas y los resurgimientos de Arnau y de su familia, mejor dicho de sus dos familias, ya que, dejados a su legítima esposa catalana, Elisenda, y a los dos hijos nacidos de ella, Martí y Blanca, viviendo en la corte de la reina María, él se fue a la conquista del Reino angevino con su señor Alfonso. Ya instalado en Nápoles, gozando de las riquezas y los honores de jefe militar y montero mayor, Arnau, nombrado Duque de Lagonegro, vivía more uxorio con la hermosa y sensual Sofía, viuda de su amigo Giovanni di Forti, muerto en batalla. Como le había prometido, Arnau había acogido como su nueva familia a su hija Marina y a Sofía, de la que tuvo dos varones más, Filippo y Lorenzo.

Sin embargo, a turbar la tranquilidad de los Estanyol, se presenta en la corte napolitana el enemigo jurado de Arnau, su hermanastro Gaspar Destorrent. Las razones de su odio y aversión se narraron en los volúmenes precedentes, pero ahora la situación precipita porque el malvado, protegido por el rey porque financia sus campañas militares, aprovecha la ausencia del Duque para entrar en su palacio, movido por sus libidinosos impulsos hacia la mujer de Arnau. En realidad, en ausencia de ésta, se dirige, sin contemplaciones, hacia la joven Marina, cuya brutal violación significará un cambio total en las vidas de la mayoría de los personajes del libro.

Sin hacer el resumen de las complicadas relaciones que se establecen durante años entre amigos y enemigos, con vuelcos imprevistos en las existencias de hombres y mujeres y venganzas que se dilatan a lo largo de las vidas suyas y de sus descendientes, tras multitud de acaecimientos, Arnau encontrará su serenidad gracias al amor de la joven Isabella y el malnacido Gaspar tendrá el fin que se merecía.

Hechos y ficción

Entrar en las páginas de este libro significa dejarse arrastrar por las innumerables aventuras de los tantos personajes, pero también por la habilidad del autor en saber mezclar la realidad histórica de los hechos narrados con la invención de la ficción novelesca. Sin duda nos hallamos delante de una novela histórica, género hoy muy de moda, que ha evolucionado mucho desde sus primordios, sobre todo en España. Fueron los jóvenes románticos, bajo la influencia de Walter Scott, quienes difundieron, entre cuentos y novelas, y gracias a las revistas de las décadas treinta y cuarenta del siglo XIX, el gusto por la historia medieval de la península, con ambientaciones y personajes del estilo que el Romanticismo europeo había atribuido arbitrariamente a una España romántica por naturaleza, gracias a su exotismo moresco, a lo sombrío de sus conventos y castillos, a la presencia de instituciones sangrientas como la Inquisición, a una religiosidad que invadía y condicionaba al pueblo.

Dividida en cinco partes, desde 'Lealtad e inocencia' hasta 'Venganza y perdón', la trama sigue las fortunas, las caídas y los resurgimientos de Arnau y de su familia, mejor dicho de sus dos familias

En estas escenografías de cartón piedra, mujeres destinadas a amores desgraciados, muertes prematuras por consunción o delitos de honor, padecían su inevitable suerte junto a héroes infelices, los dos víctimas de padres o hermanos sin piedad. Si mujeres pasionales aparecían en la historia pertenecían sin más a otros pueblos y otras religiones.

Sentimientos muy modernos

¿Qué queda de todo este entramado en la novela histórica de Falcones? Sin duda la extensión, aunque sin la prolijidad de los arquetipos, sus digresiones y sus declaraciones de moralidad cristiana. También mantiene algún personaje típico, como el fraile lascivo y malvado (frecuente en las novelas inglesas o alemanas) o el príncipe corrupto y corruptor. Sin embargo, aquí los personajes hablan y se mueven impulsados por actitudes y sentimientos muy modernos, a veces anacrónicos. Los diálogos entre ellos tienen que servirse por supuesto de la lengua actual, lo que quita verosimilitud a las conversaciones, a veces agobiadas también por desbordamientos, ya que deben resumir, para los lectores que no han leído las anteriores novelas, sucesos que no están en su conocimiento.

El novelista se transforma a menudo en historiador, ya que cuenta hechos de un pasado muy lejano, demostrando una exactitud detalladísima de lugares y paisajes italianos. En todo caso, sus personajes no asemejan en absoluto a los héroes y heroínas de la Edad Media romántica: las mujeres son muy independientes y apasionadas, los hombres guiados por el deseo de enriquecerse y hacer el salto de clase social. Solamente Arnau, quien, como los personajes románticos, nunca se integrará en el mundo en que vive, guarda hasta el final sus ideales de honor caballeresco y lealtad hacia su rey.

Un anacronismo más se puede encontrar en una conversación entre mujeres, en la que Marina habla de Rinascimento, mientras el término solo empezó a usarse en el siglo XIX.

Pequeña falta, frente a semejante obra, llena de suficientes motivos para no dejar el tomo, pese a su desmesurado tamaño.

Temas

Novela

Reporta un error