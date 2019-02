Katarzyna Rogowicz vuelve al bosque Katarzyna Rogowicz pintándose los labios antes de ponerse a trabajar en su estudio. . / ENRIQUE MARTÍNEZ BUESO Estos días puede verse en la Facultad de Empresa de la UPCT 'Entre mujeres', en la que ha retratado a 34 afamadas científicas. La ilustradora halla en la naturaleza inspiración para su nuevo proyecto en Madrid, 'Black velt' MANUEL MADRID Jueves, 21 febrero 2019, 13:26

Hace dos años Katarzyna Rogowicz tomó una decisión: «¡Yo quiero dibujar! Fíjate, qué sencillo es saber lo que uno quiere en la vida». La pintora polaca [nacida hace 47 años en Sosnowiec, aunque en 1992 se trasladó a la Región acompañando a su padre, entrenador del Volley Murcia, equipo en el que ella también jugó, y aquí echó raíces, se enamoró y formó su propia familia, con su hija Alicia como epicentro] había hecho de todo ya en su afán de vivir del arte, participando en decenas de exposiciones individuales y colectivas, ilustrando libros -memorable fue 'La fiebre', el monólogo de Wallace Shawn, con sus dibujos- y convirtiéndose en una artista solicitada para las iniciativas más diversas. Como aquella especie de máquina fotomatón que se instaló en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería en la que hacía retratos en tres minutos a quien se sentara frente a ella. Era pura supervivencia. «Fui como arrastrada por un tsunami», cuenta a 'La Verdad' en su estudio de La Alberca (Murcia), un piso en el que ha creado un ecosistema con plantas colgantes, curiosos elementos recuperados de la naturaleza, fotografías antiguas... Una constelación de emociones gira a su alrededor cada vez que se pone ante el espejo y cuando se dispone a crear algo nuevo a partir de un apunte, una idea o un pensamiento incordiante. «Haces de todo, muy bien, estoy muy contenta... pero no había un enfoque», prosigue, en un intento por explicar cómo es la Katarzyna de hoy, salvada ya de las ataduras del pasado.

Pasar por Factoría Cultural ha sido, en su caso, una de las experiencias que más han enriquecido su vida artística. «Lo que pasó es que me hizo pensar en qué quiero, hacia dónde quiero llegar, qué me gusta hacer... y partiendo de un enfoque. Me sirvió para trabajar sobre mi propia identidad. Si yo soy artista, puedo ser mujer, puedo ser pareja, puedo ser madre... pero solo desde una identidad. Igual desde un nivel profesional: yo no puedo ser todo. Porque eso te despista y te agota. Pero ahora quiero, desde el punto de vista del dibujo, afrontar el resto. Pueden ser experiencias, producción artística, ilustración de textos... ¡Pero desde el dibujo! Soy una artista que dibuja, esa sería mi autodefinición».

La Katarzyna ilustradora tiene dos exposiciones en marcha. Una en la Facultad de Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, 'Entre científicas', producida por la Fundación Séneca, formada por 34 retratos de prestigiosas científicas a largo de la historia, y la segunda en Invernadero Garden Center Bourguignon de Madrid, bajo el título en inglés 'Black velt (terciopelo negro)', incursión en el reino botánico a partir de sus experiencias, con las que trata de buscar su identidad desde la misma raíz. Esta última muestra, que se inaugura el próximo martes, abre para la artista una puerta para continuar en ese proceso de reconciliación con ella misma tras una crisis existencial. Katarzyna estudió tejido artístico durante dos años en una escuela polaca que estaba ubicada en un bosque. «Era una escuela hecha al estilo sueco donde fusionaban arte contemporáneo con artesanía local, dependiendo de la región donde estabas se hacía cerámica, tejido, ganchillo, talla en madera... Eso fue muy interesante, porque aún tengo ese punto. Siento un gran amor por los tejidos». ¿Por qué se llama 'Terciopelo negro' la propuesta? «Porque cuando voy a la naturaleza toco todo. ¿Has tocado alguna vez el musgo?», le pregunta al fotógrafo Enrique Martínez Bueso. «¿A que es agradable? El terciopelo de seda 100% natural es increíble, es una belleza», dice mientras acaricia un paño importado de Alemania, con el que está trabajando precisamente para construir una vitrina similar a aquellas en las que se disecaban mariposas». Ahí tiene previsto instalar las piezas con las que ilustrará un mono de 2 metros, que colgará en el interior de un invernadero. El simpar animal tendrá en las manos atrapasueños de cáscara de jacaranda. «Son sonajeros de ojos, porque he conseguido cinco prótesis oculares. Me divierto mucho».

Aprendió a dibujar de la mano de su abuelo, en el campo, donde ha vuelto a ilusionarse tras un periodo gris

Serán 24 obras, de momento, ya que el proyecto tendrá continuidad. Su intención es publicar un libro con estas ilustraciones, a modo de breviario. «No es un proyecto acotado, y me alegra que vaya a crecer con el tiempo, porque he encontrado una fuente de inspiración en la naturaleza, de nuevo. La naturaleza es orden, en ella hay perfección, y siempre hemos querido copiarla».

El proyecto de las mujeres científicas para la UPCT, totalmente diferente, «también surge de un deseo, porque mi pasión es retratar a las personas, me encanta mirarlas e intentar decir de ellas lo que hay detrás de la cara, que es una máscara realmente. Darte a conocer a través de un retrato, captar algún pensamiento, un gesto... tiene que ver mucho con mi abuelo, porque él a lo largo de muchos años retrató a toda una generación de polacos». Su abuelo, Mieczyslaw Okrajek, fue su maestro. «Yo iba con él a dibujar al campo, a hacer paisaje. Y luego él iba a los conciertos de música clásica y en largos viajes en tren se ponía y hacía perfiles de gente, en un minuto. Me di cuenta de que era el primer Facebook, porque son perfiles robados. Yo hice un proyecto con sus obras y perfiles míos de frente». Decenas de cuadernos, que Katarzyna conserva en su casa, con dibujos esquemáticos y con nervio, «con una seguridad increíble, sin borrones», que son una joya para ella, realizados a lo largo de 20 años.

Luces en el camino

Ser artista profesional, con todas las consecuencias, es su reto más estimulante. «Quiero un compromiso conmigo a nivel profesional, uniendo esas dos líneas, la vital y la artística, que se complementan y se retroalimentan». La artista que buscaba la aceptación y la felicidad a través del otro ya no es ella. «Ya he entendido que me puedo realizar a través de lo que yo hago». Nuevas perspectivas se han abierto -hay cuatro personas que no se le van de la boca: Rosina Gómez Baeza, presidenta de Factoría Cultural (Vivero de Industrias Creativas), e Isabel Yáñez, directora de la sede de Murcia; la gestora cultural Miriam Huéscar y la comisaria y bloguera Semiramis González-, a caballo entre Murcia y Madrid, para esta ilustradora que siempre ha creído en la «creación inconsciente». Este año expondrá en Arquitectura de Barrio en Murcia los trabajos que ahora lleva a Madrid, con nuevas incorporaciones, y tiene previsto sacar adelante el libro a través de micromecenazgo, como con 'Fever' y con su segundo libro, '17+1. Haiku', para el que ilustró textos de Juan González de las Casas.

Su paso por Factoría Cultural le ha abierto nuevos horizontes: «Me han ayudado a saber lo que quiero»

También expondrá «en la tienda más querida» de Roberto Verino en Orense a final de año. Y estará en la exposición colectiva de los 20 años del Museo de la Ciudad de Murcia, interpretando la mutilación de la talla de la Patrona de Murcia para poder vestirla. «Y lo haré a través del dibujo, ¿cómo no?». Cualquier árbol grande necesita echar raíces, y las suyas le permiten mantenerse erguida frente a los peores vientos.