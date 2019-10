«Todas las guerras son malas, es mejor evitarlas; al final solo mueren los más inocentes» Enrique Maestre Martínez-Albacete y Carmen Fuentes, en Cabo de Palos, recién casados. / archivo cf Carmen Fuentes presenta este jueves 'Escríbeme si quieres', una novela dedicada a todos los que perdieron la vida entre los años 1936 y 1939 MANUEL MADRID Martes, 1 octubre 2019, 01:16

'Escríbeme si quieres' (Ediciones Alfar, 2019) es la historia de un romance entre dos adolescentes contada por uno de los protagonistas años después. Carmen Fuentes firma esta novela ambientada en la guerra civil y la posguerra, donde todos los hechos narrados son «auténticos», basados en testimonios y documentación recogida durante los diez años que duró el proceso de escritura. «Lo cogía, lo dejaba... me ponía por rachas. La abandoné durante un año y medio. Pensaba que me había metido en un jaleo muy grande. Mi marido me ayudó a encontrar historiadores, y la he hecho a trancas y barrancas, pero lo he conseguido. Todo lo que cuento es verídico». En conversación con 'La Verdad' desde Barcelona, Carmen Fuentes, muy vinculada a la Región de Murcia -su marido es murciano; su hijo mayor nació en Murcia y su padre y su abuelo materno eran de La Unión-, asegura que «los murcianos son gente formidable, con un corazón noble, un murciano nunca te traiciona».

«Pasé un año y medio con mis suegros en Murcia, y de soltera iba mucho desde Alicante. Mi suegra me contó cantidades de historias de Murcia, y hay una amiga que la nombro en el libro, Angelita López Higuera, que ella estuvo en la cárcel de mujeres, y estaba presa una que tenía en Murcia una casa de prostitución, la Bilbao; muchos maridos e hijos de estas señoras presas iban a visitarla, y ella jamás dijo nada. Al terminar la guerra, gracias al hermano la sacaron de la cárcel, y ella parece ser que se fue a Bilbao y dejó la casa a las señoritas que trabajaban con ella. Esta es una de las historias del libro. A mí lo que me ha gustado es enlazar todas esas historias. Poco a poco he ido construyendo esta novela, empezando por nuestra historia de amor».

Pata tomar nota Presentación Jueves 3 de octubre, 19.30 h. Librería Diego Marín-Expo Libro. C/ Merced, 31. Murcia. La autora estará acompañada por Jesús Pacheco, edil de Cultura y Recuperación Patrimonial.

Cabo de Palos

Carmen Fuentes cuenta que sus padres le dejaron ir a Murcia una semana con sus amigas, ya que al padre lo trasladan a Murcia como coronel de la Guardia Civil, y los hermanos de estas amigas eran a su vez amigos de Enrique Martínez, que acabó siendo su marido, con el que el próximo verano celebra 60 años de matrimonio -siete de ellos como emigrantes en Alemania-, y lo hará en Cabo de Palos, con sus seis hijos, catorce nietos y una bisnieta, «todos buenos, estudiantes y buenos trabadores».

La fotografía que ilustra el libro, de hecho, es una imagen de ambos en el puerto. «Fue un flechazo, pero nuestro noviazgo empezó en la Guardia Civil, y eso lo cuento. Las mujeres éramos un poco pánfilas, muy inocentonas, no se hablaba de nada en las casas, ni de sexo ni de nada, y a mí me habían transmitido todo aquello de la pureza, y lo máximo que se podía hacer era cogerse de la mano, y había que llegar pura al matrimonio, y lo conseguimos».

Volver la mirada a los años de la guerra para narrar una historia de amor como detonante no ha hecho más que confirmar, según Fuentes, «que la guerra estaba como olvidada, hasta que empezó todo a removerse de nuevo. Una guerra es mala, matar siempre es malo. Y yo creo que he conseguido mirar a los dos lados, y tanto en el bando republicano como en el nacional hubo gente muy humana, y doy ejemplos de ello. Yo era un bebé todavía, y la chica que venía a ayudar a mis padres llegaba por la mañana y se iba por las noches. Pero un día, a las dos de la mañana llamaron a la puerta, y era ella, y le dijo a mi madre: 'Señora, que el cura, el notario, su marido... están en tal sitio y lo van a matar. Roseta se llamaba la chica. Le dijo que lo había oído, que no le estaba diciendo ninguna tontería. Había dos taxis en Ayora (Valencia), y toda la familia nos fuimos, dos hermanas mías que tenían 4 y 3 años, y yo que era un bebé, y nos fuimos a Almansa, y desde allí nos vinimos en tren a Cartagena, y ya nos pasamos toda la guerra en La Unión. Y a mi padre lo mandaron a filas, con la suerte de que tuvo una perforación en el estómago, y estuvo casi todo el tiempo en el hospital. Esto lo digo porque entre los republicanos había gente como esta chica con un corazón bueno. Y en el bando nacional hubo también gente honrada y buena. Lo que quiero hacer ver es que todas las guerras traen desgracias y son malas».

Murcia y Barcelona están muy presente en la trama, que es, según el doctor Sergio Alonso Anguiano, «de aliento profundo y con vocación memorialística, y posee un brioso enfoque metafísico y vital digno de mención». «Yo viví la posguerra -insiste la autora nacida en Madrid-, y lo que quería contar a los lectores es exactamente lo que pasó entonces. Solo eso. Que no se culpe a unos y a otros, porque todos tuvieron culpa. Las guerras son malas, es mejor evitarlas, y al final mueren solo los más inocentes. Vamos a aceptarnos tal y como somos, y a vivir ya en paz». La obra está dedicada a todos los que perdieron la vida entre 1936 y 1939.