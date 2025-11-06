Katarzyna Rogowicz y Pilar Larrotcha, unidas por el 'Amor'

En 600 segundos, la diseñadora Pilar Larrotcha y la artista multidisciplinar Katarzyna Rogowicz, 'Kasia', deshojaron ayer las páginas del recién publicado «más que catálogo, un ... libro» –coinciden ambas– 'Amor'. Lo hicieron dentro del ciclo de DipLAB que la asociación de diseñadores organizó ayer, a las 19 h, en el Café del Alba (Murcia) para tejer redes creativas y personales, y en el que también compartieron su luz el diseñador de producto Juan Vidal (Newgarden) y el director creativo del festival de experimentación artística Mu-tantes.

'Amor' surge 'a posteriori', a raíz de la recopilación de la obra homónima que Kasia expuso en la Cárcel Vieja este año, y con el espaldarazo municipal; una retrospectiva que recorrió 25 años de la trayectoria vital y artística de Kasia, que no deja nada al azar. Y que ha terminado de vestir, en una edición limitada, con sus «pequeñas rebeldías textiles», unas bolsas «imperfectas, deshilachadas», hechas con retales de las obras textiles que se han expuesto y que aportan «la artesanía –siempre presente en su obra–, las manos, la materia, el cariño, frente a la perfección del diseño», cuenta mientras las muestra y explica de las sobras de qué obra las ha recuperado.

«El 'Amor' nos ha unido», afirman ambas sonrientes sobre su trabajo y recuerdan que se conocen hace 30 años y se han ido topando, pero no habían hecho nada conjunto. Ahora, desde la libertad que les otorgó el comisario de la muestra Juan García Sandoval y «la aportación de un gran equipo que pone en valor el talento local», presentan este 'Amor' impreso, en que 'el blanco no es vacío, es respiración', resume Larrotcha la filosofía de diseño de Josef Müller-Brockmann; «los blancos crean el ritmo», opina. Y Kasia asiente. La vida de la artista y sus diferentes etapas creativas son el hilo conductor bajo el que se presentan las pinturas, los collages, las máscaras, las marionetas, las obras textiles, los dibujos y los sentimientos inspiradores de Kasia; y el 'logotítulo' –«que creé con el tangram (rompecabezas chino), con sus geometrías de cuadrados y triángulos, y círculos», explica la artista–, es el origen, la línea maestra que remitió a Pilar a la Bauhaus para hilvanar con su diseño, «también por sus colores», una obra en la que «el arte y el diseño se dan la mano: el diseño responde a un problema y el arte plantea una pregunta que no tiene respuesta», reflexiona.

«Una experiencia maravillosa» compartida, en la que «hemos aplicado, con toda libertad, todo lo que sabemos», apuntan las dos. «Lo que Pilar Larrotcha comenta» sobre el proceso de diseño del compendio de una vida dedicada a hacer del arte su vida y vivir del arte –«un diario vital», lo define– «es exactamente lo que yo pienso, pero no lo sabía», ríe satisfecha Kasia.