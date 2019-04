Un libro y un documental de Primitivo Pérez combaten el «injusto olvido» de Medina Vera Espectadores en la muestra que dedica estos días el Museo de Archena a Medina Vera. En la imagen, 'Bautizo en la huerta de Murcia', una de sus obras más célebres. / vicente vicéns El Teatro Villa de Archena acoge mañana el estreno del audiovisual, en el que ofrece su testimonio el artista Valcárcel Medina MANUEL MADRID Miércoles, 1 mayo 2019, 01:59

El próximo jueves, 2 de mayo, verá la luz en público, por primera vez, un trabajo documental de Primitivo Pérez (Archena, 1959) que lleva realizado un año y medio y que iba a abrir los actos del centenario del pintor archenero Inocencio Medina Vera (1876-1918), aunque su estreno se ha ido aplazando hasta el 2 de mayo, a las 20 horas, cuando se proyectará en el Teatro Villa de Archena. El servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación ha editado un libro, que lleva por título 'Inocencio Medina Vera. El color de la existencia', que es, en realidad, un extracto del guión realizado para el documental de Primitivo Pérez, con la supervisión literaria de José Antonio Postigo, que contiene el dvd con este trabajo, dos formatos que servirán para divulgar el amplio legado del artista, cuya vida fue, ciertamente, tan interesante, diversa e itinerante, como su propia obra.

El documental, en su versión corta, está pensado para ser proyectado en colegios e institutos, «porque ya hemos tenido una experiencia previa, en Archena, haciendo una proyección especial para colegios en el Aula de Cultura Ramón Centenero, y ha tenido muy buena acogida, porque es muy ameno, y en el turno de preguntas se notaba que se habían quedado con muchos datos, lo que me produjo asombro, porque había mucho interés en su figura», cuenta Primitivo, miembro de número de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y nominado en 2012 al premio Goya por la película de animación 'Carthago Nova'. Lo que se proyectará mañana es la versión larga, que dura casi una hora, donde se ha introducido una entrevista con Isidoro Valcárcel Medina, nieto de Medina Vera y uno de los artistas plásticos y conceptuales más controvertidos e independientes del panorama español, Premio Nacional de Artes Plásticas de España 2007 y Premio Velázquez de Artes Plásticas 2015.

Primitivo Pérez lamenta que en la Región de Murcia «no hayamos sabido difundir a la gente de valía que hemos tenido, porque este hombre tuvo la desgracia de morir en el año 18 [1918], con 42 años, cuando ya tenía una carrera muy consolidada, pero tenía mucho por hacer. El tiempo lo borra todo y hasta ha borrado su tumba en Archena. Medina Vera no tiene tumba, no sabemos dónde andarán sus restos, han desaparecido, porque el cementerio cambió de lugar. Es tremendo, realmente. Por lo menos queda su obra, aunque es muy difícil de ver, porque prácticamente toda queda en manos privadas», indica el realizador.

«Es un paisano, siempre tuve curiosidad por su obra, fue uno de los grandes artistas de nuestra historia, y merece el mayor de los reconocimientos» Primitivo Pérez. Director de cine

La exposición que puede verse estos días en el Museo de Archena, con obras de Inocencio Medina Vera, es una oportunidad para ver reunida parte de su producción. «Entre otras obras está la que es su joya, 'Bautizo en la huerta', propiedad de un coleccionista particular, una obra adquirida por la infanta Isabel por la que al pintor le concedieron en 1906 la segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la que en aquella época participaba gente tan importante como Sorolla, Zuloaga y la flor y nata del arte español». En esta muestra dedicada «al pintor de la fiesta huertana», como tituló el periodista Pedro Soler su especial en 'Ababol' el pasado mes de octubre, hay 23 piezas que rara vez se pueden ver expuestas y, de hecho, algunas de ellas son inéditas para el público según la Consejería de Cultura, que ha cedido piezas del Museo de Bellas Artes de Murcia.

El realizador confía en que el audiovisual tenga la mayor difusión posible, «porque a través de la Fundación Integra lo vamos a incluir en canales de internet, televisión y festivales, y esperemos que pueda verse en Televisión Española, porque sería fundamental para su reconocimiento. Medina Vera hizo las ilustraciones de 'Aires murcianos', de su primo, el poeta Vicente Medina, quien le compró muchas obras, por cierto». El objetivo del documental era «claramente hacer justicia con un paisano mío, un personaje que siempre había conocido de forma lejana y del que hay muy poca documentación personal, más allá de la correspondencia que mantenía con su primo. Parece que, además de un gran artista, era una gran persona, y no se prodigaba en entrevistas. Tuvo mucho reconocimiento en Madrid, y quizás su marcha a Argentina fue en su vida como una especie de parón, porque él, atraído por Vicente Medina, que se marchó a Buenos Aires y alcanzó allí una buena posición económica, en un momento en que Argentina estaba en el meollo cultural y económico del mundo, le animó a viajar hasta allí. Entonces, Medina Vera, que ya despuntaba en España y era uno de los grandes ilustradores de 'ABC' y 'Blanco y negro', se marchó a Argentina y no le fue mal, pero se alejó de la difusión artística, y volvió, pero prácticamente para morirse porque se encontraba enfermo. Era, como digo, un paisano, pero uno de los grandes artistas de nuestra historia, y merece el mayor de los reconocimientos. No es que fuese un gran pintor, sino uno de los ilustradores más grandes. Tenía una creatividad fuera de serie».

Medina Vera fue un gran amigo de Belmonte, «y leí la biografía 'Juan Belmonte. Matador de toros', de Chaves Nogales, y mi asombro fue, con alegría, que le recuerda en unas páginas y que le había hecho unas caricaturas, y que se reunía con él habitualmente. Es un personaje muy a revalorizar en este momento».

José Antonio Postigo califica de «soberbio creador» a Medina Vera: «El tiempo todo lo opaca con su injusto olvido, que hoy tiene afortunadamente un paréntesis de luz».