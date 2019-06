Joana Vasconcelos: «No hay que esperar a que otros libren nuestras batallas» Joana Vasconcelos. / Borja Aguado La artista plástica, autora del cartel de La Mar de Músicas, asegura que el kárate le dio «muchas herramientas de trabajo» ANTONIO ARCO Lunes, 3 junio 2019, 13:11

Mas de medio millón de personas visitaron en 2018, en el Museo Guggenheim de Bilbao, la exposición 'Joana Vasconcelos. Soy tu espejo'. Un éxito clamoroso en la trayectoria artística de esta creadora portuguesa, nacida en París en 1971, que goza en el mundo del arte de un protagonismo habitualmente en manos de artistas hombres. Vasconcelos, cuya energía resulta desbordante, colocó una espectacular pieza hinchable de ganchillo ocupando el atrio del internacional museo bilbaíno, que se puso a sus pies organizándole su primera antológica en España. Desde su estudio lisboeta refrescado por el Tajo, idea obras de dimensiones nada acomplejadas que divierten y, en ocasiones, ayudan a romper los esquemas de públicos de medio mundo. Autora de piezas como 'A noiva' ('la novia'), una innmensa lámpara en la que los tradicionales y codiciados cristales de Murano fueron sustituidos por tampones, tiene la habilidad de convertir obras realizadas con materiales humildes y cotidianos en objetos que despiertan una gran admiración. Vasconcelos aceptó la invitación del festival cartagenero La Mar de Músicas para que fuese la autora del cartel anunciador de su XXV edición, que se celebrará del 19 al 27 de julio próximo y que tiene a Portugal como país invitado. Con este motivo, 'La Verdad' se ha acercado a su pensamiento e inquietudes. Su cabeza funciona a mil por hora.

«Mis inquietudes y preocupaciones de hoy pasan mucho por las injusticias que aún vemos en nuestra sociedad», dice Joana Vasconcelos, quien explica que «para combatir eso, me expreso a través de mi obra». Una obra con la que pretende «plantear cuestiones» y colaborar a que el espectador pueda tener «mayor percepción y conocimiento de nuestro mundo».

-¿Qué cuestiones?

-Mis piezas no se encierran en un solo discurso, o en un mensaje determinado, sino que tratan cuestiones abiertas que tienen que ver con nuestro tiempo y que generan diferentes lecturas. La percepción del público dependerá siempre de su género, nacionalidad, condicionantes personales... Mi trabajo convoca directamente a la interacción, haciendo que el espectador comparta el espacio y el tiempo de la obra y no sea un mero observador, sino que se integre en ella. El objetivo es confrontarlo con una visión crítica de la sociedad, más allá de la dimensión de la obra, de su contemplación y espectacularidad.

-¿Esperanzada, optimista?

-Haber sido la primera mujer artista en conseguir algunos logros en el mundo del arte me recuerda que tenemos que ser cada uno de nosotros los que intentemos quebrar barreras y luchar contra los estereotipos y las convenciones. Depende solo de nosotros. No podemos quedarnos a la espera de que sean los demás los que se encarguen de nuestras batallas. Si lo intentas, llegarás más lejos que si solo te encoges de hombros pensando que es 'imposible, porque nunca nadie lo hizo'. Grandes momentos de mi carrera llegaron, precisamente, cuando los demás pensanba que sería 'imposible': en 2005, mi primera participación en la Bienal de Venecia, con la citada pieza 'A noiva' [La novia] (2001-2005), coincidió con la primera exposición de la Bienal comisariada solo por mujeres, ¡en sus 110 años de historia!; en 2012, fui la primera mujer en exponer en el Palacio de Versalles; el año pasado, en 2018, mostré una exposición individual en el Guggenheim de Bilbao; hasta entonces, ningún artista portugués lo había hecho. ¡A ver que oportunidades me reserva el futuro!

-¿Qué le resulta apasionante?

-Saber que puedo estar abriendo puertas a futuras mujeres artistas que hace unos años no tendrían las mismas oportunidades.

Género

«Batallo contra las discriminación y defiendo la igualdad entre seres humanos», afirma la artista, que asegura que «hasta que las mujeres no tengan los mismos derechos que el hombre, yo seguiré siendo feminista». «Mi trabajo -explica- habla mucho sobre los papeles del género en la sociedad contemporánea, pero, en realidad, lo que me interesa de verdad es la vida como un todo. La reflexión sobre los derechos humanos -referidos a las mujeres, a las minorías étnicas, etc-, es una cuestión transversal porque es un tema que me preocupa».

-¿Qué más defiende?

-El trabajo arduo para conseguir lo que queremos y defender aquello en lo que creemos. El kárate me dio muchas herramientas de trabajo. En las artes marciales no se trabaja solo con el cuerpo, sino también con lo psicológico. Exige mucha concentración, determinación e implacabilidad. Y esto solo se consigue con mucho trabajo y sudor. Con esta actitud enfrento la vida y, claro, también mis proyectos.

-¿Qué le ha enseñado la vida?

-Creo que lo he tenido más difícil por ser una artista mujer, pero nunca me resigne y siempre luché para estar donde creía que podía estar. Aún hay mucha gente que no entiende mi forma de expresión artística, o que no cree en ella. Me critican diciendo que mi arte es fácil y que no utilizo materiales considerados 'nobles', pero la verdad es que los utilizo porque son materiales típicamente utilizados por las mujeres, y hay que hablar de ello. Me enorgullezco de haber sido la primera mujer en hacer tantas cosas en el mundo del arte, pero al mismo tiempo, aún me asombra que en el 2019 todavía haya tantos territorios artísticos por explorar por las mujeres.

Cartel de La Mar de Músicas 2019.

Inspiración

-¿Se desenvuelve con soltura, con comodidad, en el día a día?

-Mi principal fuente de inspiración y mis herramientas de trabajo son, precisamente, el día a día y lo cotidiano: los símbolos, los objetos con los que nos rodeamos, los comportamientos de las sociedades a lo largo de los tiempos... Precisamente porque reconocemos los objetos y los materiales que utilizo, conseguimos fácilmente relacionarnos con las piezas. Porque, de repente, objetos que utilizamos todos los días se transforman en arte. Mi obra no se encierra en un solo discurso y por eso es fácil conectarse con ella y llega a todo el mundo. Mis piezas son ambiguas y paradoxales, y su riqueza esta precisamente en esa multiplicidad de lecturas posibles.

Para Vasconcelos, «se artista es ser reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Vivo, por ejemplo, esta revolución feminista en marcha reflexionando sobre ella a través de mi obra». Asegura la creadora portuguesa: «Cultivo la ternura a través del dialogo. Solo hablando y escuchando creamos relaciones más estrechas y más auténticas».

-¿Qué referentes tiene usted?

-Siguen siendo los mismos: mujeres que luchan o que lucharon por sus creencias, como Cleopatra, la artista Louise Bourgeois o la infanta portuguesa y reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda, doña Catarina de Bragança. Son ellas quienes me inspiran cada día.

-Andrés Serrano me dijo en una ocasión que no sabía para qué servía el arte contemporáneo. ¿Usted para qué cree que sirve?

-El arte cumple el importante propósito de pensar el mundo. El artista crea porque tiene una enorme necesidad intrínseca de reflexionar y de expresar, pero ser artista también acarrea la responsabilidad de 'obligar' al público a pensar, abriendo sus percepciones y horizontes. Al final, el artista es quien registra el comportamiento de la sociedad en la que vive. En cien años, se estudiaran las piezas de arte de hoy para comprender mejor nuestro tiempo. Es precisamente lo que pasa cuando, por ejemplo, se habla de la Guerra Civil española y se asocia de inmediato al 'Guernica' de Picasso.

-¿Por qué ha elegido esta imagen del piano para su cartel del festival La Mar de Músicas 2019?

-Elegí una imagen de mi obra 'Piano Dentelle #3 '(2016) porque hace referencia directa a la música y, al mismo tiempo, representa la cultura femenina a través del ganchillo. Como mujer portuguesa, el ganchillo es parte de una memoria compartida por ser algo que relacionamos con las casas de nuestras abuelas. Por algún motivo, tendemos a reivindicar la raíz del crochet en la tradición portuguesa pero, en realidad, es algo transversal a muchísimas culturas de todo el mundo. Lo que de hecho pasó fue que, mientras en la mayor parte de Europa central esta técnica fue olvidada, las mujeres portuguesas siguieron utilizándola en sus momentos de soledad, principalmente durante la dictadura que duró casi cinco décadas. Teniendo en cuenta que las mujeres aún no tenían conquistados sus puestos en el mercado de trabajo, el ganchillo siempre supuso un trabajo muy privado, confinado al escenario de la casa, pasando la tradición de generación en generación hasta el día de hoy. Todavía es posible encontrar esta práctica en algunas casas, pero ya no es tan frecuente. Además de su función decorativa, servía también para proteger muebles. La verdad es que el ganchillo es un material lleno de memoria y de recuerdos.