La Feria del Libro vuelve en octubre con 500 autores y 43 expositores Imagen de la inauguración de la Feria del Libro de 2018. / Vicente Vicéns/ aGM Murcia acogerá del 2 al 6 de octubre esta segunda edición, que tiene como novedad un concierto de cinco pianistas tocando a la vez la misma partitura MANUEL MADRID Martes, 6 agosto 2019, 01:08

La próxima edición de la Feria del Libro de Murcia se celebrará del 2 al 6 de octubre en el Paseo Alfonso X el Sabio, con el doble de casetas que el año pasado y con la participación de 500 autores, la mayoría de la Región de Murcia, según confirmó ayer a 'La Verdad' el presidente de la Asociación de Creadores y Artistas Palin y director de la Feria, Asensio Piqueras (Albacete 1956). La ubicación es una cuestión resuelta, ya que el paseo se encuentra en obras en el tramo entre Jaime I y la plaza Circular, de modo que los puestos se instalarán entre Jaime I y la plaza de Santo Domingo. «Ha habido que ajustarse mucho para hacerlo bien y sin problemas, y estaremos en el lado contrario del año pasado». En 2018 hubo 28 casetas, y este año habrá 43; en 2018 hubo 23 expositores, y este año al menos 29. Dos datos que confirman que la Feria del Libro de Murcia regresa con fuerza, con más participación y apoyo que en su vuelta al circuito de ferias, después de 10 años de inexplicable barbecho.

Una de las novedades es que habrá una carpa central para firmas destacadas, con el fin de que no se bloquee el acceso a las casetas, como sucedió el año pasado. «Van a pasar -incide Piqueras- todos los autores murcianos, porque eso es lo que pretendemos, darle visibilidad a todos».

La artista Beatriz Hernández Millán ha diseñado el cartel de este año, en el que habrá más de una treintena de actos culturales, entre mesas redondas, presentaciones de libros y exposiciones. El Laboratorio Artístico del Carmen (LAC), el antiguo colegio junto a la iglesia del Carmen, en la calle Sacerdotes Hermanos Cerón, 25, albergará la muestra más importante de artes plásticas, fotografía y escultura, con Santi García Cánovas como comisaria y la colaboración de Álvaro Peña, coordinador del espacio municipal LAC.

El «bombazo» musical de la Feria del Libro, según desvela Asensio Piqueras, será un concierto «que nadie se ha atrevido a hacer en el mundo, y que vamos a hacer en Murcia, con cinco pianos de gran cola tocando los cinco a la vez las mismas partituras. Llevan cinco meses preparando y haciendo las composiciones, y creemos que va a ser un bombazo mundial», reitera el director de la Feria del Libro. «Serán todos pianistas de Murcia, en colaboración con las asociaciones Hazzart y Palin, nos va a costar un montón de dinero, pero lo hacemos con gusto, y, por supuesto, gratis. Será la noche del sábado 5 de octubre en la plaza de Santo Domingo. Cada año queremos hacer algo importante. En 2018 fue lapresentación del libro inédito de Jardiel Poncela, y este año será este acontecimiento musical».

La vuelta de la Feria del Libro a Murcia en 2018 no contó con todos los apoyos, y el propio Piqueras lamenta que entonces se creyera que era una iniciativa que surgía descafeinada. Este año, en cambio, Palin quiere tirar la casa por la ventana. «El año pasado, incluso antes de empezar la Feria, aparecieron las críticas. Decían que si éramos unos titiriteros, que si éramos unos feriantes... demostramos que tenemos conocimientos para hacer una gestión buena organizando un evento completamente aséptico, donde todo el mundo cabía, porque a nadie se le cerró la puerta, y yo mismo fui a entrevistarme con personajes importantísimos de la cultura de Murcia, y algunos de ellos me dijeron tajantemente: 'No voy a perder mi tiempo'. Estoy seguro de que se habrán arrepentido, por supuesto. Este año hemos hecho lo mismo, se ha abierto el plazo de solicitudes de casetas y a nadie se le ha negado participar».

Estarán en la Feria del Libro, entre esos 43 expositores, la UMU, la ONCE, El Corte Inglés, la Asociación de Escritores de Alicante, Educania, la Casa del Libro, Raspabook, FNAC, la asociación Escritores en su Tinta, Dokusou, Alfaqueque, Gollarín, La Fea Burguesía, Círculo Rojo, Pluma Verde, Editorial Tirano Banderas, la Librería Diocesana, Letras de Esparto, Editorial Sargantana, la asociación Murcia Romántica, Letragency, Malbec, Letrame, la Librería Soportales, Tres Columnas, Ecu Editorial y Mundo Negro, entre otros.

Gestión e ilusión

«Es que no tenemos más espacio», señala Piqueras. «Si el año que viene conseguimos que la zona en obras del Paseo Alfonso X también se incorpore pues habría otras 20 casetas más. Pero, insisto, en que a nadie se le ha dejado fuera, porque la cultura tiene que estar abierta a todo el mundo y no cerramos puertas a nadie, desde un niño pequeño a la persona más anciana. No queremos hacer una historia nueva, sino recuperar lo que se venía haciendo». Piqueras, que es autor de los libros 'Cosas de mi cabeza' (Editorial Avance, 2013), 'Dentro, intimidades' (Editorial Disliesind, 2015) y '50 pensamientos. Poemas íntimos' (Editorial Dokusou, 2016), asegura a este diario que vive esta ocupación con total entusiasmo. «Hace 10 años que estoy jubilado, vengo del mundo de la empresa y de la gestión a altísimos niveles, tenía empresas y vendía a 50 países, de modo que antes vendía máquinas y ahora vendemos ilusiones que llevamos a la práctica. Esto es pura gestión: gestionar con editoriales, con la admistración, con los instaladores de casetas, desde la asociación. Lo tenemos claro, y tengo tiempo y pasión. Lo de que sea escritor es un daño colateral diría yo». Del 2 al 6 de octubre, por tanto, marquen las agendas.