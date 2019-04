un crimen, un niño, un libro

Joshua Alonso Mateo tiene 27 años y está a cargo de su hermano pequeño, Igor, que, digásmolo ya, tenía 9 años cuando su padre le prendió fuego en 2017 al domicilio familiar donde vivía su exmujer, con él también dentro para que no se pudiese librar de su presencia ni muerta, y lo dejó huérfano de padre y madre de un solo incendio criminal. Se lo cuento porque los hijos de la madre asesinada -Joshua, Lucía y el pequeño Igor- han editado con fines benéficos el libro 'No camiño do vento'. No es un libro cualquiera, créame.

Es un libro-camposanto que recoge poemas y otros textos escritos a lo largo de su vida por María José 'Sesé' Mateo, que hasta que murió, con 52 años, era una mujer luchadora, repleta de deseos de vivir y anhelos, experta en superar dificultades -un cáncer incluido-, sindicalista y amante de los libros y de la poesía. Y dejó de serlo, todo a la vez, por obra y gracia del hombre con el que, ha quedado claro que sin el menor éxito, intentó darle una segunda oportunidad al amor tras regresar a España, desde Venezuela, con sus dos hijos mayores de la mano. Había viajado hasta el país de Rómulo Gallegos para estar con el hombre del que se había enamorado, y cuando la historia se acabó, volvió a su lugar gallego de origen, Chapela.

Con su nuevo compañero engendró a Igor, con él firmó su sentencia de muerte y con él, con su brazo rodeándole su cintura para que no faltase elemento macabro alguno, fue hallada calcinada. Tras dejar a Igor con sus abuelos, su padre se dispuso a cometer su crimen, entre llamas que más tarde darían lugar a cenizas y a esas 'sombras nefastas creadas por nuestra maldad' a las que se refería Alfonsina Storni; cenizas y sombras que daban testimonio de la ruina material y las heridas del alma en las que el asesino dejaría habitando a su propio hijo y a sus dos hermanos.

Y cuando parecía que el fuego se lo había llevado todo, apareció de milagro, salvada de la barbarie y de la cobardía, una libreta roja en la que María José había ido depositando versos, sueños y testimonios de una vida cuyo final todavía sobrecoge, al recordarlo, a los vecinos de Chapela, y no digamos ya a Joshua, Alicia e Igor.

Al mayor le escribió un día una dedicatoria que, desde que ella ya no está, ha adquirido un sentido especial, se ha convertido en un misterioso consuelo que mana algo de alivio, y de lágrimas, en pequeñas dosis. «Este libro no te cambiará la vida, pero te unirá más a mí», le escribió su madre. Escucho hablar a Joshua y, no sé... hay situaciones que uno no puede ni imaginar. «Mi vida sin ella es una mierda, en resumen», cuenta. La echa tanto de menos, era su «madre» y era su «amiga».

Lo que le esperaba a él tampoco podía ni imaginárselo: convertirse en la voz de los huérfanos de la violencia machista y abanderar una lucha para que esos niños, al menos, puedan cobrar una pensión de 600 euros. Fíjese en este dato: en lo que va de año y víctimas también de la violencia machista, se han quedado huérfanos 11 menores. En 'No camiño do vento' hay un poema que María José dedicó a su abuela Herminia, una mujer maltratada por un marido alcohólico y a la que ella describe como 'eternamente de luto'.

Seguro que se había prometido a sí misma no consentirse pasar por algo así, al menos sin luchar y sin contemplar para nada ni la resignación, ni el silencio. Ha dado igual: la realidad supera todo mal sueño imaginable. ¿Cómo habría podido imaginarse también su primogénito que un día haría temblar al Senado, cuando en unas jornadas sobre huérfanos de víctimas de la violencia machista le puso voz al horror vivido y al horror por vivir? Lo menos lacerante que dijo fue: «He tenido que llamar a un laberinto de puertas para solucionar diversos trámites: el seguro de una casa a nombre de un asesino, que no se hace cargo porque fue suicidio; el impuesto de sucesiones; la declaración de herederos; no teníamos testamento; la cancelación de deudas; la tutela de mi hermano; ocuparme de una casa. Mil y un trámites con el desembolso económico que conllevan...». Su intervención resultó providencial.

Los beneficios obtenidos por la venta de 'No camiño do vento', que reúne textos en gallego y castellano, se destinarán a la Fundación Mujeres, que los empleará para dotar el Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto con las que se apoyará a los niños que, como Igor, han sufrido el zarpazo de la violencia machista. Se pueden adquirir en www.sesemateo.es, al precio de diez euros. Ya verán, habla de un hermoso día de playa en el que fue muy, muy feliz.