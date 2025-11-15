Carmen Palomo Pinel consigue el Premio de Poesía Antonio Oliver 'Monstruos y prodigios' es el título del poemario con el que la autora se lleva un galardón dotado con 9.500 euros y la publicación de la obra

La escritora Carmen Palomo Pinel (Madrid, 1980) con su poemario 'Monstruos y prodigios' ha ganado el 39º Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver, organizado por la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena y dotado con 9.500 euros y la publicación de la obra, hasta ahora inédita. El premio se dio a conocer en un acto celebrado en el Palacio Consistorial.

Vicente Gallego, portavoz del jurado, detalló que 'Monstruos y prodigios', el poemario que ha conquistado por unanimidad al jurado, trasmite «una gran comprensión de la naturaleza humana, una mirada piadosa hacia a todo lo humano. Tiene un manejo del elemento irracional que le da una profundidad y emoción muy grandes». También destacaron el gran nivel de las propuestas de este año, «entre las que había diversos poemarios de gran calidad».

El acto, en el que la directora de la Universidad Popular, Mercedes Hernández, ha dado a conocer el fallo del jurado, también ha contado con la actuación del cantautor cartagenero Rio Viré, quien ha puesto música y voz a tres poemas de Antonio Oliver: 'Desesperanzas' ('Mástil', 1923-1925), 'Almendros' ('Otros poemas', 1936) y 'Costa en Cabo de Palos' ('Otros poemas', 1934).

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, explicó que «la presente edición de nuestro premio ha batido el récord de propuestas participantes, ya que se han recibido 336 poemarios, entre los que están representadas 17 comunidades autónomas, 4 continentes y 14 países».

El galardón cuenta con un jurado compuesto por los autores Luis Alberto de Cuenca y Prado, miembro de la Real Academia de la Historia desde 2010 y ganador del Premio Nacional de Poesía 2015; Eloy Sánchez Rosillo, poeta que en 1977 fue premiado con el Premio Adonáis; Blanca Andreu Fernández-Albalat, poeta que en 1980 obtuvo el Premio Adonáis de Poesía; Vicente Gallego Barrado, ganador del Premio Loewe de Poesía 2001; Manuel Borrás, director literario de Pre-textos; y como secretaria del jurado, Mercedes Hernández Cegarra, responsable de la Universidad Popular.

Carmen Palomo Pinel es profesora de Derecho Romano en la Universidad San Pablo CEU. Compagina su labor investigadora y docente con la escritura poética. Ha publicado libros como 'Glosas al fuego' (Hebel, 2016, edición bilingüe español-italiano, I Premio Internacional de Poesía Francisco de Aldana); 'Las costuras del hambre' (Esdrújula Ediciones, 2019, II premio Esdrújula);y 'Dido' (Universidad Popular José Hierro, 2021, XXXII Premio Nacional de poesía José Hierro). Además de estos, su poesía ha obtenido otros premios y reconocimientos. Muestras de su obra aparecen recogidas en diversas revistas y antologías.