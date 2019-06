Laboratorios de ideas para impulsar la creatividad e innovación en las empresas 01:54 La responsable de Transformación para Clientes Empresariales de BBVA, Ana Climente; la directora de Innovación de El Celler de Can Roca, Héloïse Vilaseca; y el jefe de Edición de 'La Verdad', Víctor Rodríguez, quien moderó ayer el foro celebrado en el Hotel Occidental 7 Coronas. / VICENTE VICÉNS / AGM Expertos apuestan por la formación para ofrecer al cliente una experiencia inolvidable BENITO MAESTRE MURCIA. Miércoles, 19 junio 2019, 02:40

Vivir la experiencia gastronómica en el restaurante El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, tiene una espera, a día de hoy, de once meses. Hasta mayo de 2020 no hay opción de saborear la cocina creativa de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca ni de conocer el trabajo previo que realiza en Gerona su cuerpo de artillería. En total, 150 profesionales a pie de local y otros 6 en la Masía, su laboratorio de innovación enfocado a la creatividad, la investigación y la formación de los 'stagiers', con el objetivo de generar valor y sorprender al cliente.

Un foro organizado por 'La Verdad' y BBVA alienta a los empresarios de la Región a aprovechar las ventajas que ofrece la era digital para generar valor

«En la Masía tenemos la oportunidad de correr una carrera de fondo para pensar, repensar e innovar, mientras que en el restaurante se corre a diario un 'sprint', con 50-60 comensales en cada turno», indicó Héloïse Vilaseca, directora de este centro de innovación gastronómica, durante su participación en el foro BBVA-El Celler de Can Roca, organizado por 'La Verdad', ayer en Murcia, ante la presencia de casi un centenar de empresarios de la Región. La ingeniera química explicó cómo esta empresa familiar ha alcanzado el olimpo culinario mundial sin renunciar a su esencia y con la «curiosidad» por bandera.

La entidad bancaria convoca becas en El Celler de Can Roca para alumnos de hostelería

Vilaseca estuvo acompañada por Ana Climente, responsable de Transformación para Clientes Empresariales de BBVA, quien profundizó en las «soluciones diferenciales» que la entidad está desarrollando a través de su factoría, integrada por 300 personas en diferentes equipos multidisciplinares, para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. «El uso de la aplicación de BBVA para empresas está aumentando con tasas del 25%, y cada vez nos demandan más servicios a través del móvil. Por ello, «ofrecemos soluciones en todos nuestros canales para que los clientes decidan cómo quieren interactuar con nosotros, ya que cada vez lo hacen con más frecuencia», añadió Climente.

Responsabilidad 'verde'

Igualmente, El Celler de Can Roca destaca por su marcado compromiso por la sostenibilidad, tanto del entorno como de las personas. Para muestra, el reciclaje del plástico y del vidrio que se genera en el restaurante, con una media de 100 botellas diarias. «Queremos dar a los residuos una segunda vida», subrayó la directora de Innovación, al tiempo que mencionó las sesiones a las que la plantilla se somete periódicamente con una psicóloga, desde hace ya dos años, para mejorar la vida profesional de los equipos y crear, así, un ambiente sosegado y motivador.

Para BBVA, el desarrollo sostenible, «clave para un futuro mejor», se sustenta en tres pilares: las relaciones equilibradas con los clientes basadas en principios de transparencia, claridad y responsabilidad para cuidad y proteger sus intereses; la financiación 'verde', que la entidad lleva ofreciendo desde 2007; y el compromiso social a nivel global.

Los protagonistas Antonio González. Director general de 'La Verdad' «'La Verdad' no ha renunciado a sus raíces ni a su esencia en los 116 años de andadura, siendo un medio de comunicación independiente, plural, transversal, con opinión libre e información veraz» David Conde. Director de la Territorial Este de BBVA «BBVA y El Celler de Can Roca tenemos en común que miramos al futuro sin miedo y como oportunidad, y que nos encanta la innovación y la transformación» Ana Climente. Transformación para Clientes Empresariales de BBVA «Los clientes nos buscan porque saben que somos un 'partner' estratégico y les ofrecemos una relación personal y soluciones diferenciales» Héloïse Vilaseca. Directora de Innovación de El Celler de Can Roca «En la Masía tenemos la oportunidad de correr una carrera de fondo para pensar, repensar e innovar, mientras que en el restaurante se corre a diario un 'sprint'» Pau García-Milà. Empresario y comunicador «¿Por qué las empresas se empeñan en preguntarse sobre cómo convencer a los clientes para que compren sus productos en vez de consultar a ellos sobre lo que realmente quieren?»

En este ámbito, BBVA y El Celler de Can Roca ofrecen becas a estudiantes de hostelería para que puedan profundizar y aprender más técnicas y conocimientos en los fogones de este restaurante de Gerona durante un tiempo determinado. La convocatoria se puso en marcha hace varios años, y ya han pasado jóvenes promesas de España, Singapur, Turquía y Estados Unidos, entre otros países. Todos los candidatos seleccionados comparten el mismo ADN: innovación, creatividad y espíritu de superación.

La capacidad de aprendizaje es una ventaja competitiva y una aptitud muy apreciada por los reclutadores de talento, y en BBVA lo elevan a la máxima potencia. Cuenta con una plataforma de cursos y talleres para que sus empleados amplíen sus conocimientos de forma voluntaria y con libertad de elección. Lo llamativo es que disponen de una cantidad inicial de fichas (que llaman 'tokens' y no tienen valor monetario), que se utilizan para acceder a distintas acciones formativas. Para acumular más, deben impartir formación a otros empleados.

El esfuerzo y la recompensa

Los interesados en hacer una reserva en el restaurante tres estrellas Michelin para mayo de 2020 y en adelante deben saber que cierra todos los martes solo a mediodía, ya que el personal aprovecha esa franja para 'hacer piña'. Ayer, y como viene siendo habitual, continuaron con sus ejercicios de enriquecimiento personal y profesionales, a través de las sesiones de psicología, extracción de aromas y aprendizaje de nuevas técnicas, entre otros.

El resultado de estos encuentros semanales se reflejan en la satisfacción de los clientes, quienes valoran el contenido y el continente. De hecho, «para ofrecer una experiencia inolvidable, pese a que la lista de espera es de varios meses, intentamos 'leerles' nada más entrar por la puerta. Si vienen para celebrar su aniversario de boda, les sorprendemos, por ejemplo, con un vino del mismo año en el que se casaron. Lo hacemos todo de forma humana», subrayó Héloïse Vilaseca.

Una visión compartida por BBVA, que involucra al cliente en todos sus procesos para detectar sus necesidades lo antes posible y dotándole de soluciones reales en apenas dos semanas. «Nos buscan porque saben que somos un 'partner' estratégico y ofrecemos una relación personal», presumió Ana Climente.

Al respecto, David Conde, director de la Territorial Este de BBVA, detalló algunos servicios que la entidad tiene a disposición de los clientes profesionales, como el crédito Click&Pay para el pago de impuestos, nóminas o proveedores, y AvalBox para solicitar, presentar y consultar avales. Antes de finalizar su intervención, se dirigió al público para hablarle de tú a tú: «Os queremos generar con este encuentro la inquietud suficiente para que seáis vosotros los que innovéis y deis los siguientes pasos».