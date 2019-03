«Enemigos de España son también los localismos» Fernando García de Cortázar (Bilbao, 1942), presidente de la Fundación Vocento. / Fernando Gómez Fernando García de Cortázar - Sacerdote jesuita e historiador Presenta mañana en Murcia, en el Aula de Cultura de 'La Verdad', su último libro, acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García MANUEL MADRID Domingo, 3 marzo 2019, 11:48

No hay tiempo que perder en prolegómenos. Porque está deseando decir cosas. Muchas. Sobre España ha publicado 71 libros. El último, Fernando García de Cortázar lo ha titulado 'Viaje al corazón de España' (Arzalia Ediciones, 2018), un volumen que pesa un quintal, pero es toda una mina de saberes: 912 páginas que son «un canto de amor a España». Por su belleza, por su patrimonio, por su arte, por su historia. Acompaña la edición un Mapa de las Maravillas de España «para consultar y enmarcar». García de Cortázar recala mañana en el Aula de Cultura de 'La Verdad', en su gira con la que está promoviendo un «patriotismo cultural». Estará acompañado de Teodoro García, secretario general del PP.

-El libro, ilustrado por Diego Lara y Ricardo Sánchez, va ya por la cuarta edición. Está dedicado a sus padres («que todavía me acompañan por los caminos de España»).

-Cuando Ricardo Artola, el editor, me entregó por primera vez el libro se me saltaron las lágrimas, porque es una cosa bellísima, y está haciendo mucho por la cohesión nacional, por la afirmación de la conciencia nacional española, que es una asignatura pendiente para muchos españoles, que han podido ser educados en la razón pero no en el sentimiento de España. Entonces, este libro trata de afirmar la razón, y también el sentimiento de España con ese recorrido en positivo por todas las provincias y autonomías españolas.

-Nos han enseñado la historia de España en colegios, institutos y universidades. ¿Por qué se olvida?

-Esto procede de un proceso concreto de identificación, a veces, de la mejor historia de España con un régimen superado, gracias a Dios, y muy poco amante de las libertades. Y, sobre todo, obedece y es claro en la actividad diaria de los nacionalismos excluyentes. Ellos niegan la nación española. Y también yo creo que esto obedece a una izquierda desorientada, que ha apoyado y que ha dado legitimidad a estos movimientos nacionalistas, que para mí son la pura caverna y son lo que, ahora se puede decir, la extrema derecha.

-¿Cómo interpreta los resultados electorales en Andalucía, y la bendición de Vox al Gobierno bipartito de Populares y Ciudadanos, liderado por Juanma Moreno (PP)?

-Entiendo que coyunturalmente es bueno lo de Vox, en tanto que ha servido para desplazar a un partido corrupto que se había perpetuado en el poder, y entiendo que ese cambio es bueno. Vivo con preocupación el futuro de España porque estos últimos meses han sido verdaderamente deletéreos y corrosivos para la idea de España. Esta negociación continua con el populismo y con el independentismo, ciertamente, está en el origen de los actuales males de España y también veo un futuro tristísimo si efectivamente vuelven al poder.

-Esta crónica suya por la geografía española, con evocadoras referencias a la literatura y al arte, debe maravillar en el extranjero, donde perdura aún una cierta idea romántica de España. Y entre los españoles, ¿cómo sienta este libro?

-Yo soy fruto de ese cuidado, desde la infancia y la adolescencia, de la idea de España y de la conciencia nacional, que yo he tenido, y también los dos hermanos míos. Era la idea de amar, de sentir, de pensar y de escribir, incluso bien. Mi madre se preocupaba de que si hablábamos un idioma maravilloso, también había que escribir en ese idioma con voluntad de estilo. Entonces, yo creo que, como digo en el libro, la piedad se fomenta en el ámbito de la infancia en las familias religiosas, y la idea de España y la conciencia de patria también se debe educar y cultivar en esos años. Yo creo claramente que igual que los nacionalistas han hecho sus deberes, siempre con la manipulación y la falsedad, fomentando la idea de su propia nación, en España ha habido una dejación clara de fomentar el sentimiento de España, y eso lo estamos pagando. La historia de España, en el siglo XIX es de enfrentamientos y de guerras civiles, con las guerras carlistas, y luego la guerra civil. Nunca se había dicho que la idea de España como nación no existía, y esa impugnación de la idea de España tan grave es fruto de esos procesos de los últimos años que han llevado a un golpe de Estado, y no me duelen las palabras al decirlo. Los españoles están agradeciendo un libro así, que viene en una época de desasosiego.

-'Breve historia de España', uno de sus 'best seller', está permanentemente actualizándose desde hace un cuarto de siglo. Eso quiere decir que la historia también interesa.

-Yo llevo, efectivamente, 25 años actualizando la historia de España, poniéndola al día. Los españoles lo han agradecido, porque no somos muchos los que tenemos un amor por España como yo lo tengo. Siempre hay un pero, alguna objeción, o alguna comparación lesiva a España cuando se habla con franqueza y con emoción, como yo lo hago, por España.

-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Francia días atrás para recordar los 80 años de la muerte en el exilio de Antonio Machado. ¿Le pareció oportuno?

-Me parece un verdadero despropósito, y ahí podríamos entrar en otro asunto gravísimo de este gobierno al no conmemorar hazañas que también constituyen la historia de España, y que refuerzan la idea de España. No tiene ningún interés en conmemorar la gesta de Elcano ni de Hernán Cortés. Y quiero insistir en que yo estoy infundiendo como marca de la casa la idea de patriotismo cultural. Más allá de que afirmemos nuestra adhesión a España porque nos garantiza nuestros derechos y libertades individuales, y un estado del bienestar, nos adherimos a España porque es depositaria de una cultura como pocos países tienen. Machado no es solo gloria de España sino gloria de la humanidad, y sobre todo del mundo que se expresa en español.

-Los falsos mitos sobre España, ¿cómo pueden combatirse?

-He escrito 71 libros y muchos de esos mitos proceden de la propia literatura. La literatura española es la gran creadora de arquetipos. De El Cid, de La Celestina, del Quijote, de don Sancho, del donjuán o de Carmen. No quiere decir que los españoles seamos Sanchos, Quijotes o Celestinas. Pero este libro que cabalga a lomos de la historia y de la literatura trata de desmentir esa cerrazón que a veces la leyenda negra confiere a los españoles, y todas esas mentiras que se dan sobre la colonización española en América, etc.

-Ha oficiado medio millar de bodas que le han llevado a visitar más de 40 provincias. ¿Llegó a hacer alguna en la Región de Murcia?

-Este libro tiene una especificidad que es la razón de España, y mi sentimiento probado, y es que yo dirigí el Colegio Mayor Deusto, el más grande de España, en Bilbao, que en un momento dado tenía representadas a todas las provincias españolas, con lo cual hablo del paisaje, pero he conocido el paisanaje a través de la convivencia. Y de eso hablo también en este libro. Creo que llevo 505 bodas ya, sí, y he mirado en los ojos de felicidad de los novios los lugares donde se celebraban. En Murcia tengo, por supuesto, muchísimos amigos, y he oficiado bodas, también.

Sobre Murcia y Cartagena

-Qué difícil es para las comunidades uniprovinciales asomar la cabeza en el panorama nacional. A menudo los murcianos tenemos un sentimiento de maltrato en muchos sentidos. ¿Tiene fundamento?

-Esto es resultado del mapa autonómico de España. Pueden sentirse del Reino de Castilla, o del Arco Mediterráneo, y lo que tienen que hacer es tener una visión enorme y reivindicar a los grandes hitos de la cultura griega y de la cultura latina y mediterránea. Hacer murciano a Homero y Virgilio puede ser una misión, no reduciros solo a un espacio. Es maravilloso un escritor murciano como Ibn Arabi que expresa maravillosamente la gran cultura española. Yo me encuentro muy bien en la Región de Murcia, y a veces me da rabia esa especie de localismos entre Murcia y Cartagena. La enemiga de la realidad de España también son los localismos. Eso contribuye a erosionar y debilitar la idea de España si se fomenta. A pesar de recorrer toda España, he tratado de integrar todas las bellezas y grandezas de la literatura, del arte y de la historia, no a mayor gloria de una región sino de España.