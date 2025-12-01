El ciezano David Turpín se cuela en el top de ventas de Amazon

Hay autores que comienzan haciendo ruido. Otros, sin embargo, son más discretos y permanecen en silencio hasta que un día deciden, seguros de su buen ... hacer, que ya es hora de mostrar lo que llevan dentro. El ciezano David Turpín, afincado en la localidad albaceteña de Riópar, donde ejerce como guardia civil, parece de los segundos. Con dos publicaciones, pertenecientes a la misma saga, se ha situado en el top de las ventas de la plataforma comercial Amazon. En solo cuatro meses, Turpín ha colocado sus dos primeros libros 'Los versos torcidos de Hipólito' y 'Los versos retorcidos de Hipólito' entre los más vendidos de la plataforma. El primero se describe como una novela gráfica poética, visceral y sin pudor en la que Turpín mezcla sexo, memoria y rabia con humor negro y ternura salvaje. En el segundo, el autor regresa más humano, roto y consciente, ya que la poesía lo acorrala y lo empuja a enfrentarse a traiciones, heridas y cicatrices.

Para entender bien la obra de Turpín conviene conocer antes a Hipólito, el protagonista de la saga. Hipólito es un hombre que vive enganchado a la poesía, a la que ve casi como una fuerza caprichosa que se le acerca y se le escapa sin aviso. Para él, la poesía es algo superior, porque lo inspira, lo marca y, a la vez, lo abandona. A partir de esa relación complicada nace una historia en la que cada capítulo puede leerse por separado, pero todos comparten la misma idea de fondo, como es la búsqueda desesperada de aquello que da sentido a la vida y que nunca se deja alcanzar del todo. En ese camino, Hipólito bebe, se refugia en amores que no siente, se pierde, recuerda y se lamenta. Ese vaivén emocional permite al autor construir un estilo propio y visceral que mezcla ternura y crudeza. Su lenguaje combina sexo, memoria, rabia y un punto de humor negro.

Una de las claves de la obra son los cómics que acompañan a cada relato. Turpín intentó durante años dibujar sus propios poemas, pero terminó aceptando que no era lo suyo. Todo cambió cuando descubrió la inteligencia artificial. «Me di cuenta de que podía plasmar las ilustraciones que tenía en mi cabeza». Ese hallazgo «me permitió que cada texto se empareje con una imagen que late, respira y dialoga con la oscuridad del relato». Incluso introduce particularidades tan singulares que cuando habla un personaje femenino, los versos aparecen escritos del revés, obligando al lector a usar un espejo. El éxito no se ha limitado al mundo digital. Las presentaciones del libro, tanto en Riópar, en Albacete y en la capital murciana han tenido una acogida que el propio autor describe como «nueva y gratificante».