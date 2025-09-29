La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región
Carmen Conde.

Carmen Conde, incluida en las pruebas de la PAU de la Comunidad Valenciana

LV

Cartagena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:20

La comisión de materia para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad Valenciana, tras la consulta a los centros de Secundaria, acordó renovar para este curso 2025-2026 la selección de obras literarias que serán objeto de estudio para sus miles de alumnos. Además de Emilia Pardo Bazán y Miguel Mihura, la autora cartagenera Carmen Conde forma parte de una antología comentada sobre la generación del 27 que incluirá un acercamiento biográfico a la autora y la lectura y análisis de tres poemas: '[Quiero tu hijo, aviador], de 'Mientras los hombres mueren', y 'Lo infinito' y 'Hallazgo' de 'Ansia de la gracia'.

Conde vivió parte de la guerra civil española en la ciudad de Valencia y fruto de aquella experiencia escribió su obra 'Mientras los hombres mueren' entre 1938 y 1939, aunque esta no pudo publicarse hasta 1953 en Italia. 'Ansia de la gracia' fue escrita en los complicados primeros años de posguerra y publicada en Madrid en 1945 en la reconocida colección Adonáis.

Es clave el trabajo de recuperación y difusión de su figura y su obra desde el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver del Ayuntamiento de Cartagena. En 2017, se publicó la reedición el poemario 'Ansia de la gracia' en la editorial Azorín y, en 2019, vio la luz la nueva edición del libro 'Mientras los hombres mueren' en la editorial Cuadernos del Vigía. Desde el Patronato se gestionaron los permisos para la inclusión de la cartagenera en las dos antologías de Vicens Vives y Micomicona que acercarán a Conde al alumnado.

