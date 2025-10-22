La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ben Clark. Alberto de la Rocha

Ben Clark presenta su guía de poesía esta tarde en la librería de Lorca Futuro Imperfecto

Murcia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:59

El poeta Ben Clark presentará este jueves en la librería Futuro Imperfecto 'Mecánica poética. Cómo leer y escribir poemas' (Alba Editorial).

«En este nuevo libro, uno de los poetas más destacados de su generación nos cuenta con claridad, humor y precisión cómo funciona eso de juntar palabras para que duelan, vibren o se queden resonando en nuestra cabeza para siempre», explican desde la librería. «'Mecánica poética' desmitifica la poesía ofreciendo explicaciones sencillas para los fenómenos complejos que ocurren dentro del poema», define la editorial.

Ben Clark es poeta y traductor y ha publicado, entre otros, los poemarios 'Los hijos de los hijos de la ira' (Premio de Poesía Hiperión), 'La Fiera' (Sloper, 2014), por el que obtuvo el Premio El Ojo Crítico de RNE de Poesía 2014, 'Los últimos perros de Shackleton' (Sloper, 2016), 'La policía celeste' (Visor, 2018), por el que obtuvo el Premio Loewe de Poesía y 'Armisticio (2008-2018)' (Sloper, 2019). Este encuentro, que supone la vuelta del escritor a la librería tras su anterior visita, hace dos años, comenzará a las 20.00 horas. El autor estará acompañado por Ana Alicia García.

