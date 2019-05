David Hernández: «He querido ser el protagonista de mi vida» El empresario y escritor David Hernández. / S. MÉNDEZ El empresario narra su experiencia de éxito en el libro 'El murciano que desafió al dragón chino' ROSA MARTÍNEZ Martes, 28 mayo 2019, 01:53

«La paradoja de mi vida -confiesa el empresario cartagenero David Hernández, autor del libro 'El murciano que desafió al dragón chino', en el que cuenta su exitoso periplo por el continente asiático después de «perderlo todo» tras la crisis- es que mi desgracia ha sido mi suerte». En 2011 viajó a China buscando una segunda oportunidad empresarial. La recesión económica de 2008 le había llevado a cerrar el negocio de venta de viviendas que hasta entonces dirigía. Se «arruinó», reconoce, pero no por ello estaba dispuesto a dejar pasar sin más la vida, así que decidió probar suerte en el país oriental comercializando vino. Comenzó con 200 botellas, a las que puso su foto en la etiqueta para que fuese más fácil distinguirlas. La idea le funcionó y hoy su marca, DavidWine, se sitúa entre las veinte más prestigiosas para las élites del país.

Hernández (1975) recoge su historia en el libro que acaba de publicar la editorial Conecta y que hoy presenta -19.30 horas- en la Cámara de Comercio de Murcia bajo el título 'El murciano que desafió al dragón chino'. En él narra «una historia de esperanza» que divide en dos apartados: «Por un lado, da las claves para triunfar en China. La realidad en el país asiático es que el 95% de las empresas que van allí fracasan. En el libro explico el por qué, qué es lo que a mí me ha funcionado y cómo hay que entender el mercado chino para introducirte en él. Y, por otro lado, habla de la gestión personal, de cómo te tienes que administrar a nivel emocional para volver a recobrar la felicidad y la confianza cuando la has perdido».

Mantiene Hernández que «no te puedes hundir porque te hayas arruinado o hayas vivido una circunstancia de este calibre, entre otras cosas, porque el tuyo es un caso más y porque hay que vivir con ilusión y esperanza».

Decidió etiquetar sus botellas -con caldos de Jumilla- con su propia imagen después de visitar una de las tiendas más prestigiosas de té de Hong Kong, revela. Allí había preguntado por el mejor té y el más caro, y a pesar de que le habían mostrado el producto, cuanjdo se dispuso a adquirirlo fue incapaz de identificarlo: «Pensé que si yo no era capaz de entender los caracteres chinos, tampoco los chinos entenderían los nuestros, y que si quería destacar, tenía que tener una imagen».

Su experiencia en China, además de un éxito profesional, ha sido -y sigue siéndolo, Hernández vive actualmente en Shanghái- «una experiencia vital; me ha hecho mejor persona, mejor comerciante, y me ha enseñado a valorar mejor las cosas. Me he dado cuenta de que he sido capaz de reponerme ante una situación extrema sin tener ningún tipo de lesión psicológica, frustración, rabia o complejo. Para mí, la gran lección de la vida ha sido que las cosas se solucionan y que tienes que abordarlas con suficiente perspectiva para que no te bloqueen. El éxito es reconducir la vida hacia lo que tú quieres hacer, y en mi caso he querido ser el protagonista de mi vida y no he dejado que las circunstancias se apoderaran de mí», afirma Hernández, quien de sus años en el país asiático ha aprendido que «el cambio no es doloroso, sino la resistencia a él».

Con su libro, que actualmente se está traduciendo al chino, busca ser útil a otras personas, y la respuesta, reconoce, «está siendo positiva».