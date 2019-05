La fuga de película de Vicente Cantero José Miguel Matencio Orts, con un ejemplar del libro. / martínez bueso José Miguel Matencio cuenta en un libro la huida de diez presos de la cárcel del Partido Judicial de Mula en 1940, de la que hoy se cumplen 79 años MANUEL MADRID Miércoles, 29 mayo 2019, 02:04

José Miguel Matencio Orts escuchó hablar a un hermano suyo, bastante mayor que él, sobre un personaje de Alguazas, Vicente Cantero, al que apodaban 'El Presidente'. Tiempo después descubrió un manuscrito del tal Vicente, «y verdaderamente me fascinó la historia suya», especialmente a partir de la proclamación de la Segunda República, en la que llegaría a ser alcalde de Alguazas en 1936. «Era una persona interesante para escribir su biografía», descubre este historiador y maestro jubilado, autor de 'Vicente Cantero. El Presidente (Notas biográficas 1899-1991)', recién publicado por Círculo Rojo. «Sobre todo porque es una persona honrada, honesta, y nunca, para nada, revanchista, a pesar de lo mal que lo pasó porque lo arreglaron bien, pues acabó entregándose a las autoridades alguaceñas y en la cárcel del partido de Mula fue casi masacrado». No tenía otra opción más que entregarse, explica el biógrafo, por sus antecedentes. Fue partícipe de la Revolución obrera de 1934 en Alguazas, y había sido alcalde del Frente Popular, «y estaba claro que en un juicio militar iba a ir al mismo sitio».

Apodado 'El Presidente', el que fuera alcalde de Alguazas en 1936 por el Frente Popular recorrió a pie 700 kilómetros para pasar la raya pirenaica

Ser ajusticiado, como le ocurrió a otros compañeros, parecía el destino de Vicente Cantero, «pero ocurre que él y otros nueve presos que estaban entonces en la prisión del Partido Judicial de Mula decidieron fugarse». Eran Julio Valero Hurtado, Pedro Meseguer Pérez, Gregorio Moreno Valera, Gabriel Morano Lisón, Rafael Dólera Bermúdez, Eloy Serrano Gómez, Mateo López González, Juan Pineda Fernández, Antonio Egea Franco y el propio Vicente Cantero Martínez, vestido de traje negro y sombrero. Fue en la madrugada del 29 de mayo de 1940. La guerra civil había terminado el 1 de abril de 1939. Ese año hubo ingresos masivos en las cárceles, «y hubo necesidad de otros locales, y en Mula, entre ellos, se utilizó el antiguo cuartel de la Guardia Civil y el convento de San Francisco. Había alrededor de 640 presos ese año entre las tres cárceles de Mula». En esta del Partido Judicial los cautivos pasaron varias noches en vilo para burlar a los carceleros, que les sometían a «palizas sin piedad», y culminar su plan de escaparse derribando varias paredes y saliendo por un agujero a la calle del Caño ya de madrugada.

Cantero relata en su manuscrito que «como un camino cubierto por un manto de espinas no era menos nuestro porvenir cuando en una empresa como la emprendida no encontraríamos nada más que dificultades para nuestra marcha». ¿A dónde se dirigirían esos diez fugados?

«El primer atracón que se dio fue de almendras, ya maduras por esta época; se llenaron los bolsillos»

Ir a Portugal, cuenta José Miguel Matencio, era meterse otra vez en el lío. De los diez que salieron, tres de ellos desaparecen en el primer tramo camino de Alguazas, porque no podían ir todos juntos. «Fueron buscando un lugar seguro, y se dirigieron a la Sierra de la Pila, donde estuvieron dos o tres días, y allí, uno del grupo que les acompaña se queda, está enfermo y no puede seguir caminando. Otros dos que se van a explorar los cortijos de la zona ya no vuelven porque tienen un encuentro con la Guardia Civil, y a partir de ahí quedan cuatro, que se dirigen a Francia con un mapa manual de España muy rudimentario. Estaban en la Sierra de la Pila, hacia la parte del Oeste, pero se desviaron tanto que se metieron cerca de la provincia de Albacete, hasta un monte desde el que dice que se veía el penal de Chinchilla de Montearagón. Él había estado preso antes allí, de modo que corrigen el rumbo. Dos de los cuatro que quedaban se pierden en ese trayecto hacia tierras valencianas, al atravesar la línea férrea que iba de Jumilla a Cieza. Fueron bordeando la zona de Valencia, pasan cerca de la ciudad de Castellón, campo a través y por caminos no muy poblados, comiendo de lo que cogían, porque el primer atracón de comida que se dan es de almendra, porque ya están maduras por esta época, y se llenaron los bolsillos. Al pasar por la huerta de Valencia encontraron de todo...».

Relata cómo atravesó corriendo la frontera con Andorra a mediados de agosto, «sin mirar atrás»

Obstáculos en el Ebro

El paso del río Ebro, en 1940, fue el primer gran escollo que se presenta. La mayoría de puentes estaban, con motivo de la guerra, destruidos. «Y con la pinta que llevarían, malnutridos, malvestidos, con poca higiene, pasan el río a través de unas embarcaciones, las llaüts. Había minas de carbón en esa zona, y los mineros pasaban el cauce con ellas, y ahí se meten ellos. En el río Segre, en Lérida, encuentran el mismo problema, pero logran pasarlo, arriesgándose a todo. Desde aquí se dirigen hasta Puigcerdá. Uno de ellos ya no puede caminar más, y se queda allí, porque era una zona de estraperlo para comerciar con cosas que traían de Andorra. Así que el único que decide seguir es Vicente Cantero. Atravesando montañas subió a un lugar entre España, Andorra y Francia, y vio un par de garitas con fuego. Él relata cómo atravesó, a mediados de agosto, la frontera corriendo, sin querer mirar atrás, y la pasará sin problemas. En Andorra se vio necesitado de dinero para afrontar sus gastos, para asearse y para pagar una pensión. Pero este Vicente, que hacía cualquier tipo de trabajo, fue a trabajar a una de las masías de por allí. Era un trabajador nato, sin horarios y hacía lo que se comprometía. Un amigo se enteró de que había salido un bando del Gobierno francés para que españoles exiliados pudieran marcharse en barco a América desde Marsella. Él se despidió de la gente que había conocido en Andorra y se marcha a Marsella, y estando allí, se da un paseo por el puerto y oye hablar a dos españoles, que casualmente son de Mazarrón, y al entrar a un bar oye que alguien dice: ¡Vicente, Vicente! Resulta que era un amigo de Alcantarilla, Antonio Guirao, que también había sido alcalde por el Frente Popular, y le ofreció vivir con él el tiempo que fuera necesario».

Era el verano del 40. El ejécito nazi había invadido Francia en junio. Desistió de marcharse a México, pues ya no era posible la salida de embarcaciones. Vicente trabajó como carbonero en Francia. En los años 50, su esposa consiguió pasar la frontera para reencontrarse con su marido, diez años después de la fuga, «con la mala suerte de que al poco de llegar la atropellan y fallece en el accidente». Volvió de visita a Alguazas, esporádicamente, «pero prefirió vivir y morir en Francia para no encontrarse con la gente que tan mal se lo hizo pasar».