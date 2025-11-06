La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La diseñadora Pilar Larrotcha y la artista Katarzyna Rogowicz sonríen en una charla distendida, ayer, en Studio K. Guillermo Carrión/ AGM

Katarzyna Rogowicz y Pilar Larrotcha, unidas por el 'Amor'

Las creadoras comparten en DipLAB el proceso para gestar «más que un catálogo, un libro», un diálogo entre arte y diseño en absoluta libertad

Pepa García

Pepa García

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:48

En 600 segundos, la diseñadora Pilar Larrotcha y la artista multidisciplinar Katarzyna Rogowicz, 'Kasia', deshojaron ayer las páginas del recién publicado «más que catálogo, un ... libro» –coinciden ambas– 'Amor'. Lo hicieron dentro del ciclo de DipLAB que la asociación de diseñadores organizó ayer, a las 19 h, en el Café del Alba (Murcia) para tejer redes creativas y personales, y en el que también compartieron su luz el diseñador de producto Juan Vidal (Newgarden) y el director creativo del festival de experimentación artística Mu-tantes.

