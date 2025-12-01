La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El escritor ciezano David Turpín vive en Riópar, en Albacete, donde ejerce como guardia civil.

El ciezano David Turpín se cuela en el top de ventas de Amazon

Sus dos primeros libros, 'Los versos torcidos de Hipólito' y 'Los versos re-torcidos de Hipólito', se han hecho hueco entre los más vendidos de la plataforma

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:25

Hay autores que comienzan haciendo ruido. Otros, sin embargo, son más discretos y permanecen en silencio hasta que un día deciden, seguros de su buen ... hacer, que ya es hora de mostrar lo que llevan dentro. El ciezano David Turpín, afincado en la localidad albaceteña de Riópar, donde ejerce como guardia civil, parece de los segundos. Con dos publicaciones, pertenecientes a la misma saga, se ha situado en el top de las ventas de la plataforma comercial Amazon. En solo cuatro meses, Turpín ha colocado sus dos primeros libros 'Los versos torcidos de Hipólito' y 'Los versos retorcidos de Hipólito' entre los más vendidos de la plataforma. El primero se describe como una novela gráfica poética, visceral y sin pudor en la que Turpín mezcla sexo, memoria y rabia con humor negro y ternura salvaje. En el segundo, el autor regresa más humano, roto y consciente, ya que la poesía lo acorrala y lo empuja a enfrentarse a traiciones, heridas y cicatrices.

