Juana María Valcárcel, triatleta en alianzas, diseño y docencia

Forjada desde niña en la necesidad de crear comunidad y tejer redes colaborativas para iluminar el camino con más intensidad, al cuidado del patrimonio que le inculcó el baile de cuadrillas pronto se sumó la cultura del esfuerzo que impregna el atletismo. Comprometida con la vida de su Fuente Álamo natal, Juana María Valcárcel Conesa combina sus tres pasiones –el diseño, el asociacionismo y la docencia– en días sin agenda, confiada en su capacidad de trabajo y organización. Ingeniera en Diseño Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, tras cursar un Máster en Tecnologías del Mueble Tapizado en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de Yecla (CETEM) inició y desarrolló su faceta profesional en un estudio de interiorismo. Cuenta sin embargo que desde 2018, año en el que comenzó a dirigir la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia (DIP), se siente más diseñadora que nunca. Consciente de que la diversificación juega en contra de la visibilidad social del diseñador, destaca que reunir tantos 'apellidos' enriquece aún más al nombre. Así, DIP representa tanto a profesionales del diseño gráfico, la dirección de arte o los 'copywriter' como a diseñadores de moda, de producto, interiores, diseño web o estrategias de comunicación. Destaca de sí misma, no sin cierto pudor, que es a un tiempo generosa, aventurera y comprometida, y asegura que, en la antesala de cumplir los 50 –lo hará el año que viene–, ha aprendido a relativizar aunque le siga costando no querer llegar a todo. Raro es el día que no va desde Fuente Álamo a Murcia por la mañana, mientras que por la tarde acude a Cartagena para impartir clases en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Politécnico. Sus paseos matutinos con su perra 'Perla' son sus momentos de desconexión, como lo son sus horas en la carretera, sus escapadas a Cabo de Gata, las reuniones de trabajo en la Finca San Antonio de Murcia o los viajes que realiza gracias a DIP y a su pertenencia a la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), en la que coordina el grupo de trabajo Educación y Diseño junto a Daniel Hervás. Su vida está entretejida en redes, la del baile, la del atletismo, la del diseño. Y en el origen, en la familiar, un referente vital –su abuela– la acompaña y teje con ella, aunque no esté.

Lunes

10.00 horas. La asociación tiene una amplitud disciplinar enorme. Somos parte de las industrias culturales y creativas y estamos junto a la empresa. De hecho, somos empresa y hacemos economía. Hasta que no se entienda eso no vamos a conseguir que la Administración nos tenga más en cuenta. Estoy convencida de que el diseño debería estar ocupando cargos donde se toman las decisiones, por su visión transversal y estratégica. No hay diseñadores cerca de la dirección, y deberían ser como la figura de calidad. La asociación aglutina mucho talento murciano y defiende la expansión de la Región, con la convicción de que la innovación tiene que estar presente en todos los procesos, no como un fin o algo a posteriori. Uno de nuestros objetivos es que se entienda la necesidad de que el diseño forme parte de la estrategia nacional del país. Se nota también en su economía, como ocurre en Reino Unido.

Martes

15.00 horas. Imparto un ciclo formativo de grado superior de la familia de fabricación mecánica. Ser docente me ayuda a conocerme a mí misma y me ha trabajado muchísimo la paciencia. Siento la satisfacción de poder transmitir conocimientos, no solo técnicos, sino experiencias y valores, aunque suene muy utópico. Tengo la suerte de poder escuchar a las nuevas generaciones y ver las diferencias que hay, que no siempre son a mejor. Soy una docente a la que no le gusta eso que llaman adoctrinar, pero, hoy por hoy, me he declarado ante el alumnado abiertamente feminista. Por la rama en la que trabajo, el 99% de los alumnos son chicos, y en los últimos años detecto características retrógradas y una mentalidad que no he visto en generaciones anteriores. Como interiorista, dirigiendo obra, he vivido en un mundo de hombres, entre fontaneros, electricistas, constructores... y nunca he tenido problemas. Por eso lo entiendo menos.

Miércoles

14.15 horas. Mis amigos me dicen que vivo en el coche. Me gusta mucho conducir e ir con la radio puesta. Soy fan, sobre todo de los programas de tertulias. 'El Ojo Crítico' (RNE) es el que más me gusta, aunque voy cambiando de emisora. Es mi momento de reflexión íntima personal, donde a veces surgen las grandes ideas y las reflexiones. Uno de los proyectos que forman parte de la identidad de DIP es la Memoria del diseño Región de Murcia, un archivo vivo no normativo para poner en valor a quienes nos han ido dejando un legado excepcional desde los años 50 y 60. Referentes como Chipola, Vicente Martínez Gadea, Ángel Fernández Saura, Teresa Arnal, Eduardo Saro, José Luis Giménez del Pueblo, Paco Salinas... La memoria quiere impulsar el conocimiento y el reconocimiento de esos profesionales sénior y actuar contra el edadismo, esa discriminación creciente que están sufriendo las personas mayores. Y estamos muy implicados con la vocación de abrirnos a Europa. Uno de nuestros retos es hacer una Murcia Design Week.

Jueves

9.00 horas. La persona que más he admirado en el mundo, mi referente, es mi abuela. Mi red familiar es la primera para mí y, ahora mismo, el cuidado de mis padres es una prioridad. Somos cuatro hermanos y nos organizamos para levantar y llevar a mi padre, que es completamente dependiente, al centro de día, y para ayudar y acompañar a mi madre.

Viernes

13.00 horas. Uno de nuestros grupos de trabajo está centrado en la ética en la contratación. Existen aún muchos concursos especulativos que piden propuestas que no van a ser remuneradas, para que el cliente elija la que más le gusta. Eso no es ético. Hay fórmulas, como la llamada a proyecto, que buscan la selección del profesional a partir de los objetivos que se buscan, de un porfolio..., pero sin trabajar gratis para nadie. Otro grupo de trabajo que nos está dando muchas alegrías es el de Artesanía + Diseño + Innovación, que iniciamos Paco Martínez Almagro y yo y que desarrollamos conjuntamente con la Dirección General de Artesanía. Creemos que el diseño puede ser la herramienta que haga que la artesanía no desaparezca. El artesano o artesana que utilice el diseño para mejorar sus procesos creativos puede hacer que ese producto, ese servicio, tenga una vida comercial y rentabilidad. ¿Por qué a las nuevas generaciones no les causa tanta atracción lo artesanal? Porque a veces son oficios de los que no se puede vivir. Estamos presentando proyectos, como un catálogo de servicios de diseño para que los artesanos puedan elegir qué píldora profesional les interesa. Tenemos en marcha un programa para relacionar a los artesanos con estudiantes de los centros formativos, quienes van a poder conocer esos oficios, algunos casi desaparecidos. Es un éxito que la Administración nos apoye.

Sábado

11.30 horas. En cuanto puedo hago escapadas. Disfruto y aprovecho los eventos y actividades por estar en DIP, las asambleas generales de READ o las reuniones en el Ministerio de Cultura con el grupo Educación y Diseño. En verano, tengo con los amigos una cita fija anual en Cabo de Gata, cerca de Las Negras. Siempre me ha gustado mucho viajar.

Domingo

12.00 horas. Bailo en la Cuadrilla Escuela Bolera de Fuente Álamo, que es Bien Inmaterial de la Región, desde los 6 años. Y desde los 12 años he estado ligada al mundo del deporte por el atletismo. Competí en el ámbito nacional hasta terminar la universidad. Esa red deportista me ha llevado a formar parte del voluntariado que desarrolla el Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo, de cuyo comité organizador formo parte. Empecé pintando las flechas en las calles. Ha pasado de ser un evento de las fiestas del pueblo a ser internacional y una prueba imprescindible del calendario nacional. Me gusta esa implicación de querer hacer algo por tu pueblo. Este triatlón crea comunidad, y eso es un valor que comparte DIP.

