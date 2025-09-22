El forense Borja Moreno presentará en Diego Marín su libro 'Abierto en canal'

LV Murcia Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

El doctor Borja Moreno, médico forense, presenta su libro 'Abierto en canal' el próximo viernes 26 de septiembre, a las 19 horas, en la librería Diego Marín, en Murcia, junto a Rafael Bañón, también médico forense, y la poeta y diputada socialista Magdalena Sánchez Blesa.

«Hola, soy Borja, un tipo poco convencional. Supongo que ningún médico forense lo es, porque hacemos hablar a los muertos... y ayudamos también a los vivos. Y es que si piensas que mi trabajo consiste únicamente en hacer autopsias, te equivocas». Así se presenta este médico y también escritor, que invita al lector a «descubrir el mundo de la psiquiatría forense y ser testigo de cómo estudiamos el estado mental de las personas víctimas o investigadas en un caso judicial; verás cómo detectamos sustancias clave que explican un accidente o un homicidio; la manera en que averiguamos qué produjo las heridas en un cuerpo, o cómo la sexología forense entiende los hallazgos característicos en una víctima de violación». El lector también podrá «observar de qué forma la muerte es capaz de contarnos los más íntimos secretos de quienes han fallecido en las circunstancias más dudosas o más dramáticas».

El libro incluye «historias curiosas, sorprendentes; algunas sobrecogedoras, otras incluso divertidas, todas de primera mano». Según Moreno, «mi profesión hace tiempo que dejó de ser un campo oscuro, gris, aburrido, de corbata y traje negro». Borja Moreno es licenciado en Medicina por la Universidad de Extremadura, aprobó las oposiciones al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, área en la que ha trabajado desde 2009 en diversos Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ha centrado su formación en sexología forense. Además, es profesor en la Universidad de les Illes Balears desde 2021. Además, es un apasionado comunicador con una presencia muy activa en redes sociales, donde comparte su experiencia creando contenido sobre su profesión.

