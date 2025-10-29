La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El argentino Carlos Salem. Rosario Raro. J. Pañeda | J. P. Gandul / EFE

Carlos Salem y Rosario Raro, en la primera Feria del Libro de Molina

Jerónimo Tristante, Paco López Mengual y Manuel Moyano firmarán sus obras en las casetas del Paseo Rosales los días 7, 8 y 9 de noviembre

LA VERDAD

Molina de Segura

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:13

La primera edición de la Feria del Libro de Molina de Segura tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Paseo Rosales, a la altura de la Escuela de Educación Infantil Número 1. Según José Ángel Alfonso, alcalde de la localidad, «se trata de un nuevo espacio de encuentro para editoriales, librerías, autores y lectores; una cita que nace con la vocación de consolidarse como referente cultural en nuestra ciudad y en toda la Vega Media». El primer regidor añadió que «esta nueva feria es un paso más en nuestro compromiso firme de hacer de la literatura un pilar fundamental de la vida cultural molinense». La cita estará compuesta por diez casetas, con librerías y editoriales de la ciudad y de toda la Región de Murcia. Dos de las casetas serán institucionales, una perteneciente a la Concejalía de Turismo y otra a la Red Municipal de Bibliotecas. Y en ambas hay programadas firmas de autores durante los días de feria. También hay programadas mesas redondas, presentaciones libros y actividades infantiles.

Por la feria pasarán autores como Antonio J. Ruiz Munuera, Pablo González de Aguilar y José Antonio Jiménez-Barbero, que participarán en una mesa redonda; y Jerónimo Tristante, que presentará su último libro, '1973', mientras que otros como Paco López Mengual y Manuel Moyano firmarán sus obras en las casetas a lo largo de los días de feria.

También es destacable la presencia de Carlos Salem (Buenos Aires, 1959), que impartirá una 'master class' de novela negra el 7 de noviembre a las 20 horas, mientras que Rosario Raro (Segorbe, 1971), último Premio Azorín de Novela, presentará 'La novia de la paz' el día 8 a las 20 horas.

Otras presentaciones de libros correrán a cargo de Daniel Torregrosa ('Historia de la ciencia y la tecnología') y Daniela Serrano ('Crónicas del Draconium'). Y entre la actividades infantiles destacan 'Historias que vuelan con el viento', de la Asociación Turulí Turulé, y 'My personal food', de Rebeca Pastor, entre otras. Además, se representará la pieza teatral 'El influjo del meteorito', a cargo de la compañía de teatro Plenilunio.

Molina de Segura ha consolidado su importancia en el campo de la literatura en las últimas décadas, con actividades como el Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España, el ciclo de conferencias Escritores en su tinta, y los programas Molina de Lectura y Semana de la Biblioteca, tal y como destacó ayer el alcalde, que estuvo acompañado en la presentación de la feria por la edil de Cultura, María Hernández Avilés, y el coordinador del acontecimiento, Jesús Boluda.

