Juan Montiel gana los 10.000 euros del premio Setenil de Molina de Segura por su libro 'Cada lunes de aguas', publicado por la editorial Fulgencio Pimentel

El jurado del XXII Premio Setenil, reunido el día 31 de octubre, ha acordado conceder el galardón a Juan Montiel, por su libro 'Cada lunes de aguas', publicado por la editorial Fulgencio Pimentel, de Álava, según anunció este martes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, María Hernández. El jurado, compuesto por Lola López Mondéjar, Vicente Cervera, Rosario Guarino y Leonardo Cano, ha elegido esta obra de entre las 101 presentadas por editoriales y autores de toda España. Dotado con 10.000 euros para el autor o autora del libro ganador, el Setenil es popularmente conocido como el Oscar del cuento.

Juan Montiel, nacido en Antequera (Málaga), en 1975, y residente en Alcalá la Real (Jaén), es licenciado en Documentación y diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Granada. Compagina el periodismo con la literatura y ha recibido más de una treintena de premios y distinciones. Sus relatos han sido incluidos en una veintena de antologías.

El libro ganador del XXII Premio Setenil, 'Cada lunes de aguas' [también ha ganado este año el premio Ignacio Aldecoa] es el primero que publica Juan Montiel. En palabras de la editorial, «una corriente subterránea que se impone a la propia trama atraviesa esta colección medida, escueta, salpicada de silencios antiguos, donde laderas rocosas, patios en ruinas o casonas en penumbra presencian el ensueño de unos hombres y mujeres que un día pensaron que tenían salvación. Lo rural como escenario, lo urbano como fantasma, el campo y la aldea como desierto de expiación. Cada uno de estos seis relatos, ya se trate de un gótico campesino, de una distopía cenicienta o de un elegante cuento de misterio, contiene la suficiente dosis de perversidad o de cinismo para dejarnos después a solas con la hiel de una recóndita, indeseada verdad».

Los ganadores de las anteriores ediciones del Setenil, considerado uno de los premios más importantes de cuento en el panorama literario nacional, han sido Alberto Méndez, Juan Pedro Aparicio, Cristina Fernández Cubas, Sergi Pàmies, Óscar Esquivias, Fernando Clemot, Francisco López Serrano, David Roas, Clara Obligado, Ignacio Ferrando, Javier Sáez de Ibarra, Emilio Gavilanes, Diego Sánchez Aguilar, Pedro Ugarte, José Ovejero, Elena Alonso Frayle, Cristina Sánchez-Andrade, Antonio Rómar, Fernando Navarro, Alejandro Morellón y Antonio Tocornal.

El premio será entregado el día 18 de diciembre en Molina de Segura.